Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Semifinales 2 sept 2026 - 23:30

Cómo ver CF América vs Monterrey en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

CF América vs Monterrey está disponible para ver en vivo en Estados Unidos. A continuación se detallan las opciones de canal de televisión y transmisión en línea.

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CF América y Monterrey se miden en la Leagues Cup, un duelo entre dos de los clubes más reconocidos del fútbol mexicano que llegan al encuentro en momentos completamente distintos.

El equipo de Guillermo Almada es el conjunto más regular de la competencia hasta ahora. Las Águilas han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competencias y se ubican sextos en la tabla de la Leagues Cup, respaldados por una campaña sólida en el Apertura de la Liga MX.

Su último resultado fue una victoria 2-0 ante Puebla en Liga MX el 30 de agosto, que llegó después de un triunfo idéntico sobre Columbus Crew en la Leagues Cup el 27 de agosto. América llega con ritmo, confianza y argumentos para avanzar en el torneo.

Monterrey, en cambio, atraviesa un momento más irregular. Los Rayados de Matías Almeyda se ubican 13° en la tabla de la Leagues Cup y vienen de caer 1-3 ante Atlético de San Luis en Liga MX el 31 de agosto, un resultado que complica su estado anímico antes de este partido.

Aun así, Almeyda sabe que su equipo puede competir a este nivel. El triunfo 2-1 sobre Chicago Fire FC el 26 de agosto mostró la capacidad del Monterrey para reaccionar, aunque su irregularidad en la Liga MX sigue siendo una señal de alerta.

La diferencia de forma entre ambos clubes es evidente. América llega como favorito, pero los antecedentes recientes entre estos dos equipos garantizan que el resultado no está escrito de antemano.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cómo ver CF América vs Monterrey en vivo, incluyendo canal de TV, opciones de transmisión en línea y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de CF América, Guillermo Almada, no ha confirmado una alineación probable para este partido. No hay información disponible sobre lesiones ni suspensiones en el equipo local, y se agregarán actualizaciones conforme se acerque el inicio del encuentro.

Por el lado visitante, Matías Almeyda tampoco ha revelado un once proyectado para Monterrey. Tampoco existen reportes de bajas por lesión o sanción en el equipo regiomontano. La información de ambas plantillas se irá completando a medida que se aproxime el partido.

Forma

CF América ha ganado cuatro y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competencias. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 sobre Puebla en Liga MX el 30 de agosto, que precedió a una victoria por el mismo marcador ante Columbus Crew en la Leagues Cup el 27 de agosto. Las Águilas también ganaron 1-2 en la cancha del FC Juárez y golearon 3-0 al Atlético de San Luis en Liga MX. Su única derrota en este tramo fue un 1-1 ante Austin FC en la Leagues Cup. América ha marcado nueve goles y recibido tres en estos cinco partidos.

Monterrey ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-3 ante Atlético de San Luis en Liga MX el 31 de agosto. Antes de eso, los Rayados vencieron 2-1 al Chicago Fire FC en la Leagues Cup el 26 de agosto, cayeron 2-0 ante León en Liga MX, golearon 6-1 al FC Juárez en liga y derrotaron 2-1 al Nashville SC en la Leagues Cup. Almeyda ha visto a su equipo marcar 12 goles y encajar siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 8 de febrero de 2026, cuando CF América recibió a Monterrey en Liga MX y se impuso 1-0. Antes de ese resultado, América también ganó 2-1 en casa el 29 de noviembre de 2025, mientras que Monterrey se llevó un triunfo 2-0 en su estadio el 27 de noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, CF América acumula tres victorias frente a dos de Monterrey, con un empate incluido en ese período.

Clasificación

En la tabla actual de la Leagues Cup, CF América ocupa el sexto lugar, mientras que Monterrey se encuentra en la posición 13.