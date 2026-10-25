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Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Clásico se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación. Comprueba la disponibilidad según tu región y no te pierdas ningún detalle del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Spotify Camp Nou acoge este domingo el Clásico de La Liga entre Barcelona y Real Madrid, el duelo más seguido del fútbol mundial. El líder invicto en liga recibe a un Madrid que llega con cuatro victorias consecutivas y hambre de revancha.

El Barcelona de Hansi Flick ha ganado los nueve primeros partidos de liga de la temporada 2026-27, aunque la semana llegó con una nota amarga: la derrota ante el PSG en Champions League rompió su racha perfecta en todas las competiciones. Un triunfo este domingo les daría nueve puntos de ventaja sobre el tercer clasificado.

Jose Mourinho, en su segunda etapa en el banquillo blanco, ha logrado estabilizar al equipo tras un arranque irregular. Cuatro victorias seguidas, incluyendo un contundente 4-1 ante el RB Leipzig en Europa, han devuelto la confianza al vestuario del Bernabéu justo antes del envite más exigente.

Las bajas condicionan el once de ambos equipos. Flick no podrá contar con varios defensores titulares, mientras que Mourinho afronta el partido sin Vinicius Junior, suspendido, y con Rodrygo y Raúl Asencio en la enfermería. El escenario obliga a ambos técnicos a reinventarse.

Lamine Yamal, candidato al Ballon d'Or con solo 19 años, y Kylian Mbappé, con 12 goles en 12 partidos esta temporada, serán los grandes protagonistas sobre el césped. La batalla táctica entre Flick y Mourinho añade otra capa de interés a un partido que detiene al mundo del fútbol.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el Clásico en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hansi Flick afronta el Clásico con importantes ausencias en defensa. Roony Bardghji, Dani Olmo, Andreas Christensen y Eric García están descartados por lesión. El técnico alemán prevé alinear a Joan García bajo palos, con una línea defensiva formada por Gerard Martín, Pau Cubarsí, João Cancelo y Xavi Espart. Pedri, Fermín López y Rodri ocuparían el centro del campo, con Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon como referentes ofensivos.

En el bando visitante, Jose Mourinho no podrá contar con Vinicius Junior, sancionado, ni con los lesionados Raúl Asencio y Rodrygo. El once probable del Madrid sitúa a Thibaut Courtois en portería, con una defensa de Dean Huijsen, Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté. Arda Güler, Yan Diomande, Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde formarían el bloque medio, con Jude Bellingham y Kylian Mbappé como dupla atacante.

Forma

El Barcelona llega al Clásico con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Flick acumula 16 goles a favor y 7 en contra en ese tramo, con la derrota ante el PSG (4-2) como único tropiezo. Antes de ese partido europeo, los blaugranas encadenaron tres victorias seguidas en liga, la más reciente un 2-5 ante el Real Betis.

El Real Madrid presenta un estado de forma sobresaliente con cuatro victorias consecutivas tras la única derrota del período, el 2-1 ante el Atlético de Madrid en septiembre. Los blancos han marcado 10 goles y encajado 3 en esas cuatro victorias, con el 4-1 ante el RB Leipzig en Champions y el 4-1 ante el Sevilla en liga como resultados más recientes.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 10 de mayo de 2026 en el Camp Nou, con victoria del Barcelona por 2-0 en La Liga. En los cinco últimos duelos directos, el Barcelona acumula cuatro victorias por una del Real Madrid, con 14 goles a favor y 8 en contra. El único triunfo blanco en ese período fue el 2-1 en el Bernabéu en octubre de 2025.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Real Madrid es tercero. Una victoria blanca en el Camp Nou reabriría completamente la lucha por el título.