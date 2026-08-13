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CF América vs Austin FC: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

CF América vs Austin FC
CF América
Austin FC
Leagues Cup

Cómo ver el partido de Leagues Cup entre CF América y Austin FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 3
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Cómo ver CF América vs Austin FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

CF América vs Austin FC se puede ver en vivo a través de Apple TV. El partido está disponible como parte de una suscripción estándar de Apple TV, sin coste adicional para los suscriptores actuales. A continuación se detalla la opción de transmisión disponible.

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CF América y Austin FC se miden en la Leagues Cup 2026, un duelo que enfrenta al gigante mexicano con uno de los clubes más en forma de la MLS en este momento del torneo.

Las Águilas llegan como el equipo más sólido de los dos. Guillermo Almada ha construido un conjunto que no para de anotar: nueve goles en sus dos primeros partidos del torneo, con victorias sobre San Diego FC y Portland Timbers, ambas por 3-1. En Liga MX, el América también marcha bien, con tres triunfos en sus últimas cuatro salidas.

Austin FC, por su parte, llega con confianza renovada tras superar una racha difícil. Davy Arnaud logró que sus jugadores respondieran en la Leagues Cup con victorias consecutivas sobre Tijuana y Puebla, ambas sin encajar goles en contra. El contraste con su campaña en la MLS, donde acumularon derrotas ante Houston Dynamo y Colorado Rapids, es notable.

El conjunto texano ha encontrado en este torneo continental el escenario ideal para recuperar sensaciones. Dos victorias en dos partidos los colocan en una posición cómoda en la tabla, aunque enfrentarse al América supone un salto de exigencia considerable.

Para el América, este partido es una oportunidad de cerrar la fase de grupos con autoridad. Almada sabe que su equipo tiene margen para rotar, pero también que el ritmo competitivo que han mantenido es un activo que no conviene interrumpir.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver CF América vs Austin FC en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y horario del partido.

Noticias del equipo y escuadras

CF América contra Austin FC alineaciones probables

CF América crest
CF América
CFA
Formación
Austin FC crest
Austin FC
AUS
Austin FC crest
Austin FC
AUS

Manager

  • G. Almada

CF América, dirigido por Guillermo Almada, no tiene lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido. No se ha anunciado un once probable para las Águilas. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Austin FC, bajo las órdenes de Davy Arnaud, tampoco registra bajas por lesión o sanción en este momento. El técnico no ha dado a conocer su alineación prevista. Se añadirán novedades sobre ambos equipos a medida que estén disponibles.

Forma

CFA

CFA - Formulario

QFC
W0-1
ATL
D1-1
SAN
W3-0
SDI
W3-1
POT
W3-1
Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AUS

AUS - Formulario

SEA
W3-1
HOU
L3-0
CLR
L1-0
TIJ
W2-0
PUE
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

CF América llega con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-1 ante Portland Timbers en la Leagues Cup el 10 de agosto, su segunda victoria consecutiva en el torneo tras superar también a San Diego FC por el mismo marcador. En Liga MX, el América goleó 3-0 al Santos Laguna y solo cedió un empate 1-1 ante el Atlante. El equipo de Almada ha marcado once goles y encajado cuatro en ese tramo.

Austin FC acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El 10 de agosto derrotaron 3-0 al Puebla en la Leagues Cup, su mejor resultado del torneo. Antes de eso, ganaron 2-0 al Tijuana en la misma competición. Sus dos derrotas llegaron en la MLS, ante Colorado Rapids (0-1) y Houston Dynamo (0-3). En total, los texanos han marcado nueve goles y recibido cuatro en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre CF América y Austin FC. La ausencia de historial entre ambos clubes convierte este partido de la Leagues Cup en un duelo sin precedentes registrados en los datos disponibles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LeónLeónLEO
330063+39
W
W
W
2
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
3
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
4
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
312032+17
W
W
W
5
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
7
TolucaTolucaTOL
320162+46
W
L
W
8
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
9
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
10
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
11
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
12
MonterreyMonterreyMON
320154+16
W
W
L
13
San Diego FCSan Diego FCSDI
32015506
W
W
L
14
FC DallasFC DallasDAL
320143+16
L
W
W
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
16
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
17
Orlando CityOrlando CityORL
31115505
W
L
W
18
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
19
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
31113304
W
L
L
20
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31027703
L
L
W
21
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
22
Nashville SCNashville SCNSC
310254+13
L
W
L
23
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
310245-13
L
W
L
24
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
25
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
26
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
27
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
28
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
29
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
3012510-51
L
L
L
30
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
31
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
32
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
301216-51
L
L
L
33
PueblaPueblaPUE
3003411-70
L
L
L
34
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
35
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup, CF América ocupa la tercera posición, mientras que Austin FC se sitúa en el quinto lugar.

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