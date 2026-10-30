Cómo ver Brentford vs Nottingham Forest: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Brentford recibe a Nottingham Forest en el Gtech Community Stadium en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 11:00 Gtech Community Stadium

Cómo ver Brentford vs Nottingham Forest en directo

El Brentford vs Nottingham Forest se puede ver en directo en Estados Unidos a través de HBO Max, UNIVERSO y TNT Sports en México.

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Acerca del encuentro

Los Bees de Keith Andrews llegan a este partido desde la sexta posición, con una identidad clara y resultados que avalan su ambición por mantenerse entre los mejores del campeonato. Su victoria 3-0 sobre el Chelsea sigue siendo el punto de referencia de una campaña que también ha dejado empates ante Hull City y Aston Villa.

Forest, en cambio, atraviesa un momento delicado. Oliver Glasner no ha logrado dar con la tecla desde su llegada, y el equipo acumula diez partidos sin ganar en la Premier League. El empate 1-1 ante Ipswich Town en su última salida refleja las dificultades de un conjunto que necesita puntos con urgencia.

La situación del club de Nottingham se complica también fuera del campo. Morgan Gibbs-White, uno de sus futbolistas más importantes, sufrió el robo de su vivienda esta semana, un incidente que sacudió al vestuario y que su pareja hizo público a través de las redes sociales para alertar a otros.

Con Brentford buscando consolidar su posición en la zona europea y Forest tratando de escapar de los puestos de descenso, el partido tiene una carga real para ambos lados.

Noticias de los equipos y escuadras

En el Brentford, Keith Andrews no podrá contar con Antoni Milambo ni Joshua Dasilva por lesión, mientras que Yehor Yarmoliuk cumple sanción y tampoco estará disponible. El once probable de los Bees incluye a Caoimhin Kelleher bajo palos, con una defensa formada por Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter, Michael Kayode y Kristoffer Vassbakk Ajer, y una línea de ataque liderada por Dango Ouattara, Kevin Schade e Igor Thiago.

Oliver Glasner llega a Londres con varias bajas en sus filas: Igor Jesus, Nicolo Savona, Neco Williams y Nicolas Dominguez están todos en la enfermería. El once probable del Forest sitúa a Matz Sels en portería, con Nikola Milenkovic, Murillo y Jair Cunha en defensa, y Morgan Gibbs-White como referencia en el centro del campo junto a James McAtee y Xaver Schlager.

Forma

Brentford llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante Sunderland en la Carabao Cup, aunque en la Premier League acumulan un empate 1-1 frente al Hull City y una derrota 1-2 contra el Liverpool. El punto más alto de esta racha fue la contundente victoria 3-0 sobre el Chelsea. En total, los Bees han anotado nueve goles y encajado ocho en estos cinco partidos.

Nottingham Forest presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en su último quinteto de compromisos. El empate más reciente fue el 1-1 ante Ipswich Town, mientras que antes sufrieron derrotas ante Arsenal (0-1) y Crystal Palace (3-1). Su única victoria en este tramo llegó en la Premier League frente al Aston Villa (2-1 fuera de casa). Los de Glasner han marcado cuatro goles y encajado seis en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 25 de enero de 2026 en la Premier League, con victoria del Nottingham Forest por 0-2 en el Gtech Community Stadium. En los cinco últimos duelos registrados, Forest acumula tres victorias por una de Brentford, con un encuentro adicional favorable a los de Nottingham. El balance de goles en estos cinco partidos refleja la superioridad reciente del conjunto del City Ground en este cruce.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, Brentford ocupa la sexta posición, dentro de la zona de competición europea, mientras que Nottingham Forest se encuentra en el puesto 18, en plena lucha por la permanencia. La distancia entre ambos equipos en la clasificación convierte este partido en un choque con consecuencias muy distintas según el resultado: los Bees aspiran a consolidarse arriba, mientras que Forest necesita puntos para alejarse del descenso.