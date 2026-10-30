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Dónde ver Bournemouth vs Leeds: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Bournemouth vs Leeds
Bournemouth
Leeds
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Bournemouth y Leeds hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Vitality Stadium acoge este choque de Premier League entre un Bournemouth en estado de gracia y un Leeds United que busca consolidar su posición en la tabla. Marco Rose recibe a los de Daniel Farke en Bournemouth con la confianza que dan cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 9
Vitality Stadium

Cómo ver Bournemouth vs Leeds en directo hoy

El Bournemouth vs Leeds United se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Peacock y Fox ONE.

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Acerca del encuentro

Los Cherries llegan en un momento excepcional. Tras golear al Manchester United 3-0 en Old Trafford y vencer al AC Milán por el mismo marcador en la Europa League, el equipo de Rose se ha convertido en uno de los conjuntos más en forma de toda Europa.

Leeds, por su parte, afronta este desplazamiento desde una posición cómoda en la clasificación. Los de Farke acumulan resultados sólidos y han demostrado carácter en salidas complicadas, aunque su última visita al Stadium of Light terminó en empate sin goles.

El guardameta James Trafford ha sido una de las grandes revelaciones del equipo visitante esta temporada. Farke no ha escatimado en elogios hacia el portero de 24 años, a quien considera el guardameta joven más prometedor del fútbol británico y un candidato real a ser el portero titular de la selección inglesa.

También atrae miradas el central Tarik Muharemovic, el internacional bosnio que ha disputado todos los partidos de Leeds esta temporada y cuyo rendimiento ha despertado el interés de clubes como el Barcelona, el Inter de Milán, el Bayern de Múnich y el Liverpool.

Alineación titular

Bournemouth contra Leeds alineaciones probables

4-2-3-1
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Formación
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-3
D. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertJ. HillJ. HillA. SmithA. SmithRayanRayanL. CookL. CookM. TavernierM. TavernierJ. KluivertJ. KluivertT. AdamsT. AdamsEvanilsonEvanilsonJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinE. AmpaduE. AmpaduA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleG. GudmundssonG. GudmundssonD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinH. WilsonH. WilsonN. OkaforN. Okafor
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Bournemouth

Once inicial

Leeds

Manager

  • M. Rose
  • D. Farke

En el Bournemouth, Marco Rose no podrá contar con Julian Araujo, Alex Scott, Veljko Milosavljevic ni Alex Toth por lesión. El once probable de los Cherries incluye a Djordje Petrovic bajo palos, con una línea defensiva formada por Antonio Silva, Adrien Truffert, James Hill y Adam Smith, y un centro del campo con Rayan, Lewis Cook y Marcus Tavernier. Justin Kluivert, Tyler Adams y Evanilson completarían el equipo.

En el bando visitante, Daniel Farke tendrá las bajas de Mateo Joseph y Joe Rodon. El once proyectado de Leeds sitúa a James Trafford en portería, con Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, James Justin y Ethan Ampadu en defensa, Ao Tanaka, Jayden Bogle y Gabriel Gudmundsson en el centro del campo, y Harry Wilson, Noah Okafor y Dominic Calvert-Lewin en ataque.

Forma

BOU

BOU - Formulario

SGR
W3-0
SUN
W2-0
MIL
W3-0
MUN
W0-3
AVL
W3-0
Gol marcado (encajado)
14/0
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
0/5
LEE

LEE - Formulario

NEW
W4-1
CRY
D0-0
ARS
L2-1
MUN
D1-1
SUN
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Bournemouth llega al partido con un rendimiento perfecto en sus últimos cinco encuentros: cinco victorias, cero derrotas. Los Cherries han marcado 11 goles y no han encajado ninguno en ese tramo, con resultados tan contundentes como el 3-0 ante el Manchester United en Premier League y el 3-0 ante el AC Milán en Europa League. La última victoria fue precisamente ante el Aston Villa por 3-0 en la Carabao Cup.

Leeds acumula un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Farke ganó 4-1 al Newcastle, pero sus dos encuentros más recientes terminaron en empate, incluido el 0-0 ante el Sunderland. La única derrota en ese período llegó ante el Arsenal por 2-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BournemouthEmpateLeeds
1
2
2
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Leeds badge
Leeds
LEE
2
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
F
Championship
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
F
11Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate 2-2 en el Vitality Stadium en la Premier League, en abril de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos, los resultados han sido muy igualados: dos empates a dos goles, una victoria del Bournemouth por 4-1 y victorias para cada equipo en los partidos restantes, lo que refleja la paridad histórica entre ambos conjuntos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la Premier League, el Bournemouth ocupa la decimotercera posición, mientras que Leeds United se encuentra en el séptimo puesto. Los visitantes llegan con la motivación de acercarse a los puestos europeos, mientras que los locales buscan escalar posiciones desde la zona media de la tabla.

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