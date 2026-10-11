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Serie A - Jornada 6 11 oct 2026 - 14:45 Unipol Domus

Cómo ver Cagliari vs Juventus en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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La Unipol Domus acoge el domingo por la noche uno de los encuentros más atractivos de la sexta jornada de la Serie A, con un Cagliari que ha sorprendido a propios y extraños frente a una Juventus que regresa a la competición doméstica con la mirada puesta en recortar distancias en la tabla.

El conjunto sardo ha sido la revelación del arranque liguero. Con doce puntos en el bolsillo, el Cagliari de Fabio Pisacane ocupa el cuarto puesto y ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de Serie A. Su único tropiezo en la liga llegó ante el Inter, y de forma ajustada.

La Juventus llega a Cerdeña con diez puntos y la confianza renovada tras una sólida victoria ante el Atalanta antes del parón internacional. Luciano Spalletti afronta el desplazamiento con la lista de bajas larga, pero con un bloque que empieza a mostrar su mejor versión.

Randal Kolo Muani es el delantero de referencia para Spalletti. El técnico toscano ha apostado por el francés como titular indiscutible en ataque, dejando a Nick Woltemade en un papel secundario que el alemán aún no ha sabido revertir desde su llegada.

Nico González, por su parte, atraviesa un momento personal muy distinto al que vivió en su primera temporada en Turín. La confianza que le ha transmitido Spalletti ha transformado al argentino en una pieza esencial del esquema bianconero, hasta el punto de haberse ganado la renovación de su contrato.

Andrea Cambiaso podría tener su primera titularidad de la temporada en la Unipol Domus. El lateral polivalente ha tenido escasas oportunidades en este arranque de campeonato, pero Spalletti baraja darle la alternativa este domingo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las alineaciones probables y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Pisacane no podrá contar con Alessandro Deiola, baja por lesión, lo que abre la puerta a Yerry Mina junto a Juan Rodríguez en el centro de la defensa. Tampoco están disponibles Riyad Idrissi, Mattia Felici, Yael Trepy ni Kevin Carlos, por lo que el técnico sardo dispondrá de opciones limitadas para configurar su once. La alineación prevista sitúa a Adopo, Winks y Romano en el mediocampo, con Fazzini y Daniel Maldini apoyando a Paul Mendy como único delantero.

Spalletti afronta el partido con una enfermería bien poblada: Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khephren Thuram-Ulien, Jeremie Boga, Jeff Ekhator, Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara, Augusto Owusu y Kerim Alajbegovic son bajas confirmadas. El portero Norberto Neto, fichado durante el parón para cubrir la ausencia de Grabara, tampoco estará disponible en Cerdeña. Guglielmo Vicario defenderá la portería bianconera, con un once probable que incluye a Kalulu, Bremer y Cambiaso en defensa, Douglas Luiz y Sarr en el doble pivote, y Kolo Muani como punta.

Forma

El Cagliari llega al partido con tres victorias en sus últimos cuatro compromisos de Serie A, sumando siete puntos de los últimos nueve posibles en la liga. Los sardos han mostrado solidez defensiva y capacidad para ganar fuera de casa, como evidenció el 0-1 ante el Udinese y el 1-2 en el campo del Atalanta. Su única derrota en el tramo analizado fue ante el Inter en casa, por la mínima, lo que habla de un equipo competitivo incluso frente a los grandes.

La Juventus presenta un balance más irregular en sus últimos cinco encuentros, con dos victorias, un empate y dos derrotas. La goleada 5-0 al NEC Nimega en Europa League contrasta con la derrota ante el Sassuolo en Serie A. El equipo de Spalletti llega, sin embargo, con el impulso del 2-0 al Atalanta como último partido liguero, lo que le da cierto margen de confianza antes del desplazamiento a Cerdeña.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos favorece ligeramente a la Juventus, aunque el Cagliari ha demostrado ser un rival incómodo en casa. El encuentro más reciente entre ellos, disputado en enero de 2026 en la Unipol Domus en la Serie A, terminó con victoria local por 1-0. En los cinco últimos enfrentamientos, el Cagliari ha ganado en dos ocasiones en su estadio, mientras que la Juventus se ha impuesto en otros dos duelos, incluida una goleada 4-0 en Copa Italia. El quinto partido acabó en empate 1-1.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Cagliari ocupa el cuarto puesto mientras que la Juventus se sitúa en el séptimo, lo que convierte este duelo en un choque directo entre dos equipos que aspiran a estar en la zona alta de la tabla.