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Leagues Cup - Cuartos de final 26 ago 2026 - 22:45

Cómo ver CF América vs Columbus Crew en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El CF América vs Columbus Crew de la Leagues Cup se puede ver en directo a través de Apple TV, que tiene los derechos exclusivos de emisión del torneo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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CF América y Columbus Crew se miden en la Leagues Cup en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, en un duelo que llega en un momento decisivo del torneo para ambos clubes.

Las Águilas llegan al partido como uno de los equipos en mejor forma del torneo. Guillermo Almada ha construido un equipo sólido que ganó tres de sus primeros cuatro compromisos en la Leagues Cup, y que viene de vencer a FC Juárez 1-2 en Liga MX el pasado 22 de agosto. América ocupa la sexta posición en la tabla de la Leagues Cup.

El conjunto de Columbus atraviesa un momento más complicado. Laurent Courtois vio a su equipo perder tres partidos consecutivos en la MLS, ante Charlotte FC, CF Montréal y Nashville SC, aunque en la Leagues Cup los Crew mostraron otra cara, avanzando con victorias ante Pachuca y Club Universidad Nacional. Columbus figura cuarto en la clasificación del torneo.

La diferencia de contexto entre ambos es clara. América llega con la confianza de liderar el Apertura de la Liga MX y con un juego colectivo que ha funcionado tanto en competición doméstica como en el torneo internacional. Columbus, en cambio, necesita recuperar sensaciones tras un tramo de liga que no ha dado los resultados esperados.

El único antecedente reciente entre estos dos equipos en la Leagues Cup terminó con una amplia victoria del Crew, 4-1 en 2023. Esa historia añade un matiz extra a un partido que ambos necesitan ganar para seguir vivos en el torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Guillermo Almada no ha confirmado una alineación probable para este partido. Tampoco hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el bando de CF América por el momento. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

En el caso de Columbus Crew, Laurent Courtois tampoco ha facilitado una lista de convocados ni un once proyectado. No constan bajas por lesión ni por sanción en el equipo visitante. La información se actualizará antes del partido a medida que esté disponible.

Forma

CF América llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-2 ante FC Juárez en Liga MX el 22 de agosto. Antes de eso, las Águilas golearon 3-0 al Atlético de San Luis el 16 de agosto. En la Leagues Cup, América venció a Portland Timbers 3-1 y a San Diego FC 3-1, aunque cayó 1-1 ante Austin FC en el partido que cerró su fase de grupos. El equipo de Almada ha marcado diez goles y encajado cuatro en ese período.

Columbus Crew ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue un 3-2 ante Nashville SC en la MLS el 23 de agosto, que siguió a caídas ante CF Montréal (1-2) y Charlotte FC (3-1). En la Leagues Cup, los Crew ganaron a Club Universidad Nacional 1-1 en el marcador global y vencieron a Pachuca 2-1. Columbus ha anotado nueve goles pero ha encajado nueve también, con seis de esas dianas en contra llegando en sus dos últimos partidos de liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 25 de septiembre de 2024 en la Campeones Cup, con Columbus Crew como local y un empate 1-1 como resultado. Antes de ese partido, la Leagues Cup de 2023 deparó una victoria contundente del Crew por 4-1 con CF América como local. En los dos precedentes registrados, cada equipo cuenta con una victoria, con el conjunto de Ohio llevando la mejor parte en cuanto a goles a favor.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup, Columbus Crew figura en cuarta posición mientras que CF América ocupa el sexto puesto.