Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Canadá vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Canadá y Marruecos se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video, y en Telemundo para los espectadores de Estados Unidos. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para seguir la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Canadá y Marruecos se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el Houston Stadium, en un duelo que define el primer cruce de eliminación directa entre ambas selecciones en este torneo.

Jesse Marsch lleva a los suyos a territorio desconocido. Los canadienses disputan su primer partido de octavos de final en la historia de la Copa del Mundo masculina, tras superar la fase de grupos con cuatro puntos y eliminar a Sudáfrica en los treinta y dos avos con un gol de Stephen Eustáquio en el tiempo de descuento.

El camino no fue sencillo. La baja de Alphonso Davies por lesión ha condicionado al equipo durante todo el torneo, aunque el lateral del Bayern Múnich podría tener minutos en este partido. La pérdida del mediocampista Ismael Koné, que se rompió la pierna ante Catar, también ha pesado en las rotaciones de Marsch.

Marruecos llega con la autoridad de quien ya sabe lo que es hacer historia en un Mundial. Los Leones del Atlas, primeros africanos en alcanzar unas semifinales en 2022, superaron la fase de grupos sin perder y derrotaron a Países Bajos en los treinta y dos avos en una tanda de penaltis que terminó 3-2 tras empatar 1-1 en el minuto 91 gracias a Issa Diop.

Ismail Saibari fue el gran protagonista marroquí en la fase de grupos con tres goles, actuaciones que le valieron el fichaje por el Bayern Múnich. Achraf Hakimi, desde el lateral derecho, acumula cinco participaciones en gol en sus últimos siete partidos internacionales y podría convertirse en el primer jugador africano en disputar 15 partidos en Copas del Mundo.

El propio Marsch reconoció que preparar a Marruecos es como una pesadilla: "No quiero verlos jugar. Son demasiado buenos". Con todo, el técnico estadounidense confía en que su equipo puede dar la sorpresa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Canadá, dirigida por Jesse Marsch, no registra lesiones ni suspensiones confirmadas en el momento de publicación. El once proyectado es: Crepeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Saliba, Millar, Buchanan, Eustaquio; David, Oluwaseyi. Se actualizará la información conforme se acerque el pitido inicial.

Marruecos, bajo las órdenes de Mohamed Ouahbi, tampoco presenta bajas oficiales confirmadas. El once proyectado es: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Las novedades del equipo se irán incorporando a medida que estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y tres en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante Sudáfrica el 28 de junio, con el tanto decisivo de Eustáquio en el descuento. En la fase de grupos, los canadienses golearon 6-0 a Catar, pero cayeron 2-1 ante Suiza. Dos empates a uno, frente a Bosnia y Herzegovina y ante Irlanda en un amistoso, completan la secuencia.

Marruecos acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, sin conocer la derrota. El partido más reciente fue el 1-1 contra Países Bajos el 30 de junio, resuelto en penaltis a su favor. Antes de eso, los marroquíes vencieron 4-2 a Haití y 1-0 a Escocia, empataron 1-1 con Brasil y firmaron un 1-1 en un amistoso ante Noruega. En total, han marcado ocho goles y encajado cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

CAN Últimos partidos MAR 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Canadá 1 - 2 Marruecos

Marruecos 4 - 0 Canadá 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos únicos precedentes registrados entre ambas selecciones favorecen a Marruecos. El encuentro más reciente tuvo lugar el 1 de diciembre de 2022 en la fase de grupos del Mundial de Catar, con victoria marroquí por 2-1. El único otro antecedente es un amistoso del 11 de octubre de 2016 en el que Marruecos, como local, ganó por 4-0. Los Leones del Atlas acumulan un pleno de dos victorias en dos enfrentamientos.

Clasificación

Canadá terminó segunda en el Grupo B de la Copa del Mundo, mientras que Marruecos se clasificó como segunda del Grupo C.