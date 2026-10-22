Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Cómo ver Bournemouth vs AC Milán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Bournemouth vs AC Milán se puede ver en directo a través de Claro Sports. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Vitality Stadium acoge este jueves un duelo europeo entre Bournemouth y AC Milán, dos equipos que llegan a la cita con contextos muy distintos pero con igual ambición continental.

Los Cherries de Marco Rose atraviesan un momento irregular en la Premier League, pero en Europa han mostrado su mejor cara. Tras vencer al Real Sociedad a domicilio y golear al Sturm Graz en casa, el equipo de la costa sur llega a este partido invicto en la competición y con la confianza de saber que puede competir a nivel europeo.

El conjunto italiano, por su parte, viene de encadenar dos victorias consecutivas tras el tropiezo inicial ante el Benfica. La goleada por 4-0 al Salzburgo en la segunda jornada mostró la capacidad destructiva del equipo de Ruben Amorim cuando funciona en bloque, aunque la semana pasada también dejó señales de vulnerabilidad defensiva en la Serie A.

Las bajas pesarán en el planteamiento milanista. Goncalo Ramos, el delantero portugués fichado en verano por 74 millones de euros, ha sufrido una sobrecarga muscular en la pantorrilla y su presencia es prácticamente descartada. A eso se suma la baja de Samuel Chukwueze por una lesión de cadera que podría mantenerlo alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

Esa doble ausencia abre la puerta a Francesco Camarda, el joven delantero italiano de 18 años que apunta a su segundo inicio consecutivo en competición europea esta temporada.

En el lado local, Rose podría contar con Eli Junior Kroupi, el ariete francés de 20 años que regresó esta semana a los entrenamientos con el grupo tras recuperarse de una fractura de metatarso. Aunque no está inscrito en la lista UEFA para esta eliminatoria, su vuelta al grupo supone un aliciente de cara al fin de semana en la Premier League.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el apartado del Bournemouth, el técnico Marco Rose no ha facilitado un once probable confirmado ni ha reportado bajas oficiales de cara a este partido, por lo que se esperan novedades más cercanas al kickoff. En el bando visitante, la situación es más comprometida: Ruben Amorim tendrá que recomponer su ataque sin Goncalo Ramos, descartado por una sobrecarga en el gemelo, ni Samuel Chukwueze, que arrastra una lesión de cadera. Francesco Camarda es el candidato a ocupar la posición de referencia ofensiva. Se actualizará la información del equipo conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

Bournemouth llega al partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los de Rose cerraron el fin de semana pasado con un sólido 2-0 ante el Sunderland en la Premier League, sumando así su segunda victoria consecutiva tras el 3-0 al Sturm Graz en Europa. El lado negativo lo puso una severa derrota por 5-1 ante el Chelsea, que evidenció la fragilidad defensiva del equipo cuando se enfrenta a rivales de máximo nivel doméstico. En total, los Cherries han marcado ocho goles y encajado siete en ese período, una estadística que refleja tanto su potencial ofensivo como sus dudas atrás.

AC Milán presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con la única nota gris siendo el 1-1 ante el Sassuolo en Serie A. El equipo de Amorim viene de ganar los dos últimos encuentros, incluida la aplastante victoria por 3-2 ante el Atalanta el pasado fin de semana, en un partido en el que el conjunto rossonero llegó a ponerse 3-0 arriba antes de sufrir una reacción del rival en la segunda parte. En Europa, el 4-0 al Salzburgo marcó un punto de inflexión tras la derrota inaugural ante el Benfica. En conjunto, el Milán ha anotado once goles y encajado cinco en este período, con una tendencia claramente al alza.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Bournemouth BOU 1 AC Milán MIL 2 F 1 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El historial entre ambos conjuntos es prácticamente inexistente a nivel competitivo. El único precedente registrado entre Bournemouth y AC Milán data de septiembre de 2016, cuando los italianos se impusieron por 2-1 en un partido amistoso. Con un único encuentro en los registros, y tratándose de un amistoso de pretemporada, los antecedentes ofrecen un contexto histórico muy limitado de cara a este choque europeo.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Bournemouth ocupa la quinta posición, mientras que AC Milán se sitúa en el puesto 16. El encuentro tiene, por tanto, una importancia distinta para cada equipo: los Cherries buscan consolidar su posición en la zona de clasificación directa, mientras que los rossoneri necesitan sumar para alejarse de los puestos de eliminación.