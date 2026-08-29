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Cómo ver CF América vs Puebla: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

CF América vs Puebla
CF América
Puebla
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Cómo ver el partido de Liga MX entre CF América y Puebla, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 6
Estadio Banorte
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Cómo ver CF América vs Puebla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Este partido de Liga MX entre CF América y Puebla se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en directo.

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CF América recibe a Puebla en el Estadio Banorte en un partido del Apertura de la Liga MX que enfrenta al líder del torneo contra un rival que llega con ritmo creciente tras superar un arranque de temporada complicado.

Guillermo Almada ha construido un equipo difícil de batir. Las Águilas llegan a este partido con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones, incluyendo un triunfo ante Columbus Crew en la Leagues Cup el 27 de agosto que reafirmó su condición de favoritos. Su regularidad en el Apertura les ha bastado para ocupar el primer puesto de la tabla.

Puebla, por su parte, llega con una dinámica distinta. La Franja tuvo una Leagues Cup para olvidar, encajando goles en los tres partidos de grupo sin sumar ninguna victoria. Sin embargo, el regreso a la Liga MX les ha sentado bien: dos triunfos seguidos en el torneo doméstico, incluida una remontada ante Pachuca el 18 de agosto, les sitúan quintos en el Apertura.

Gerardo Espinoza sabe que visitar el Estadio Banorte no es tarea sencilla, y más aún cuando el rival viene con la confianza que da liderar la competición. Puebla necesita mantener esa solidez reciente si quiere llevarse algo positivo de este partido.

El historial reciente entre ambos clubes en Liga MX es favorable a América. Los de la capital han ganado tres de los últimos cuatro encuentros entre ellos, incluida una goleada de 0-4 en Puebla en febrero de este año. La Franja buscará romper esa tendencia.

El partido promete intensidad entre dos equipos con aspiraciones claras en el Apertura. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

CF América contra Puebla alineaciones probables

CF América crest
CF América
CFA
Formación
Puebla crest
Puebla
PUE
Puebla crest
Puebla
PUE

Manager

  • G. Almada

Guillermo Almada no ha confirmado una alineación probable para este partido. Tampoco hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el plantel del CF América de cara a este encuentro, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Gerardo Espinoza tampoco ha anunciado su once inicial ni ha comunicado bajas por lesión o sanción. La situación del equipo poblano se irá actualizando antes del partido con la información disponible.

Forma

CFA

CFA - Formulario

POT
W3-1
AUS
L1-1
SAN
W3-0
JUA
W1-2
COL
W2-0
Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
PUE

PUE - Formulario

POT
L5-2
AUS
L3-0
SDI
L3-2
PAC
W2-3
SAN
W3-2
Gol marcado (encajado)
10/15
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

CF América llega con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Columbus Crew en la Leagues Cup el 27 de agosto. Antes de eso, los capitalinos ganaron 1-2 en casa de FC Juárez en Liga MX el 22 de agosto y aplastaron al Atlético de San Luis 3-0 el 16 de agosto. La única derrota en este tramo llegó ante Austin FC en la Leagues Cup. América ha marcado diez goles y encajado cuatro en estos cinco partidos.

Puebla suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-2 ante Santos Laguna en Liga MX el 23 de agosto, que siguió a una victoria 2-3 en Pachuca el 18 de agosto. Las tres derrotas anteriores llegaron en la Leagues Cup ante San Diego FC, Austin FC y Portland Timbers, donde La Franja encajó diez goles. En total, el equipo de Espinoza ha anotado diez goles y recibido doce en estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CF AméricaEmpatePuebla
4
0
1
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
0
CF América badge
CF América
CFA
4
F
Liga MX
CF América badge
CF América
CFA
2
Puebla badge
Puebla
PUE
1
F
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
1
CF América badge
CF América
CFA
2
F
Liga MX
CF América badge
CF América
CFA
0
Puebla badge
Puebla
PUE
1
F
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
1
CF América badge
CF América
CFA
2
F
10Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 21 de febrero de 2026 en Liga MX, con Puebla como local y CF América ganando por 0-4. Antes de eso, América también se impuso 2-1 como local el 22 de octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en Liga MX, CF América acumula cuatro victorias por una de Puebla, que ganó 0-1 en el Estadio Azteca el 25 de agosto de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
5410102+813
W
W
W
D
W
2
TijuanaTijuanaTIJ
6411107+313
W
L
W
D
W
3
AtlasAtlasATL
540185+312
W
W
L
W
W
4
TolucaTolucaTOL
531184+410
W
D
W
L
W
5
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
531185+310
W
W
D
W
L
6
PueblaPueblaPUE
531197+210
W
W
D
L
W
7
LeónLeónLEO
631286+210
D
W
W
W
L
8
MonterreyMonterreyMON
5302127+59
L
W
W
L
W
9
Cruz AzulCruz AzulCRU
6303111109
W
L
L
L
W
10
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
62228808
L
D
D
W
W
11
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
52126607
L
D
W
W
L
12
NecaxaNecaxaNEC
6213811-37
L
D
L
L
W
13
AtlanteAtlanteATL
613268-26
D
L
D
W
D
14
PachucaPachucaPAC
51137704
D
L
L
L
W
15
TigresTigresTIG
5113810-24
W
L
L
D
L
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
503259-43
D
L
D
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
5005411-70
L
L
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
5005315-120
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura de la Liga MX, CF América ocupa el primer puesto, mientras que Puebla se sitúa en la quinta posición.

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