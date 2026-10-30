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Cómo ver Brentford vs Nottingham Forest: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Brentford vs Nottingham Forest
Brentford
Nottingham Forest
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Brentford y Nottingham Forest hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

Brentford recibe a Nottingham Forest en el Gtech Community Stadium en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 9
Gtech Community Stadium

Cómo ver Brentford vs Nottingham Forest en directo

El Brentford vs Nottingham Forest se puede ver en directo en Estados Unidos a través de HBO Max, UNIVERSO y TNT Sports en México.

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Acerca del encuentro

Los Bees de Keith Andrews llegan a este partido desde la sexta posición, con una identidad clara y resultados que avalan su ambición por mantenerse entre los mejores del campeonato. Su victoria 3-0 sobre el Chelsea sigue siendo el punto de referencia de una campaña que también ha dejado empates ante Hull City y Aston Villa.

Forest, en cambio, atraviesa un momento delicado. Oliver Glasner no ha logrado dar con la tecla desde su llegada, y el equipo acumula diez partidos sin ganar en la Premier League. El empate 1-1 ante Ipswich Town en su última salida refleja las dificultades de un conjunto que necesita puntos con urgencia.

La situación del club de Nottingham se complica también fuera del campo. Morgan Gibbs-White, uno de sus futbolistas más importantes, sufrió el robo de su vivienda esta semana, un incidente que sacudió al vestuario y que su pareja hizo público a través de las redes sociales para alertar a otros.

Con Brentford buscando consolidar su posición en la zona europea y Forest tratando de escapar de los puestos de descenso, el partido tiene una carga real para ambos lados.

Noticias de los equipos y escuadras

Brentford contra Nottingham Forest alineaciones probables

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formación
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
C. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerD. OuattaraD. OuattaraM. SangareM. SangareK. SchadeK. SchadeV. JaneltV. JaneltM. JensenM. JensenI. ThiagoI. ThiagoM. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaDaniel MuñozDaniel MuñozN. WilliamsN. WilliamsJ. McAteeJ. McAteeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteC. Hudson-OdoiC. Hudson-OdoiX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Brentford

Once inicial

Nottingham Forest

Manager

  • K. Andrews
  • O. Glasner

En el Brentford, Keith Andrews no podrá contar con Antoni Milambo ni Joshua Dasilva por lesión, mientras que Yehor Yarmoliuk cumple sanción y tampoco estará disponible. El once probable de los Bees incluye a Caoimhin Kelleher bajo palos, con una defensa formada por Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter, Michael Kayode y Kristoffer Vassbakk Ajer, y una línea de ataque liderada por Dango Ouattara, Kevin Schade e Igor Thiago.

Oliver Glasner llega a Londres con varias bajas en sus filas: Igor Jesus, Nicolo Savona, Neco Williams y Nicolas Dominguez están todos en la enfermería. El once probable del Forest sitúa a Matz Sels en portería, con Nikola Milenkovic, Murillo y Jair Cunha en defensa, y Morgan Gibbs-White como referencia en el centro del campo junto a James McAtee y Xaver Schlager.

Forma

BRE

BRE - Formulario

CHE
W3-0
AVL
D2-2
LIV
L1-2
HUL
D1-1
SUN
L3-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
NFO

NFO - Formulario

AVL
W1-2
COV
L0-1
CRY
L3-1
ARS
L0-1
IPS
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Brentford llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Sunderland en la Carabao Cup, aunque en la Premier League acumulan un empate 1-1 frente al Hull City y una derrota 1-2 contra el Liverpool. El punto más alto de esta racha fue la contundente victoria 3-0 sobre el Chelsea. En total, los Bees han anotado nueve goles y encajado ocho en estos cinco partidos.

Nottingham Forest presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en su último quinteto de compromisos. El empate más reciente fue el 1-1 ante Ipswich Town, mientras que antes sufrieron derrotas ante Arsenal (0-1) y Crystal Palace (3-1). Su única victoria en este tramo llegó en la Premier League frente al Aston Villa (2-1 fuera de casa). Los de Glasner han marcado cuatro goles y encajado seis en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BrentfordEmpateNottingham Forest
2
0
3
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
F
6Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 25 de enero de 2026 en la Premier League, con victoria del Nottingham Forest por 0-2 en el Gtech Community Stadium. En los cinco últimos duelos registrados, Forest acumula tres victorias por una de Brentford, con un encuentro adicional favorable a los de Nottingham. El balance de goles en estos cinco partidos refleja la superioridad reciente del conjunto del City Ground en este cruce.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la tabla de la Premier League, Brentford ocupa la sexta posición, dentro de la zona de competición europea, mientras que Nottingham Forest se encuentra en el puesto 18, en plena lucha por la permanencia. La distancia entre ambos equipos en la clasificación convierte este partido en un choque con consecuencias muy distintas según el resultado: los Bees aspiran a consolidarse arriba, mientras que Forest necesita puntos para alejarse del descenso.

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