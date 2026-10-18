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Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 Vitality Stadium

Cómo ver Bournemouth vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bournemouth y Sunderland se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás los detalles del canal y el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Vitality Stadium acoge este encuentro de Premier League entre AFC Bournemouth y Sunderland, dos clubes que llegan al partido con realidades distintas en la tabla pero con problemas similares de consistencia en la liga.

Marco Rose tiene ante sí la tarea de recomponer a los Cherries tras una semana difícil en el campeonato. La derrota por 5-1 ante el Chelsea dejó en evidencia la fragilidad defensiva del equipo cuando se enfrenta a los grandes del torneo, aunque la victoria por 3-0 ante Sturm Graz en la Europa League, registrada apenas días antes, demuestra que el equipo tiene recursos cuando se lo propone.

Sunderland, por su parte, atraviesa una fase irregular que los mantiene en la zona baja de la clasificación. Las derrotas ante Brighton y Manchester City en la Premier League han generado dudas sobre la capacidad del equipo para competir con regularidad en la élite, aunque Regis Le Bris puede sacar pecho por la victoria europea ante Torreense.

La situación extradeportiva que rodea al capitán del Sunderland, Granit Xhaka, añade una carga adicional al entorno del equipo visitante en un momento en el que el foco debería estar exclusivamente en el rendimiento dentro del campo.

Con ambos equipos necesitados de puntos para alejarse de la zona de peligro, este duelo en la costa sur de Inglaterra tiene todos los ingredientes para ser competido y abierto. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Marco Rose cuenta con una plantilla condicionada por varias ausencias. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott y Veljko Milosavljevic se encuentran en la enfermería y no estarán disponibles para este partido. El técnico alemán prevé alinear a Djordje Petrovic bajo palos, con una defensa formada por Adrien Truffert, Adam Smith, Antonio Silva y James Hill, mientras que Ryan Christie, Tyler Adams y Rayan formarían el mediocampo, con David Brooks, Marcus Tavernier y Evanilson en las posiciones más avanzadas.

En el bando visitante, Regis Le Bris no podrá contar con Romaine Mundle, Daniel Ballard ni Thomas Meunier por lesión. El entrenador francés apunta a un once con Robin Roefs en portería y una línea defensiva compuesta por Nordi Mukiele, Reinildo, Trai Hume y Kevin Danso. Noah Sadiki, Luke O'Nien y Granit Xhaka ocuparían el centro del campo, con Enzo Le Fee, Nilson Angulo y Wilson Isidor como referentes ofensivos.

Forma

Bournemouth presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la contundente victoria por 3-0 ante Sturm Graz en la Europa League, aunque antes de eso encajaron un duro 5-1 ante el Chelsea en la Premier League. En ese tramo de cinco partidos, los Cherries han marcado nueve goles y han recibido siete.

Sunderland llega con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el 1-2 ante Torreense en la Europa League, pero en la liga los resultados han sido negativos: una derrota por 0-2 ante Brighton y otra por 5-3 ante Manchester City. Los Black Cats han anotado cinco goles y han encajado nueve en ese período, una estadística que refleja sus dificultades defensivas en el campeonato.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Premier League terminó con un empate 1-1 en el Vitality Stadium en febrero de 2026. Antes de eso, Sunderland se impuso 3-2 como local en noviembre de 2025. Revisando los últimos cinco enfrentamientos registrados entre los dos clubes, el Sunderland acumula dos victorias frente a una del Bournemouth, con dos empates, y los goles están muy repartidos entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, Bournemouth ocupa la decimoctava posición y Sunderland la decimoséptima, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos instalados en la zona baja del campeonato y con urgencia de sumar.