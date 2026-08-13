Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 3 13 ago 2026 - 20:30

Cómo ver CF América vs Austin FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

CF América vs Austin FC se puede ver en vivo a través de Apple TV. El partido está disponible como parte de una suscripción estándar de Apple TV, sin coste adicional para los suscriptores actuales. A continuación se detalla la opción de transmisión disponible.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

CF América y Austin FC se miden en la Leagues Cup 2026, un duelo que enfrenta al gigante mexicano con uno de los clubes más en forma de la MLS en este momento del torneo.

Las Águilas llegan como el equipo más sólido de los dos. Guillermo Almada ha construido un conjunto que no para de anotar: nueve goles en sus dos primeros partidos del torneo, con victorias sobre San Diego FC y Portland Timbers, ambas por 3-1. En Liga MX, el América también marcha bien, con tres triunfos en sus últimas cuatro salidas.

Austin FC, por su parte, llega con confianza renovada tras superar una racha difícil. Davy Arnaud logró que sus jugadores respondieran en la Leagues Cup con victorias consecutivas sobre Tijuana y Puebla, ambas sin encajar goles en contra. El contraste con su campaña en la MLS, donde acumularon derrotas ante Houston Dynamo y Colorado Rapids, es notable.

El conjunto texano ha encontrado en este torneo continental el escenario ideal para recuperar sensaciones. Dos victorias en dos partidos los colocan en una posición cómoda en la tabla, aunque enfrentarse al América supone un salto de exigencia considerable.

Para el América, este partido es una oportunidad de cerrar la fase de grupos con autoridad. Almada sabe que su equipo tiene margen para rotar, pero también que el ritmo competitivo que han mantenido es un activo que no conviene interrumpir.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver CF América vs Austin FC en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y horario del partido.

Noticias del equipo y escuadras

CF América, dirigido por Guillermo Almada, no tiene lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido. No se ha anunciado un once probable para las Águilas. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Austin FC, bajo las órdenes de Davy Arnaud, tampoco registra bajas por lesión o sanción en este momento. El técnico no ha dado a conocer su alineación prevista. Se añadirán novedades sobre ambos equipos a medida que estén disponibles.

Forma

CF América llega con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-1 ante Portland Timbers en la Leagues Cup el 10 de agosto, su segunda victoria consecutiva en el torneo tras superar también a San Diego FC por el mismo marcador. En Liga MX, el América goleó 3-0 al Santos Laguna y solo cedió un empate 1-1 ante el Atlante. El equipo de Almada ha marcado once goles y encajado cuatro en ese tramo.

Austin FC acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El 10 de agosto derrotaron 3-0 al Puebla en la Leagues Cup, su mejor resultado del torneo. Antes de eso, ganaron 2-0 al Tijuana en la misma competición. Sus dos derrotas llegaron en la MLS, ante Colorado Rapids (0-1) y Houston Dynamo (0-3). En total, los texanos han marcado nueve goles y recibido cuatro en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre CF América y Austin FC. La ausencia de historial entre ambos clubes convierte este partido de la Leagues Cup en un duelo sin precedentes registrados en los datos disponibles.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup, CF América ocupa la tercera posición, mientras que Austin FC se sitúa en el quinto lugar.