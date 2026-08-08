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CD Guadalajara vs FC Dallas: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

CD Guadalajara vs FC Dallas
CD Guadalajara
FC Dallas
Leagues Cup

Cómo ver el partido de Leagues Cup entre CD Guadalajara y FC Dallas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 2
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Cómo ver CD Guadalajara vs FC Dallas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre CD Guadalajara y FC Dallas se puede ver en vivo a través de Apple TV. El canal de TV y las opciones de transmisión en línea disponibles se detallan a continuación.

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CD Guadalajara y FC Dallas se miden en la Leagues Cup 2026, en un duelo que pone frente a frente a dos clubes con necesidades distintas pero urgentes tras la primera jornada del torneo.

Chivas llegan golpeadas. El empate 1-1 ante Los Ángeles FC el 6 de agosto dejó a Gabriel Milito sin puntos en el arranque, y el equipo tapatío necesita una respuesta contundente para no quedarse fuera de la pelea por los cuartos de final. La identidad del club sigue intacta: solo jugadores mexicanos o con conexión al país, una filosofía que les da carácter pero que también eleva la exigencia interna.

FC Dallas, en cambio, llegan con viento a favor. El triunfo 2-0 sobre Querétaro FC en su debut en la Leagues Cup fue la inyección de confianza que Eric Quill necesitaba. El equipo texano había mostrado irregularidad en la MLS antes del torneo, pero esa victoria limpia cambió el tono en el vestuario.

El formato de la Leagues Cup enfrenta a 18 clubes de la MLS contra 18 de la Liga MX, divididos en regiones Este y Oeste. Cada equipo disputa tres partidos de Fase Uno contra rivales del otro torneo, y los cuatro primeros de cada región avanzan a los cuartos. Cada punto, desde el primer minuto, tiene peso real.

En la tabla de la Leagues Cup, CD Guadalajara ocupa el puesto 19 y FC Dallas el 10. Dallas tiene una ventaja inicial gracias a su victoria inaugural, y el factor cancha podría inclinar la balanza si Chivas no encuentra el nivel que exige este torneo.

Sigue leyendo para conocer cómo ver CD Guadalajara vs FC Dallas en vivo, incluyendo la transmisión en línea, el canal de TV y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

CD Guadalajara contra FC Dallas alineaciones probables

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CD Guadalajara
CDG
Formación
FC Dallas crest
FC Dallas
DAL
FC Dallas crest
FC Dallas
DAL

Manager

  • G. Milito

Gabriel Milito dirige a CD Guadalajara para este partido de Leagues Cup. Por el momento, no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel rojiblanco, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Esta sección se actualizará con las novedades disponibles conforme se acerque el inicio del partido.

Eric Quill tampoco ha reportado bajas ni sanciones en FC Dallas. El club texano no ha anunciado su alineación proyectada para este encuentro. Cualquier novedad en ambos equipos será incorporada antes del pitazo inicial.

Forma

CDG

CDG - Formulario

CRU
L1-2
TOL
L0-2
JUA
W1-0
PUE
D1-1
LAF
L1-1
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
DAL

DAL - Formulario

CLR
W1-2
POT
D2-2
SDI
L1-0
LAG
D0-0
QFC
W2-0
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

CD Guadalajara llegan a este partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-1 ante Los Ángeles FC en la Leagues Cup el 6 de agosto. Antes de eso, empataron 1-1 con Puebla en la Liga MX y consiguieron su único triunfo en el tramo con un 1-0 ante FC Juárez. Las otras dos salidas terminaron en derrotas: 0-2 ante Toluca y 1-2 frente a Cruz Azul. En total, Chivas anotaron cuatro goles y recibieron seis en ese período.

FC Dallas presentan un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo 2-0 sobre Querétaro FC en la Leagues Cup el 6 de agosto, precedido por un empate sin goles ante LA Galaxy en la MLS el 2 de agosto. Dallas perdieron 1-0 ante San Diego FC en julio, pero también sumaron un empate 2-2 con Portland Timbers y una victoria 2-1 ante Colorado Rapids. El equipo texano marcó seis goles y encajó tres en ese lapso, con la portería a cero ante Querétaro como su dato defensivo más reciente.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre CD Guadalajara y FC Dallas. Esta sección será actualizada si se obtiene información histórica sobre partidos anteriores entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
2
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
3
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
4
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
5
TigresTigresTIG
20201104
W
W
6
Portland TimbersPortland TimbersPOT
110052+33
W
7
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
110042+23
W
8
CF AméricaCF AméricaCFA
110031+23
W
9
TolucaTolucaTOL
110030+33
W
10
Austin FCAustin FCAUS
110020+23
W
11
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
110020+23
W
12
FC DallasFC DallasDAL
110020+23
W
13
New York City FCNew York City FCNYC
110020+23
W
14
Orlando CityOrlando CityORL
110021+13
W
15
AtlanteAtlanteATL
110010+13
W
16
Cruz AzulCruz AzulCRU
110010+13
W
17
LeónLeónLEO
110010+13
W
18
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
10101102
W
19
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
10101101
L
20
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
21
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
10101101
L
22
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
100124-20
L
23
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
24
PueblaPueblaPUE
100125-30
L
25
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
26
MonterreyMonterreyMON
100112-10
L
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
100113-20
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
29
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
30
Nashville SCNashville SCNSC
100101-10
L
31
NecaxaNecaxaNEC
100102-20
L
32
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
100101-10
L
33
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
100102-20
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
100102-20
L
35
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
100103-30
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
100102-20
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla actual de la Leagues Cup 2026, CD Guadalajara ocupa la posición 19 y FC Dallas se ubica en el puesto 10.

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