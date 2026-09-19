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Liga MX - Jornada 9 19 sept 2026 - 23:15 Estadio Banorte

Cómo ver CF América vs CD Guadalajara en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre CF América y CD Guadalajara se puede ver en directo a través de VIX en Prime Video. Las opciones de transmisión están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Banorte acoge un partido de la Liga MX Apertura entre CF América y CD Guadalajara, dos de los clubes más representativos del fútbol mexicano.

América llega a este encuentro en un momento delicado. Guillermo Almada ha visto cómo su equipo encadena tres derrotas consecutivas, incluyendo una caída 4-3 ante Cruz Azul en su último compromiso liguero, un resultado que complica su posición en la tabla.

Chivas, en cambio, atraviesa su mejor racha de la temporada. Gabriel Milito ha construido un equipo sólido que no ha perdido en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y un empate que incluyen un contundente 3-0 ante Pumas.

El conjunto rojiblanco llega a la capital mexicana con la confianza de quien sabe que puede ganar en cualquier estadio. Para el América, recuperar sensaciones ante su afición se convierte en una necesidad más que en un objetivo.

Este es un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el Apertura. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Guillermo Almada no ha confirmado el once titular del CF América para este partido. No hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el bando local, y se añadirán novedades antes del pitido inicial.

Gabriel Milito tampoco ha revelado la alineación prevista de CD Guadalajara. El técnico argentino no reporta bajas por lesión ni suspensión en su plantilla de momento. Se publicarán actualizaciones conforme se acerque el partido.

Forma

CF América presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 4-3 ante Cruz Azul en Liga MX, que siguió a otra caída ante León (1-0) en la Leagues Cup. Las dos victorias del período llegaron frente a Puebla (2-0) en liga y Columbus Crew (2-0) en la Leagues Cup. En total, el América anotó nueve goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

CD Guadalajara llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-0 ante Pumas en Liga MX, que se suma a victorias ante Atlético de San Luis (3-0) y Tijuana (5-2). Las Chivas han marcado diez goles y solo han concedido cuatro en ese período, una muestra de su solidez ofensiva y defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 15 de febrero de 2026 en Liga MX, con victoria del Guadalajara por 1-0 como local. En los últimos cinco partidos entre ambos, Chivas acumula tres victorias por una del América, con un empate. Destaca la goleada americana de 4-0 en la CONCACAF Liga de Campeones de marzo de 2025, aunque el conjunto rojiblanco respondió con un 1-0 en la ida de esa misma eliminatoria.

Clasificación

En la tabla del Apertura, CD Guadalajara ocupa la segunda posición, lo que los sitúa como uno de los candidatos al título. CF América marcha tercero, lo suficientemente cerca para no perder contacto con los puestos de privilegio, pero con la presión de no ceder más terreno tras sus últimos tropiezos.