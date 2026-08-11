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Charlotte FC vs Pachuca: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Charlotte FC vs Pachuca
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Charlotte FC y Pachuca, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Charlotte FC vs Pachuca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Charlotte FC vs Pachuca se puede ver en directo a través de Apple TV, que tiene los derechos exclusivos de transmisión de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos. A continuación encontrarás los detalles del canal y el enlace para ver el partido en streaming.

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Charlotte FC recibe a Pachuca en la Leagues Cup 2026, un duelo entre dos clubes que llegan al partido con trayectorias muy distintas en este torneo continental.

El equipo de Dean Smith ha encontrado un ritmo notable en la competencia. Tras vencer 3-0 a Club Universidad Nacional en la fase de grupos, Charlotte añadió otro triunfo contundente al imponerse 2-0 a Atlas, consolidándose como uno de los equipos de la MLS con mejor rendimiento en el certamen.

Pachuca, en cambio, atraviesa su momento más complicado del año. Los Tuzos han perdido sus dos compromisos en la Leagues Cup, cayendo 3-1 ante FC Cincinnati y 2-1 frente a Columbus Crew, resultados que se suman a una racha negativa en Liga MX.

El técnico Benjamin Mora necesita una respuesta urgente de su equipo. Pachuca llega a Charlotte habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competencias, una situación que contrasta con la solidez que mostraron en torneos continentales en años anteriores.

Charlotte, por su parte, juega con la confianza que da el apoyo de su afición y el respaldo de una ciudad que ha abrazado el fútbol con fuerza creciente. El club debutó en la MLS en 2022 y en pocos años se ha convertido en uno de los referentes de la liga en materia de asistencia e identidad futbolística.

Con la clasificación en juego para ambos equipos, el partido promete intensidad desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Charlotte FC contra Pachuca alineaciones probables

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Charlotte FC
CLT
Formación
Pachuca crest
Pachuca
PAC
Pachuca crest
Pachuca
PAC

Manager

  • D. Smith

Dean Smith dirige a Charlotte FC sin novedades confirmadas sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido. No se ha publicado un once probable oficial y la información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Benjamin Mora tampoco ha facilitado detalles sobre el estado de su plantilla. No hay lesionados ni sancionados confirmados para Pachuca, y el once inicial previsto tampoco ha trascendido. Cualquier novedad relevante quedará reflejada antes del pitido inicial.

Forma

CLT

CLT - Formulario

ATL
D2-2
RNY
W0-2
CHI
L2-1
CUN
W3-0
ATL
W2-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PAC

PAC - Formulario

CUN
W0-3
QFC
L1-2
LEO
L1-0
CIN
L3-1
COL
L2-1
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Charlotte FC llega al partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Atlas en la Leagues Cup el 7 de agosto, precedido por una victoria 3-0 frente a Club Universidad Nacional en la misma competencia. Su única derrota en este tramo llegó en la MLS ante Chicago Fire, que se impuso 2-1 el 2 de agosto. Charlotte ha marcado ocho goles y encajado cuatro en estos cinco partidos.

Pachuca acumula una sola victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con una derrota 2-1 ante Columbus Crew en la Leagues Cup el 7 de agosto, tras haber caído 3-1 frente a FC Cincinnati tres días antes. En Liga MX, los Tuzos también perdieron 1-0 contra León y 2-1 ante Querétaro. El único resultado positivo en esta racha fue un triunfo 3-0 a domicilio sobre Club Universidad Nacional. Pachuca ha encajado gol en cada uno de sus últimos cuatro partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos directos entre Charlotte FC y Pachuca en los últimos cinco partidos disputados entre ambos clubes. Este duelo de la Leagues Cup 2026 representa un encuentro poco habitual entre dos franquicias de conferencias distintas.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
2
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
3
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
5
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
7
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
8
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
9
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
10
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
11
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
12
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
211051+44
W
L
13
TigresTigresTIG
20201104
W
W
14
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
15
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
16
Nashville SCNashville SCNSC
210142+23
W
L
17
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
18
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
19
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
20
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
21
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
21013303
W
L
22
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
23
San Diego FCSan Diego FCSDI
210123-13
W
L
24
AtlanteAtlanteATL
210114-33
L
W
25
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
26
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
27
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
200238-50
L
L
28
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
29
PueblaPueblaPUE
200228-60
L
L
30
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
31
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
32
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
33
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
34
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
35
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
200205-50
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la clasificación de la Leagues Cup 2026, Charlotte FC ocupa la tercera posición, mientras que Pachuca figura en el puesto 28.

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