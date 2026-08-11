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Leagues Cup - Jornada 3 11 ago 2026 - 19:30

Cómo ver Charlotte FC vs Pachuca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Charlotte FC vs Pachuca se puede ver en directo a través de Apple TV, que tiene los derechos exclusivos de transmisión de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos. A continuación encontrarás los detalles del canal y el enlace para ver el partido en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Charlotte FC recibe a Pachuca en la Leagues Cup 2026, un duelo entre dos clubes que llegan al partido con trayectorias muy distintas en este torneo continental.

El equipo de Dean Smith ha encontrado un ritmo notable en la competencia. Tras vencer 3-0 a Club Universidad Nacional en la fase de grupos, Charlotte añadió otro triunfo contundente al imponerse 2-0 a Atlas, consolidándose como uno de los equipos de la MLS con mejor rendimiento en el certamen.

Pachuca, en cambio, atraviesa su momento más complicado del año. Los Tuzos han perdido sus dos compromisos en la Leagues Cup, cayendo 3-1 ante FC Cincinnati y 2-1 frente a Columbus Crew, resultados que se suman a una racha negativa en Liga MX.

El técnico Benjamin Mora necesita una respuesta urgente de su equipo. Pachuca llega a Charlotte habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competencias, una situación que contrasta con la solidez que mostraron en torneos continentales en años anteriores.

Charlotte, por su parte, juega con la confianza que da el apoyo de su afición y el respaldo de una ciudad que ha abrazado el fútbol con fuerza creciente. El club debutó en la MLS en 2022 y en pocos años se ha convertido en uno de los referentes de la liga en materia de asistencia e identidad futbolística.

Con la clasificación en juego para ambos equipos, el partido promete intensidad desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Dean Smith dirige a Charlotte FC sin novedades confirmadas sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido. No se ha publicado un once probable oficial y la información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Benjamin Mora tampoco ha facilitado detalles sobre el estado de su plantilla. No hay lesionados ni sancionados confirmados para Pachuca, y el once inicial previsto tampoco ha trascendido. Cualquier novedad relevante quedará reflejada antes del pitido inicial.

Forma

Charlotte FC llega al partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Atlas en la Leagues Cup el 7 de agosto, precedido por una victoria 3-0 frente a Club Universidad Nacional en la misma competencia. Su única derrota en este tramo llegó en la MLS ante Chicago Fire, que se impuso 2-1 el 2 de agosto. Charlotte ha marcado ocho goles y encajado cuatro en estos cinco partidos.

Pachuca acumula una sola victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con una derrota 2-1 ante Columbus Crew en la Leagues Cup el 7 de agosto, tras haber caído 3-1 frente a FC Cincinnati tres días antes. En Liga MX, los Tuzos también perdieron 1-0 contra León y 2-1 ante Querétaro. El único resultado positivo en esta racha fue un triunfo 3-0 a domicilio sobre Club Universidad Nacional. Pachuca ha encajado gol en cada uno de sus últimos cuatro partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos directos entre Charlotte FC y Pachuca en los últimos cinco partidos disputados entre ambos clubes. Este duelo de la Leagues Cup 2026 representa un encuentro poco habitual entre dos franquicias de conferencias distintas.

Clasificación

En la clasificación de la Leagues Cup 2026, Charlotte FC ocupa la tercera posición, mientras que Pachuca figura en el puesto 28.