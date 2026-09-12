Las Chivas reciben a Club Universidad Nacional en el Estadio Akron de Zapopan en un duelo de Liga MX Apertura con implicaciones directas en la tabla de posiciones. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga MX - Jornada 8 13 sept 2026 - 21:07 Estadio Akron

Cómo sintonizar CD Guadalajara vs Club Universidad Nacional

El partido entre CD Guadalajara y Club Universidad Nacional podrá seguirse en directo a través de Prime Video. A continuación encontrarás las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del enucentro

Chivas llega al partido con el impulso de una victoria reciente. El conjunto de Gabriel Milito goleó 3-0 al Atlético de San Luis el 5 de septiembre y suma cuatro triunfos en sus últimos cinco compromisos entre todas las competencias. Actualmente ocupan el segundo lugar del Apertura, una posición que refleja la solidez mostrada a lo largo del torneo.

Pumas, en cambio, atraviesa un momento más irregular. El equipo dirigido por Esteban Solari viene de vencer 3-1 al León el 11 de septiembre, un resultado que le dio oxígeno tras una racha de resultados dispares. Los universitarios se ubican en la décima posición y necesitan sumar para no perder contacto con la zona de clasificación.

El Estadio Akron es un fortín complicado para cualquier visitante. Guadalajara ha sabido aprovechar su localía esta temporada, y Milito buscará que su equipo mantenga esa ventaja ante un Pumas que llega con la necesidad de conseguir puntos fuera de casa.

El historial reciente entre ambos clubes añade contexto a este encuentro, con resultados cerrados que anticipan un partido disputado.

Noticias de los equipos y escuadras

Gabriel Milito aún no ha confirmado el once titular de CD Guadalajara para este partido. Por el momento no se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo local, aunque se esperan novedades más cercanas al pitido inicial.

Esteban Solari tampoco ha revelado la alineación prevista de Club Universidad Nacional. Al igual que en el caso de Chivas, no hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el bando visitante. Se actualizará la información conforme se acerque la fecha del encuentro.

Forma

CD Guadalajara llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos, sin conocer la derrota en ese tramo. Su resultado más reciente fue la victoria 3-0 sobre Atlético de San Luis el 5 de septiembre en Liga MX. Antes de eso, el equipo igualó 1-1 con Pachuca y venció 5-2 al Tijuana, una actuación que evidenció su capacidad goleadora. En total, Chivas ha marcado diez goles y encajado cuatro en ese período.

Club Universidad Nacional registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo 3-1 ante León el 11 de septiembre. Previamente, Pumas cayó 2-0 frente al Tijuana en Liga MX y empató en sus dos compromisos anteriores. Los universitarios han anotado siete goles y recibido cuatro en ese lapso.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 6 de abril de 2026 en Liga MX, cuando CD Guadalajara y Club Universidad Nacional empataron 2-2 en el Estadio Akron. En los últimos cinco duelos directos, Guadalajara acumula tres victorias por una de Pumas, con un empate adicional. El marcador más abultado fue el 3-1 a favor de Chivas registrado en febrero de 2024.

Clasificación

En la tabla del Apertura, CD Guadalajara ocupa la segunda posición, mientras que Club Universidad Nacional se encuentra en el décimo lugar.