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Cómo ver Brazil vs Haití en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brasil y Haití se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Haití se miden este viernes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en el Grupo C del Mundial 2026. La Canarinha llega al partido bajo presión tras no poder pasar del empate en su debut, mientras que Les Grenadiers buscan su primera victoria en el torneo.

Carlo Ancelotti necesita una respuesta contundente de su equipo. El empate 1-1 ante Marruecos dejó al descubierto problemas estructurales en el mediocampo y en la construcción de juego que el técnico italiano tendrá que corregir con urgencia si Brasil quiere seguir con vida en el torneo.

La ausencia de Neymar sigue siendo el tema que sobrevuela el campamento brasileño. El astro del Santos no viajará a Filadelfia, confirmó la federación, y su recuperación de una lesión en el gemelo continúa sin fecha definida. Danilo reconoció públicamente que la selección necesita al '10' para desequilibrar a los rivales.

Haití, por su parte, llega al partido tras caer 1-0 ante Escocia en su estreno mundialista. No fue una derrota abultada, y Les Grenadiers mostraron carácter y organización defensiva bajo la dirección de Sebastien Migne. La presencia de jugadores como Jean-Ricner Bellegarde y Wilson Isidor, conocidos en el fútbol europeo, aporta calidad al conjunto caribeño.

En términos de clasificación, ambas selecciones se encuentran en la tercera posición del Grupo C y necesitan puntos. Para Haití, cualquier resultado positivo ante Brasil sería histórico. Para Brasil, perder o empatar nuevamente complicaría seriamente su continuidad en el torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti cuenta con un once proyectado que sitúa a Alisson Becker bajo los palos, con una defensa formada por Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel y Danilo. Carlos Henrique Casemiro y Bruno Guimarães forman el doble pivote en el mediocampo, mientras que Raphinha, Lucas Paquetá y Vinicius Júnior apoyan a Matheus Cunha en el ataque. No se registran bajas por lesión ni suspensiones en el bando brasileño, aunque la ausencia de Neymar sigue siendo un condicionante importante para el esquema ofensivo de la Canarinha.

En el lado haitiano, Sebastien Migne alineará previsiblemente a Johny Placide en portería, con una defensa compuesta por Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Ade y Carlens Arcus. Ruben Providence y Jean-Ricner Bellegarde actuarán en el centro del campo junto a Josue Casimir y Danley Jean Jacques, mientras que Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor formarán el ataque. Haití tampoco reporta lesionados ni sancionados de cara a este encuentro. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 Neymar Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Marruecos en la fase de grupos del Mundial, un partido en el que la Canarinha mostró dificultades para progresar el balón ante un bloque compacto. Antes de ese tropiezo, Brasil había encadenado tres victorias consecutivas en amistosos, incluyendo un contundente 6-2 ante Panamá y un 3-1 frente a Croacia. En total, la selección anotó 13 goles y encajó 7 en esos cinco encuentros.

Haití acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 0-1 ante Escocia en el debut mundialista, aunque el marcador no refleja del todo el nivel mostrado por Les Grenadiers. El mejor resultado del equipo de Migne en este período fue un 4-0 ante Nueva Zelanda. En los cinco partidos, Haití marcó 6 goles y encajó 5 en total.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Últimos partidos HAI 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias Brazil 7 - 1 Haití

Haití 0 - 6 Brazil 13 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El historial entre ambas selecciones es muy reducido. El encuentro más reciente se disputó el 8 de junio de 2016 en la Copa América, con Brasil imponiéndose por 7-1. El único antecedente previo data del 18 de agosto de 2004, en un amistoso en el que Brasil ganó 6-0 jugando como visitante. En los dos partidos registrados, Brasil acumula dos victorias con un saldo de 13 goles a favor y 1 en contra.

Clasificación

En la tabla de la Copa del Mundo - Grupo C, tanto Brasil como Haití ocupan la tercera posición antes de este encuentro.