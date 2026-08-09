Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 9 ago 2026 - 20:00

Cómo ver Chicago Fire FC vs Santos Laguna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Chicago Fire FC vs Santos Laguna se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para este partido de la Leagues Cup.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Chicago Fire FC recibe a Santos Laguna en la Leagues Cup 2026, el torneo continental de verano que enfrenta a clubes de la MLS contra equipos de la Liga MX en una fase de grupos corta e intensa.

Gregg Berhalter llega a este partido con cierta confianza renovada. El Fire viene de vencer a Necaxa 2-0 en su debut en la Leagues Cup, un resultado que reforzó el ánimo del equipo tras dos derrotas consecutivas en la MLS frente a New York City FC e Inter Miami.

El ambiente en Chicago también está cargado de expectativa por otra razón: el nombre de Kevin De Bruyne sigue circulando en los corrillos del club, con el mediocampista belga vinculado a una posible llegada desde el Napoli. Por ahora, es una historia de mercado, pero ha encendido la imaginación de los aficionados.

Santos Laguna, por su parte, atraviesa un momento complicado. Los Guerreros de Renato Paiva llegan a este encuentro tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo una derrota 2-0 ante New York City FC en su primer juego de la Leagues Cup y una goleada 3-0 a manos del América en Liga MX.

La fragilidad defensiva de Santos es evidente: han concedido doce goles en sus últimos cinco compromisos, una cifra que Berhalter y sus jugadores conocerán bien. Para los visitantes, este partido es una oportunidad de revertir una racha negativa antes de que el calendario doméstico regrese.

Para el Fire, la Leagues Cup es también un escaparate para el proyecto ambicioso que el club está construyendo este verano. Una victoria en casa reforzaría su posición en el torneo y daría continuidad al trabajo de Berhalter.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Gregg Berhalter no ha confirmado un once probable para Chicago Fire FC de cara a este partido de la Leagues Cup, y no hay lesiones ni sanciones registradas en este momento. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Por parte de Santos Laguna, el técnico Renato Paiva tampoco ha revelado su alineación prevista, y no hay datos confirmados de bajas por lesión o suspensión en el equipo visitante. Las novedades se añadirán en cuanto estén disponibles.

Forma

Chicago Fire FC acumula un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Necaxa en la Leagues Cup el 7 de agosto, que siguió a un triunfo 2-1 sobre Charlotte FC en la MLS. Antes de esas victorias, el Fire encadenó derrotas ante New York City FC (3-1) e Inter Miami (3-2). En total, Chicago marcó nueve goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

Santos Laguna llega en un momento de forma preocupante, con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante New York City FC en la Leagues Cup el 6 de agosto, precedida por una goleada 3-0 del América y caídas ante Atlas (0-1) y Monterrey (3-2) en Liga MX. Su único resultado positivo en ese tramo fue una victoria 3-0 sobre Monterrey en abril.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre Chicago Fire FC y Santos Laguna. Este cruce en la Leagues Cup no cuenta con historial registrado entre ambos clubes en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

En la clasificación actual de la Leagues Cup, Chicago Fire FC ocupa la undécima posición, mientras que Santos Laguna figura en el puesto 34.