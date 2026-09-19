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Cómo ver CF América vs CD Guadalajara: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

CF América vs CD Guadalajara
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Cómo ver el partido de Liga MX entre CF América y CD Guadalajara, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver CF América vs CD Guadalajara en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre CF América y CD Guadalajara se puede ver en directo a través de VIX en Prime Video. Las opciones de transmisión están disponibles a continuación.

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El Estadio Banorte acoge un partido de la Liga MX Apertura entre CF América y CD Guadalajara, dos de los clubes más representativos del fútbol mexicano.

América llega a este encuentro en un momento delicado. Guillermo Almada ha visto cómo su equipo encadena tres derrotas consecutivas, incluyendo una caída 4-3 ante Cruz Azul en su último compromiso liguero, un resultado que complica su posición en la tabla.

Chivas, en cambio, atraviesa su mejor racha de la temporada. Gabriel Milito ha construido un equipo sólido que no ha perdido en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y un empate que incluyen un contundente 3-0 ante Pumas.

El conjunto rojiblanco llega a la capital mexicana con la confianza de quien sabe que puede ganar en cualquier estadio. Para el América, recuperar sensaciones ante su afición se convierte en una necesidad más que en un objetivo.

Este es un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el Apertura. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

CF América contra CD Guadalajara alineaciones probables

Manager

  • G. Almada

Guillermo Almada no ha confirmado el once titular del CF América para este partido. No hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el bando local, y se añadirán novedades antes del pitido inicial.

Gabriel Milito tampoco ha revelado la alineación prevista de CD Guadalajara. El técnico argentino no reporta bajas por lesión ni suspensión en su plantilla de momento. Se publicarán actualizaciones conforme se acerque el partido.

Forma

CFA

CFA - Formulario

COL
W2-0
PUE
W2-0
MON
L2-2
LEO
L1-0
CRU
L4-3
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CDG

CDG - Formulario

SAN
W0-1
TIJ
W5-2
PAC
D1-1
SAN
W0-3
CUN
W3-0
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

CF América presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 4-3 ante Cruz Azul en Liga MX, que siguió a otra caída ante León (1-0) en la Leagues Cup. Las dos victorias del período llegaron frente a Puebla (2-0) en liga y Columbus Crew (2-0) en la Leagues Cup. En total, el América anotó nueve goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

CD Guadalajara llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-0 ante Pumas en Liga MX, que se suma a victorias ante Atlético de San Luis (3-0) y Tijuana (5-2). Las Chivas han marcado diez goles y solo han concedido cuatro en ese período, una muestra de su solidez ofensiva y defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CF AméricaEmpateCD Guadalajara
1
1
3
Liga MX
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
1
CF América badge
CF América
CFA
0
F
Liga MX
CF América badge
CF América
CFA
1
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
2
F
CONCACAF Liga de Campeones
CF América badge
CF América
CFA
4
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
0
F
Liga MX
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
0
CF América badge
CF América
CFA
0
F
CONCACAF Liga de Campeones
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
1
CF América badge
CF América
CFA
0
F
5Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 15 de febrero de 2026 en Liga MX, con victoria del Guadalajara por 1-0 como local. En los últimos cinco partidos entre ambos, Chivas acumula tres victorias por una del América, con un empate. Destaca la goleada americana de 4-0 en la CONCACAF Liga de Campeones de marzo de 2025, aunque el conjunto rojiblanco respondió con un 1-0 en la ida de esa misma eliminatoria.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
8611186+1219
W
W
W
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
8521156+917
W
W
D
W
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
7511156+916
L
W
W
W
W
4
Cruz AzulCruz AzulCRU
85031614+215
W
W
W
L
L
5
PueblaPueblaPUE
94231111014
D
L
W
L
W
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
7412107+313
W
W
L
D
W
7
LeónLeónLEO
8413119+213
W
L
D
W
W
8
TijuanaTijuanaTIJ
7412108+213
L
W
L
W
D
9
AtlasAtlasATL
84131214-213
L
D
L
W
W
10
PachucaPachucaPAC
8323138+511
W
W
D
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
83231112-111
L
W
L
D
D
12
MonterreyMonterreyMON
73131310+310
D
L
L
W
W
13
NecaxaNecaxaNEC
8224913-48
L
D
L
D
L
14
AtlanteAtlanteATL
9153813-58
D
L
D
D
L
15
TigresTigresTIG
9144913-47
L
D
D
D
W
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
8134815-76
L
L
W
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
8116613-74
W
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
9108623-173
W
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura, CD Guadalajara ocupa la segunda posición, lo que los sitúa como uno de los candidatos al título. CF América marcha tercero, lo suficientemente cerca para no perder contacto con los puestos de privilegio, pero con la presión de no ceder más terreno tras sus últimos tropiezos.

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