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Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Cómo ver Brighton vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Brighton vs Crystal Palace se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brighton recibe a Crystal Palace en el American Express Community Stadium en un duelo de Premier League que enfrenta a dos de los equipos más activos de la temporada en todos los frentes.

Fabian Hürzeler ha construido un Brighton que llega a este partido con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Los Seagulls vienen de golear 4-0 al FK Kauno Zalgiris en la Conference League y de imponerse 2-0 al Sunderland en la Premier League, consolidando su posición en la parte alta de la tabla.

Crystal Palace, por su parte, llega con sensaciones encontradas. Pierre Sage logró una remontada notable ante el Nottingham Forest en la Premier League, con un triunfo por 3-1, pero el miércoles los Eagles cayeron 3-2 ante el Lyon en su debut europeo como visitantes, un resultado que dejó al técnico francés con mucho en lo que reflexionar.

Axel Disasi no podrá participar en este encuentro tras ser sancionado, una baja que complica aún más las opciones defensivas de Sage después de los dos goles encajados en la primera parte ante el Lyon. Crystal Palace ocupa la duodécima posición en la Premier League, mientras que Brighton está tercero.

Con Brighton compitiendo también en la Conference League y Palace en la Europa League, ambos conjuntos gestionan calendarios exigentes. El choque entre el sólido bloque de Hürzeler y el talento ofensivo de los Eagles promete un partido con argumentos de sobra.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Fabian Hürzeler no podrá contar con una lista considerable de bajas en el Brighton. Yankuba Minteh, Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna y Femi Azeez están todos descartados por lesión. El once probable de los Seagulls apunta a Bart Verbruggen bajo palos, con Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Olivier Boscagli y Luka Vuskovic en defensa, y Pascal Gross, Diego Gómez, Yasin Ayari y Maxim De Cuyper en el centro del campo, con Chema Andres y Charalampos Kostoulas en ataque.

En el lado visitante, Pierre Sage tendrá que prescindir de Axel Disasi, sancionado, además de la baja por lesión de Chadi Riad. El once proyectado de Crystal Palace sitúa a Walter Benitez en portería, con Jefferson Lerma, Chris Richards, Jaydee Canvot y Quinten Timber en defensa, y Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell, Yeremy Pino, Anan Khalaili y Joergen Strand Larsen completando el equipo.

Forma

Brighton llega en un estado de forma excepcional, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue un contundente 4-0 ante el FK Kauno Zalgiris en la Conference League, y antes de eso se impusieron 2-0 al Sunderland en la Premier League. En esa racha de cinco encuentros, los de Hürzeler han anotado 14 goles y solo han encajado 3, incluyendo un 3-0 al Arsenal y un 5-0 al Coventry.

Crystal Palace presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente fue la derrota 3-2 ante el Lyon en la Europa League, aunque antes habían sumado un triunfo 3-1 frente al Nottingham Forest en la Premier League. En esa secuencia, los Eagles han marcado 9 goles y han recibido 8, con derrotas ante el Bristol City y el Leeds mostrando cierta inconsistencia en el tramo anterior.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en la Premier League, con Brighton como local y Crystal Palace ganando 1-0. En los últimos cinco duelos directos en todas las competiciones, Crystal Palace acumula dos victorias, Brighton una, y hay un empate, con el partido del 15 de diciembre de 2024 terminando 1-3 a favor de los Eagles en el American Express Community Stadium. Brighton logró su mayor triunfo en este periodo con un 4-1 en febrero de 2024.

Clasificación

En la Premier League, Brighton ocupa la tercera posición, lo que los sitúa entre los candidatos al título europeo, mientras que Crystal Palace se encuentra en el duodécimo puesto, en una zona de tabla que exige sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso.