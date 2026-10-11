¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoCagliari
Unipol Domus
team-logoJuventus
¡Mira aquí! Disney+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Cagliari vs Juventus: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Cagliari vs Juventus
Cagliari
Juventus
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Cagliari y Juventus, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Serie A - Jornada 6
Unipol Domus
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Cagliari vs Juventus en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Disney+. Puedes acceder a la transmisión en vivo desde la aplicación en tus dispositivos móviles o mediante una smart TV.

Disney+

Disney+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

La Unipol Domus acoge el domingo por la noche uno de los encuentros más atractivos de la sexta jornada de la Serie A, con un Cagliari que ha sorprendido a propios y extraños frente a una Juventus que regresa a la competición doméstica con la mirada puesta en recortar distancias en la tabla.

El conjunto sardo ha sido la revelación del arranque liguero. Con doce puntos en el bolsillo, el Cagliari de Fabio Pisacane ocupa el cuarto puesto y ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de Serie A. Su único tropiezo en la liga llegó ante el Inter, y de forma ajustada.

La Juventus llega a Cerdeña con diez puntos y la confianza renovada tras una sólida victoria ante el Atalanta antes del parón internacional. Luciano Spalletti afronta el desplazamiento con la lista de bajas larga, pero con un bloque que empieza a mostrar su mejor versión.

Randal Kolo Muani es el delantero de referencia para Spalletti. El técnico toscano ha apostado por el francés como titular indiscutible en ataque, dejando a Nick Woltemade en un papel secundario que el alemán aún no ha sabido revertir desde su llegada.

Nico González, por su parte, atraviesa un momento personal muy distinto al que vivió en su primera temporada en Turín. La confianza que le ha transmitido Spalletti ha transformado al argentino en una pieza esencial del esquema bianconero, hasta el punto de haberse ganado la renovación de su contrato.

Andrea Cambiaso podría tener su primera titularidad de la temporada en la Unipol Domus. El lateral polivalente ha tenido escasas oportunidades en este arranque de campeonato, pero Spalletti baraja darle la alternativa este domingo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las alineaciones probables y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Cagliari contra Juventus alineaciones probables

4-3-1-2
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Formación
Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-2-1
E. CaprileE. CaprileJ. RodriguezJ. RodriguezA. ObertA. ObertY. MinaY. MinaZe PedroZe PedroM. AdopoM. AdopoA. RomanoA. RomanoH. WinksH. WinksJ. FazziniJ. FazziniD. MaldiniD. MaldiniP. MendyP. MendyG. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJhon LucumíJhon LucumíG. BremerG. BremerD. LuizD. LuizNico GonzálezNico GonzálezW. McKennieW. McKennieC. ConceicaoC. ConceicaoA. CambiasoA. CambiasoP. SarrP. SarrR. Kolo MuaniR. Kolo Muani
Juventus crest
Juventus
JUV
4-3-1-2
Cagliari

Once inicial

Juventus

Manager

  • F. Pisacane
  • L. Spalletti

Pisacane no podrá contar con Alessandro Deiola, baja por lesión, lo que abre la puerta a Yerry Mina junto a Juan Rodríguez en el centro de la defensa. Tampoco están disponibles Riyad Idrissi, Mattia Felici, Yael Trepy ni Kevin Carlos, por lo que el técnico sardo dispondrá de opciones limitadas para configurar su once. La alineación prevista sitúa a Adopo, Winks y Romano en el mediocampo, con Fazzini y Daniel Maldini apoyando a Paul Mendy como único delantero.

Spalletti afronta el partido con una enfermería bien poblada: Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khephren Thuram-Ulien, Jeremie Boga, Jeff Ekhator, Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara, Augusto Owusu y Kerim Alajbegovic son bajas confirmadas. El portero Norberto Neto, fichado durante el parón para cubrir la ausencia de Grabara, tampoco estará disponible en Cerdeña. Guglielmo Vicario defenderá la portería bianconera, con un once probable que incluye a Kalulu, Bremer y Cambiaso en defensa, Douglas Luiz y Sarr en el doble pivote, y Kolo Muani como punta.

Forma

CGL

CGL - Formulario

INT
L0-1
VER
L1-2
LEC
W1-0
ATA
W1-2
UDI
W0-1
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
JUV

JUV - Formulario

MIL
D1-1
SAS
L3-2
NEC
W5-0
ATA
W2-0
CRE
L0-1
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Cagliari llega al partido con tres victorias en sus últimos cuatro compromisos de Serie A, sumando siete puntos de los últimos nueve posibles en la liga. Los sardos han mostrado solidez defensiva y capacidad para ganar fuera de casa, como evidenció el 0-1 ante el Udinese y el 1-2 en el campo del Atalanta. Su única derrota en el tramo analizado fue ante el Inter en casa, por la mínima, lo que habla de un equipo competitivo incluso frente a los grandes.

La Juventus presenta un balance más irregular en sus últimos cinco encuentros, con dos victorias, un empate y dos derrotas. La goleada 5-0 al NEC Nimega en Europa League contrasta con la derrota ante el Sassuolo en Serie A. El equipo de Spalletti llega, sin embargo, con el impulso del 2-0 al Atalanta como último partido liguero, lo que le da cierto margen de confianza antes del desplazamiento a Cerdeña.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CagliariEmpateJuventus
1
1
3
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Juventus badge
Juventus
JUV
0
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
F
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Copa Italia
Juventus badge
Juventus
JUV
4
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El historial reciente entre ambos equipos favorece ligeramente a la Juventus, aunque el Cagliari ha demostrado ser un rival incómodo en casa. El encuentro más reciente entre ellos, disputado en enero de 2026 en la Unipol Domus en la Serie A, terminó con victoria local por 1-0. En los cinco últimos enfrentamientos, el Cagliari ha ganado en dos ocasiones en su estadio, mientras que la Juventus se ha impuesto en otros dos duelos, incluida una goleada 4-0 en Copa Italia. El quinto partido acabó en empate 1-1.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
6510188+1016
W
D
W
W
W
2
RomaRomaROM
5410143+1113
D
W
W
W
W
3
LazioLazioLAZ
541083+513
W
D
W
W
W
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
W
W
W
L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
5320104+611
W
D
D
W
W
6
SSC NápolesSSC NápolesNAP
6312106+410
W
D
W
L
L
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
W
L
D
W
W
8
ComoComoCOM
531196+310
L
W
W
W
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
L
W
D
W
W
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
L
W
D
W
L
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
L
L
L
W
W
12
LecceLecceLEC
5203510-56
L
W
L
L
W
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
L
L
L
W
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
L
W
L
L
15
MonzaMonzaMON
5113812-44
W
L
D
L
L
16
GénovaGénovaGEN
6114511-64
W
L
D
L
L
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
L
D
W
L
L
19
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
L
D
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
L
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, el Cagliari ocupa el cuarto puesto mientras que la Juventus se sitúa en el séptimo, lo que convierte este duelo en un choque directo entre dos equipos que aspiran a estar en la zona alta de la tabla.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google