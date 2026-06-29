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Cómo ver Brazil vs Japan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Brasil vs Japón se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles de emisión para seguir el partido en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Japón se miden en los octavos de final del Mundial 2026, con el partido programado en el Houston Stadium de Texas. La Canarinha llega como una de las selecciones más temidas del torneo, mientras que los Samurai Azul han demostrado que no viajan a Houston a hacer bulto.

Carlo Ancelotti ha encontrado en Vinicius Junior a su gran carta de presentación. El extremo del Real Madrid acumula cuatro goles en tres partidos en esta Copa del Mundo y ha convertido cada aparición en un argumento para quienes siempre creyeron en su potencial con la camiseta verde y amarilla. Brasil terminó primero en el Grupo C con siete puntos, aunque no sin sus propias complicaciones: una reclamación formal ante la FIFA por un gol anulado a Vinicius ante Escocia ha generado ruido extradeportivo, y las dudas sobre la profundidad del plantel más allá de su estrella siguen sin despejarse del todo.

Japón, por su parte, llegó a esta fase con solidez y convicción. Hajime Moriyasu ha construido un equipo cohesionado que terminó segundo en un Grupo F muy competitivo, con dos victorias y un empate. Su 4-0 ante Túnez fue una exhibición de eficiencia, y el 2-2 ante Holanda mostró que los Samurai Azul no se amedrentan ante rivales de mayor cartel.

La baja de Takefusa Kubo por lesión es un golpe real para Japón, pero Moriyasu ha demostrado a lo largo del torneo que su modelo colectivo no depende de un solo jugador. Antes del Mundial, Japón ya venció a Inglaterra en un amistoso, y esa victoria no fue un accidente.

Este es un duelo entre el talento individual de Brasil y la disciplina táctica de Japón. Dos filosofías de fútbol que se enfrentan en Texas con un lugar en los dieciséis mejores del mundo en juego.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, incluyendo canales de TV, opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti no podrá contar con Raphinha, baja por lesión. El XI probable de Brasil sitúa a Alisson Becker bajo palos, con una línea de cuatro compuesta por Gabriel, Marquinhos, Danilo y Douglas Santos. En el centro del campo aparecen Lucas Paquetá, Casemiro y Bruno Guimarães, mientras que el tridente atacante lo forman Rayan, Vinicius Junior y Matheus Cunha. No hay suspendidos en la Canarinha.

Para Japón, Hajime Moriyasu afronta la ausencia de Takefusa Kubo por lesión. El XI proyectado cuenta con Zion Suzuki en portería, una defensa formada por Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito y Daizen Maeda, y un bloque medio-ofensivo con Yukinari Sugawara, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka y Ayase Ueda. Tampoco hay suspendidos para los Samurai Azul. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 Raphinha Lesiones y suspensiones 8 T. Kubo

Forma

Brasil llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante Escocia el 24 de junio, que le dio el primer puesto del Grupo C. Antes de eso, empataron 1-1 con Marruecos y ganaron 3-0 a Haití en la fase de grupos. En los amistosos previos al torneo, la Seleção derrotó a Egipto 2-1 y goleó a Panamá 6-2, acumulando 15 goles anotados y cuatro encajados en esos cinco encuentros.

Japón suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Suecia el 25 de junio, suficiente para terminar segundo en el Grupo F. Antes de eso, aplastaron a Túnez 4-0 y empataron 2-2 con Holanda en el debut. Los Samurai Azul también ganaron sus dos amistosos preparatorios, venciendo a Islandia 1-0 y a Inglaterra 1-0. En total, marcaron ocho goles y encajaron cuatro en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 14 de octubre de 2025, en un amistoso en el que Japón venció a Brasil por 3-2 en casa, el triunfo más reciente de los nipones sobre la Canarinha. Antes de esa fecha, Brasil había ganado cuatro duelos consecutivos frente a Japón, incluyendo un 1-0 en junio de 2022 y un 3-1 en noviembre de 2017. En el cómputo de los últimos cinco enfrentamientos, Brasil acumula tres victorias por una de Japón.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Brasil terminó primero en el Grupo C, mientras que Japón acabó segundo en el Grupo F.