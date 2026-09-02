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Cómo ver CF América vs Monterrey: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

CF América vs Monterrey
CF América
Monterrey
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre CF América y Monterrey, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver CF América vs Monterrey en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

CF América vs Monterrey está disponible para ver en vivo en Estados Unidos. A continuación se detallan las opciones de canal de televisión y transmisión en línea.

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CF América y Monterrey se miden en la Leagues Cup, un duelo entre dos de los clubes más reconocidos del fútbol mexicano que llegan al encuentro en momentos completamente distintos.

El equipo de Guillermo Almada es el conjunto más regular de la competencia hasta ahora. Las Águilas han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competencias y se ubican sextos en la tabla de la Leagues Cup, respaldados por una campaña sólida en el Apertura de la Liga MX.

Su último resultado fue una victoria 2-0 ante Puebla en Liga MX el 30 de agosto, que llegó después de un triunfo idéntico sobre Columbus Crew en la Leagues Cup el 27 de agosto. América llega con ritmo, confianza y argumentos para avanzar en el torneo.

Monterrey, en cambio, atraviesa un momento más irregular. Los Rayados de Matías Almeyda se ubican 13° en la tabla de la Leagues Cup y vienen de caer 1-3 ante Atlético de San Luis en Liga MX el 31 de agosto, un resultado que complica su estado anímico antes de este partido.

Aun así, Almeyda sabe que su equipo puede competir a este nivel. El triunfo 2-1 sobre Chicago Fire FC el 26 de agosto mostró la capacidad del Monterrey para reaccionar, aunque su irregularidad en la Liga MX sigue siendo una señal de alerta.

La diferencia de forma entre ambos clubes es evidente. América llega como favorito, pero los antecedentes recientes entre estos dos equipos garantizan que el resultado no está escrito de antemano.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cómo ver CF América vs Monterrey en vivo, incluyendo canal de TV, opciones de transmisión en línea y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

CF América contra Monterrey alineaciones probables

CF América crest
CF América
CFA
Formación
Monterrey crest
Monterrey
MON
Monterrey crest
Monterrey
MON

Manager

  • G. Almada

El técnico de CF América, Guillermo Almada, no ha confirmado una alineación probable para este partido. No hay información disponible sobre lesiones ni suspensiones en el equipo local, y se agregarán actualizaciones conforme se acerque el inicio del encuentro.

Por el lado visitante, Matías Almeyda tampoco ha revelado un once proyectado para Monterrey. Tampoco existen reportes de bajas por lesión o sanción en el equipo regiomontano. La información de ambas plantillas se irá completando a medida que se aproxime el partido.

Forma

CFA

CFA - Formulario

AUS
L1-1
SAN
W3-0
JUA
W1-2
COL
W2-0
PUE
W2-0
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MON

MON - Formulario

NSC
W2-1
JUA
W6-1
LEO
L2-0
CHI
W2-1
SAN
L1-3
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

CF América ha ganado cuatro y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competencias. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 sobre Puebla en Liga MX el 30 de agosto, que precedió a una victoria por el mismo marcador ante Columbus Crew en la Leagues Cup el 27 de agosto. Las Águilas también ganaron 1-2 en la cancha del FC Juárez y golearon 3-0 al Atlético de San Luis en Liga MX. Su única derrota en este tramo fue un 1-1 ante Austin FC en la Leagues Cup. América ha marcado nueve goles y recibido tres en estos cinco partidos.

Monterrey ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-3 ante Atlético de San Luis en Liga MX el 31 de agosto. Antes de eso, los Rayados vencieron 2-1 al Chicago Fire FC en la Leagues Cup el 26 de agosto, cayeron 2-0 ante León en Liga MX, golearon 6-1 al FC Juárez en liga y derrotaron 2-1 al Nashville SC en la Leagues Cup. Almeyda ha visto a su equipo marcar 12 goles y encajar siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CF AméricaEmpateMonterrey
2
1
2
Liga MX
CF América badge
CF América
CFA
1
Monterrey badge
Monterrey
MON
0
F
Liga MX
CF América badge
CF América
CFA
2
Monterrey badge
Monterrey
MON
1
F
Liga MX
Monterrey badge
Monterrey
MON
2
CF América badge
CF América
CFA
0
F
Liga MX
Monterrey badge
Monterrey
MON
2
CF América badge
CF América
CFA
2
F
Liga MX
Monterrey badge
Monterrey
MON
1
CF América badge
CF América
CFA
0
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 8 de febrero de 2026, cuando CF América recibió a Monterrey en Liga MX y se impuso 1-0. Antes de ese resultado, América también ganó 2-1 en casa el 29 de noviembre de 2025, mientras que Monterrey se llevó un triunfo 2-0 en su estadio el 27 de noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, CF América acumula tres victorias frente a dos de Monterrey, con un empate incluido en ese período.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
330072+59
W
W
W
2
LeónLeónLEO
330063+39
W
W
W
3
Austin FCAustin FCAUS
321061+58
W
W
W
4
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
5
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
6
CF AméricaCF AméricaCFA
321073+47
L
W
W
7
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
312032+17
W
W
W
8
Portland TimbersPortland TimbersPOT
320196+36
W
L
W
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
10
TolucaTolucaTOL
320162+46
W
L
W
11
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
12
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
13
MonterreyMonterreyMON
320154+16
W
W
L
14
San Diego FCSan Diego FCSDI
32015506
W
W
L
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
320143+16
L
W
W
16
FC DallasFC DallasDAL
320143+16
L
W
W
17
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
18
Orlando CityOrlando CityORL
31115505
W
L
W
19
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
20
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
31113304
W
L
L
21
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31027703
L
L
W
22
Nashville SCNashville SCNSC
310254+13
L
W
L
23
New York City FCNew York City FCNYC
31024403
L
L
W
24
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
310245-13
L
W
L
25
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
26
NecaxaNecaxaNEC
310236-33
W
L
L
27
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
28
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
310234-13
L
W
L
29
Santos LagunaSantos LagunaSAN
310235-23
W
L
L
30
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
31
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
3012510-51
L
L
L
32
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
33
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
34
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
301216-51
L
L
L
35
PueblaPueblaPUE
3003411-70
L
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
300316-50
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla actual de la Leagues Cup, CF América ocupa el sexto lugar, mientras que Monterrey se encuentra en la posición 13.

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