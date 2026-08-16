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Liga MX - Jornada 4 16 ago 2026 - 19:00 Estadio Banorte

Cómo ver CF América vs Atletico de San Luis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre CF América y Atlético de San Luis se puede ver en vivo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles de transmisión y el enlace para seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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CF América recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Banorte en un partido de la Liga MX Apertura 2026. Las Águilas llegan como claros favoritos, respaldadas por una racha positiva que las coloca entre los equipos más sólidos del torneo en este momento.

Guillermo Almada ha encontrado una versión del América que produce goles con facilidad. Tres victorias consecutivas en la Leagues Cup, con nueve goles anotados frente a Portland Timbers, San Diego FC y Santos Laguna, muestran a un equipo que llega con confianza y ritmo al partido doméstico.

Para el Atlético de San Luis, el panorama es considerablemente más complicado. Diego Mejía dirige a un equipo que acumula tres derrotas seguidas en la Leagues Cup, incluyendo caídas ante Inter Miami por 4-2 y Nashville SC por 4-1. La fragilidad defensiva es evidente.

En Liga MX, los Rojiblancos tampoco han encontrado regularidad. Sus últimos resultados en el torneo local muestran dos empates sin goles de mérito, y la posición en la tabla refleja las dificultades que atraviesa el conjunto potosino en este Apertura.

América, en cambio, llega con la jerarquía de un equipo que sabe ganar en casa. El conjunto azulcrema ha demostrado ser un rival difícil en el Estadio Banorte, y la diferencia de forma entre ambos planteles es notable.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

CF América, dirigido por Guillermo Almada, no tiene lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido. El técnico uruguayo tampoco ha dado a conocer un once probable oficial, por lo que la alineación titular se mantendrá en reserva hasta más cerca del pitido inicial.

Atlético de San Luis, bajo las órdenes de Diego Mejía, se encuentra en la misma situación. No hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción, ni se ha publicado un once proyectado. Se añadirán novedades sobre el estado del plantel conforme se acerque el partido.

Forma

CF América presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-1 ante Austin FC en la Leagues Cup el 14 de agosto, aunque antes de ese tropiezo encadenaron victorias ante Portland Timbers (3-1) y San Diego FC (3-1). En Liga MX, las Águilas vencieron 3-0 al Santos Laguna y empataron 1-1 con Atlante. En total, han marcado 11 goles y encajado cinco en ese período.

Atlético de San Luis acumula tres derrotas, un empate y otra igualada en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una derrota 2-2 ante Orlando City en la Leagues Cup el 12 de agosto, tras caer 4-1 ante Nashville SC el 10 de agosto y 4-2 frente a Inter Miami el 5 de agosto. En Liga MX, los Rojiblancos empataron 0-0 con Tijuana y 2-2 con Tigres. El equipo ha encajado 12 goles en cinco partidos, una cifra que refleja su vulnerabilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de enero de 2026 en Liga MX, con CF América como local, y terminó con victoria para el Atlético de San Luis por 0-2. Antes de eso, en septiembre de 2025, San Luis cayó 0-1 como local ante las Águilas. Revisando los cinco antecedentes disponibles, América acumula tres victorias frente a dos de San Luis, con el conjunto capitalino mostrando mayor solidez en casa a lo largo de esta serie.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, CF América ocupa la tercera posición, mientras que Atlético de San Luis se encuentra en el puesto 15.