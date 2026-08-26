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CF América vs Columbus Crew: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

CF América vs Columbus Crew
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre CF América y Columbus Crew, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver CF América vs Columbus Crew en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El CF América vs Columbus Crew de la Leagues Cup se puede ver en directo a través de Apple TV, que tiene los derechos exclusivos de emisión del torneo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en vivo.

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CF América y Columbus Crew se miden en la Leagues Cup en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, en un duelo que llega en un momento decisivo del torneo para ambos clubes.

Las Águilas llegan al partido como uno de los equipos en mejor forma del torneo. Guillermo Almada ha construido un equipo sólido que ganó tres de sus primeros cuatro compromisos en la Leagues Cup, y que viene de vencer a FC Juárez 1-2 en Liga MX el pasado 22 de agosto. América ocupa la sexta posición en la tabla de la Leagues Cup.

El conjunto de Columbus atraviesa un momento más complicado. Laurent Courtois vio a su equipo perder tres partidos consecutivos en la MLS, ante Charlotte FC, CF Montréal y Nashville SC, aunque en la Leagues Cup los Crew mostraron otra cara, avanzando con victorias ante Pachuca y Club Universidad Nacional. Columbus figura cuarto en la clasificación del torneo.

La diferencia de contexto entre ambos es clara. América llega con la confianza de liderar el Apertura de la Liga MX y con un juego colectivo que ha funcionado tanto en competición doméstica como en el torneo internacional. Columbus, en cambio, necesita recuperar sensaciones tras un tramo de liga que no ha dado los resultados esperados.

El único antecedente reciente entre estos dos equipos en la Leagues Cup terminó con una amplia victoria del Crew, 4-1 en 2023. Esa historia añade un matiz extra a un partido que ambos necesitan ganar para seguir vivos en el torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

CF América contra Columbus Crew alineaciones probables

CF América crest
CF América
CFA
Formación
Columbus Crew crest
Columbus Crew
COL
Columbus Crew crest
Columbus Crew
COL

Manager

  • G. Almada

Guillermo Almada no ha confirmado una alineación probable para este partido. Tampoco hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el bando de CF América por el momento. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

En el caso de Columbus Crew, Laurent Courtois tampoco ha facilitado una lista de convocados ni un once proyectado. No constan bajas por lesión ni por sanción en el equipo visitante. La información se actualizará antes del partido a medida que esté disponible.

Forma

CFA

CFA - Formulario

SDI
W3-1
POT
W3-1
AUS
L1-1
SAN
W3-0
JUA
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
COL

COL - Formulario

PAC
W2-1
CUN
W1-1
CLT
L3-1
MTL
L1-2
NSC
L3-2
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

CF América llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-2 ante FC Juárez en Liga MX el 22 de agosto. Antes de eso, las Águilas golearon 3-0 al Atlético de San Luis el 16 de agosto. En la Leagues Cup, América venció a Portland Timbers 3-1 y a San Diego FC 3-1, aunque cayó 1-1 ante Austin FC en el partido que cerró su fase de grupos. El equipo de Almada ha marcado diez goles y encajado cuatro en ese período.

Columbus Crew ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue un 3-2 ante Nashville SC en la MLS el 23 de agosto, que siguió a caídas ante CF Montréal (1-2) y Charlotte FC (3-1). En la Leagues Cup, los Crew ganaron a Club Universidad Nacional 1-1 en el marcador global y vencieron a Pachuca 2-1. Columbus ha anotado nueve goles pero ha encajado nueve también, con seis de esas dianas en contra llegando en sus dos últimos partidos de liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CF AméricaEmpateColumbus Crew
1
0
1
Campeones Cup
Columbus Crew badge
Columbus Crew
COL
1
CF América badge
CF América
CFA
1
F
Leagues Cup
CF América badge
CF América
CFA
1
Columbus Crew badge
Columbus Crew
COL
4
F
2Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron2/2

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 25 de septiembre de 2024 en la Campeones Cup, con Columbus Crew como local y un empate 1-1 como resultado. Antes de ese partido, la Leagues Cup de 2023 deparó una victoria contundente del Crew por 4-1 con CF América como local. En los dos precedentes registrados, cada equipo cuenta con una victoria, con el conjunto de Ohio llevando la mejor parte en cuanto a goles a favor.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
330072+59
W
W
W
2
LeónLeónLEO
330063+39
W
W
W
3
Austin FCAustin FCAUS
321061+58
W
W
W
4
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
5
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
6
CF AméricaCF AméricaCFA
321073+47
L
W
W
7
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
312032+17
W
W
W
8
Portland TimbersPortland TimbersPOT
320196+36
W
L
W
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
10
TolucaTolucaTOL
320162+46
W
L
W
11
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
12
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
13
MonterreyMonterreyMON
320154+16
W
W
L
14
San Diego FCSan Diego FCSDI
32015506
W
W
L
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
320143+16
L
W
W
16
FC DallasFC DallasDAL
320143+16
L
W
W
17
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
18
Orlando CityOrlando CityORL
31115505
W
L
W
19
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
20
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
31113304
W
L
L
21
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31027703
L
L
W
22
Nashville SCNashville SCNSC
310254+13
L
W
L
23
New York City FCNew York City FCNYC
31024403
L
L
W
24
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
310245-13
L
W
L
25
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
26
NecaxaNecaxaNEC
310236-33
W
L
L
27
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
28
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
310234-13
L
W
L
29
Santos LagunaSantos LagunaSAN
310235-23
W
L
L
30
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
31
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
3012510-51
L
L
L
32
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
33
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
34
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
301216-51
L
L
L
35
PueblaPueblaPUE
3003411-70
L
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
300316-50
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup, Columbus Crew figura en cuarta posición mientras que CF América ocupa el sexto puesto.

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