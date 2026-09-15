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Cómo ver Barcelona vs Racing Santander: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Barcelona vs Racing Santander
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Barcelona y Athletic Club. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Barcelona recibe al Racing Santander en el Spotify Camp Nou en la Primera División, con los azulgranas dispuestos a mantener su arranque perfecto en la liga. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 6
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Cómo sintonizar el Barcelona vs Racing Santander

En Estados Unidos, el encuentro se emite en Sky Sports y ESPN Deportes, con opciones de streaming disponibles para los aficionados que prefieran ver el partido en línea.

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Acerca del encuentro

El equipo de Hansi Flick llega en un estado de forma formidable, con cinco victorias consecutivas en sus últimas cinco salidas en todas las competiciones. La más reciente fue un triunfo por 4-2 ante el Levante, donde Lamine Yamal volvió a marcar la diferencia con una actuación estelar que incluyó un gol de penalti.

Flick, sin embargo, no está satisfecho con el nivel mostrado. A pesar de la victoria en Valencia, el técnico alemán advirtió a su plantilla que deben mejorar y que ese no fue su mejor partido. El mensaje es claro: el listón en el Camp Nou es más alto que un simple resultado positivo.

El nuevo fichaje Anthony Gordon sigue buscando su primer gol en el fútbol español, aunque Flick ha respaldado públicamente al extremo inglés por sus aportaciones tácticas. Gordon, por su parte, ha avisado a los rivales que el ataque del Barça será imposible de frenar esta temporada.

El Racing Santander llega en décima posición, con un balance irregular que incluye dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. Los cántabros ganaron su último encuentro ante el Alavés por 2-1, pero también han cedido puntos ante el Rayo Vallecano y el Getafe.

La diferencia de nivel entre ambos conjuntos es evidente sobre el papel, pero el Racing tendrá la motivación de medirse a uno de los grandes del continente en su estadio. Con Rodri ya integrado en el mediocampo azulgrana y un Pedri en plena forma, el conjunto visitante tendrá que trabajar con disciplina para limitar el daño.

Noticias de los equipos y escuadras

Barcelona contra Racing Santander alineaciones probables

4-3-3
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-2-3-1
Joan GarcíaJoan GarcíaJoão CanceloJoão CanceloG. MartinG. MartinEric GarcíaEric GarcíaPau CubarsíPau CubarsíD. OlmoD. OlmoRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalRaphinhaRaphinhaA. GordonA. GordonJ. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJ. BelocianJ. BelocianP. RamonP. RamonA. MantillaA. MantillaJ. SalinasJ. SalinasI. MartinI. Martinteam-logoS. CanalesP. GarciaP. GarciaM. PratiM. PratiI. VicenteI. VicenteY. ZabiriY. Zabiri
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-3-3
Barcelona

Once inicial

Racing Santander

Manager

  • H. Flick
  • J. Lopez

Hansi Flick no podrá contar con Roony Bardghji ni con Frenkie de Jong por lesión. El once probable del Barcelona incluye a Joan García bajo palos, con una defensa formada por Xavi Espart, Gerard Martín, Eric García y Pau Cubarsí. En el centro del campo apuntan Fermín López, Rodri y Pedri, mientras que el tridente atacante estaría compuesto por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

El Racing Santander llega con las bajas de Andrés Martín y Simon Eriksson por lesión, además de la sanción de André Almeida. José López podría alinear a Julen Agirrezabala en portería, con Jeanuel Belocian, Pablo Ramón, Álvaro Mantilla y Jorge Salinas en defensa, y una línea de mediocampo con Iván Martín, Sergio Canales, Pablo García, Matteo Prati e Íñigo Vicente, con Yassir Zabiri como referencia ofensiva.

Forma

BAR

BAR - Formulario

ATH
W2-0
RAY
W5-2
VAL
W0-5
FEY
W5-1
LEV
W2-4
Gol marcado (encajado)
21/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SAN

SAN - Formulario

VIL
D2-2
GET
L1-0
ELC
W3-2
RAY
L3-2
ALA
W2-1
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Barcelona presenta un pleno de victorias en sus últimas cinco salidas, con un balance de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. Los azulgranas han marcado 17 goles y encajado 8 en ese período, lo que refleja una capacidad goleadora notable aunque con cierta vulnerabilidad defensiva. Su último partido fue la victoria por 4-2 ante el Levante, precedida por un contundente 5-1 ante el Feyenoord en la Liga de Campeones y un demoledor 0-5 en el campo del Valencia.

El Racing Santander acumula dos victorias, una derrota, un empate y otra derrota en sus últimas cinco jornadas, con un registro de 2W-1D-2L. Los cántabros ganaron el último encuentro ante el Alavés por 2-1, pero perdieron ante el Rayo Vallecano y el Getafe en sus salidas anteriores. Han marcado 8 goles y encajado 7 en ese tramo, con un balance equilibrado que no invita al optimismo ante un rival de esta envergadura.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BarcelonaEmpateRacing Santander
5
0
0
Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
13Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, en la Copa del Rey, con victoria del Barcelona por 0-2 en el campo del Racing Santander. En los cinco precedentes registrados, el Barcelona no ha perdido ninguno, acumulando cuatro victorias y un partido sin derrota, con un marcador global ampliamente favorable a los azulgranas. Los duelos de liga entre ambos se remontan a la temporada 2011-12, cuando el Barcelona ganó en todas las ocasiones.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501164+1215
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
540176+112
W
W
L
W
W
4
AlavésAlavésALA
6312116+510
L
L
W
W
D
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
W
L
W
D
W
6
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
W
W
D
D
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
L
W
D
L
L
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
W
L
W
L
D
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
15
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
17
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
18
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
L
L
L
D
D
20
ElcheElcheELC
6024615-92
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Racing Santander se sitúa en el décimo puesto.

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