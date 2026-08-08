Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 8 ago 2026 - 21:00

Cómo ver CD Guadalajara vs FC Dallas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre CD Guadalajara y FC Dallas se puede ver en vivo a través de Apple TV. El canal de TV y las opciones de transmisión en línea disponibles se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

CD Guadalajara y FC Dallas se miden en la Leagues Cup 2026, en un duelo que pone frente a frente a dos clubes con necesidades distintas pero urgentes tras la primera jornada del torneo.

Chivas llegan golpeadas. El empate 1-1 ante Los Ángeles FC el 6 de agosto dejó a Gabriel Milito sin puntos en el arranque, y el equipo tapatío necesita una respuesta contundente para no quedarse fuera de la pelea por los cuartos de final. La identidad del club sigue intacta: solo jugadores mexicanos o con conexión al país, una filosofía que les da carácter pero que también eleva la exigencia interna.

FC Dallas, en cambio, llegan con viento a favor. El triunfo 2-0 sobre Querétaro FC en su debut en la Leagues Cup fue la inyección de confianza que Eric Quill necesitaba. El equipo texano había mostrado irregularidad en la MLS antes del torneo, pero esa victoria limpia cambió el tono en el vestuario.

El formato de la Leagues Cup enfrenta a 18 clubes de la MLS contra 18 de la Liga MX, divididos en regiones Este y Oeste. Cada equipo disputa tres partidos de Fase Uno contra rivales del otro torneo, y los cuatro primeros de cada región avanzan a los cuartos. Cada punto, desde el primer minuto, tiene peso real.

En la tabla de la Leagues Cup, CD Guadalajara ocupa el puesto 19 y FC Dallas el 10. Dallas tiene una ventaja inicial gracias a su victoria inaugural, y el factor cancha podría inclinar la balanza si Chivas no encuentra el nivel que exige este torneo.

Sigue leyendo para conocer cómo ver CD Guadalajara vs FC Dallas en vivo, incluyendo la transmisión en línea, el canal de TV y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Gabriel Milito dirige a CD Guadalajara para este partido de Leagues Cup. Por el momento, no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel rojiblanco, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Esta sección se actualizará con las novedades disponibles conforme se acerque el inicio del partido.

Eric Quill tampoco ha reportado bajas ni sanciones en FC Dallas. El club texano no ha anunciado su alineación proyectada para este encuentro. Cualquier novedad en ambos equipos será incorporada antes del pitazo inicial.

Forma

CD Guadalajara llegan a este partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-1 ante Los Ángeles FC en la Leagues Cup el 6 de agosto. Antes de eso, empataron 1-1 con Puebla en la Liga MX y consiguieron su único triunfo en el tramo con un 1-0 ante FC Juárez. Las otras dos salidas terminaron en derrotas: 0-2 ante Toluca y 1-2 frente a Cruz Azul. En total, Chivas anotaron cuatro goles y recibieron seis en ese período.

FC Dallas presentan un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo 2-0 sobre Querétaro FC en la Leagues Cup el 6 de agosto, precedido por un empate sin goles ante LA Galaxy en la MLS el 2 de agosto. Dallas perdieron 1-0 ante San Diego FC en julio, pero también sumaron un empate 2-2 con Portland Timbers y una victoria 2-1 ante Colorado Rapids. El equipo texano marcó seis goles y encajó tres en ese lapso, con la portería a cero ante Querétaro como su dato defensivo más reciente.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre CD Guadalajara y FC Dallas. Esta sección será actualizada si se obtiene información histórica sobre partidos anteriores entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla actual de la Leagues Cup 2026, CD Guadalajara ocupa la posición 19 y FC Dallas se ubica en el puesto 10.