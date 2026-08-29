Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 6 29 ago 2026 - 21:05 Estadio Banorte

Cómo ver CF América vs Puebla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Este partido de Liga MX entre CF América y Puebla se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

CF América recibe a Puebla en el Estadio Banorte en un partido del Apertura de la Liga MX que enfrenta al líder del torneo contra un rival que llega con ritmo creciente tras superar un arranque de temporada complicado.

Guillermo Almada ha construido un equipo difícil de batir. Las Águilas llegan a este partido con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones, incluyendo un triunfo ante Columbus Crew en la Leagues Cup el 27 de agosto que reafirmó su condición de favoritos. Su regularidad en el Apertura les ha bastado para ocupar el primer puesto de la tabla.

Puebla, por su parte, llega con una dinámica distinta. La Franja tuvo una Leagues Cup para olvidar, encajando goles en los tres partidos de grupo sin sumar ninguna victoria. Sin embargo, el regreso a la Liga MX les ha sentado bien: dos triunfos seguidos en el torneo doméstico, incluida una remontada ante Pachuca el 18 de agosto, les sitúan quintos en el Apertura.

Gerardo Espinoza sabe que visitar el Estadio Banorte no es tarea sencilla, y más aún cuando el rival viene con la confianza que da liderar la competición. Puebla necesita mantener esa solidez reciente si quiere llevarse algo positivo de este partido.

El historial reciente entre ambos clubes en Liga MX es favorable a América. Los de la capital han ganado tres de los últimos cuatro encuentros entre ellos, incluida una goleada de 0-4 en Puebla en febrero de este año. La Franja buscará romper esa tendencia.

El partido promete intensidad entre dos equipos con aspiraciones claras en el Apertura. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Guillermo Almada no ha confirmado una alineación probable para este partido. Tampoco hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el plantel del CF América de cara a este encuentro, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Gerardo Espinoza tampoco ha anunciado su once inicial ni ha comunicado bajas por lesión o sanción. La situación del equipo poblano se irá actualizando antes del partido con la información disponible.

Forma

CF América llega con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Columbus Crew en la Leagues Cup el 27 de agosto. Antes de eso, los capitalinos ganaron 1-2 en casa de FC Juárez en Liga MX el 22 de agosto y aplastaron al Atlético de San Luis 3-0 el 16 de agosto. La única derrota en este tramo llegó ante Austin FC en la Leagues Cup. América ha marcado diez goles y encajado cuatro en estos cinco partidos.

Puebla suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-2 ante Santos Laguna en Liga MX el 23 de agosto, que siguió a una victoria 2-3 en Pachuca el 18 de agosto. Las tres derrotas anteriores llegaron en la Leagues Cup ante San Diego FC, Austin FC y Portland Timbers, donde La Franja encajó diez goles. En total, el equipo de Espinoza ha anotado diez goles y recibido doce en estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 21 de febrero de 2026 en Liga MX, con Puebla como local y CF América ganando por 0-4. Antes de eso, América también se impuso 2-1 como local el 22 de octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en Liga MX, CF América acumula cuatro victorias por una de Puebla, que ganó 0-1 en el Estadio Azteca el 25 de agosto de 2024.

Clasificación

En la tabla del Apertura de la Liga MX, CF América ocupa el primer puesto, mientras que Puebla se sitúa en la quinta posición.