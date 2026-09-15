El Barcelona recibe al Racing Santander en el Spotify Camp Nou en la Primera División, con los azulgranas dispuestos a mantener su arranque perfecto en la liga. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 16 sept 2026 - 15:30 Spotify Camp Nou

Cómo sintonizar el Barcelona vs Racing Santander

En Estados Unidos, el encuentro se emite en Sky Sports y ESPN Deportes, con opciones de streaming disponibles para los aficionados que prefieran ver el partido en línea.

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Acerca del encuentro

El equipo de Hansi Flick llega en un estado de forma formidable, con cinco victorias consecutivas en sus últimas cinco salidas en todas las competiciones. La más reciente fue un triunfo por 4-2 ante el Levante, donde Lamine Yamal volvió a marcar la diferencia con una actuación estelar que incluyó un gol de penalti.

Flick, sin embargo, no está satisfecho con el nivel mostrado. A pesar de la victoria en Valencia, el técnico alemán advirtió a su plantilla que deben mejorar y que ese no fue su mejor partido. El mensaje es claro: el listón en el Camp Nou es más alto que un simple resultado positivo.

El nuevo fichaje Anthony Gordon sigue buscando su primer gol en el fútbol español, aunque Flick ha respaldado públicamente al extremo inglés por sus aportaciones tácticas. Gordon, por su parte, ha avisado a los rivales que el ataque del Barça será imposible de frenar esta temporada.

El Racing Santander llega en décima posición, con un balance irregular que incluye dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. Los cántabros ganaron su último encuentro ante el Alavés por 2-1, pero también han cedido puntos ante el Rayo Vallecano y el Getafe.

La diferencia de nivel entre ambos conjuntos es evidente sobre el papel, pero el Racing tendrá la motivación de medirse a uno de los grandes del continente en su estadio. Con Rodri ya integrado en el mediocampo azulgrana y un Pedri en plena forma, el conjunto visitante tendrá que trabajar con disciplina para limitar el daño.

Noticias de los equipos y escuadras

Hansi Flick no podrá contar con Roony Bardghji ni con Frenkie de Jong por lesión. El once probable del Barcelona incluye a Joan García bajo palos, con una defensa formada por Xavi Espart, Gerard Martín, Eric García y Pau Cubarsí. En el centro del campo apuntan Fermín López, Rodri y Pedri, mientras que el tridente atacante estaría compuesto por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

El Racing Santander llega con las bajas de Andrés Martín y Simon Eriksson por lesión, además de la sanción de André Almeida. José López podría alinear a Julen Agirrezabala en portería, con Jeanuel Belocian, Pablo Ramón, Álvaro Mantilla y Jorge Salinas en defensa, y una línea de mediocampo con Iván Martín, Sergio Canales, Pablo García, Matteo Prati e Íñigo Vicente, con Yassir Zabiri como referencia ofensiva.

Forma

El Barcelona presenta un pleno de victorias en sus últimas cinco salidas, con un balance de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. Los azulgranas han marcado 17 goles y encajado 8 en ese período, lo que refleja una capacidad goleadora notable aunque con cierta vulnerabilidad defensiva. Su último partido fue la victoria por 4-2 ante el Levante, precedida por un contundente 5-1 ante el Feyenoord en la Liga de Campeones y un demoledor 0-5 en el campo del Valencia.

El Racing Santander acumula dos victorias, una derrota, un empate y otra derrota en sus últimas cinco jornadas, con un registro de 2W-1D-2L. Los cántabros ganaron el último encuentro ante el Alavés por 2-1, pero perdieron ante el Rayo Vallecano y el Getafe en sus salidas anteriores. Han marcado 8 goles y encajado 7 en ese tramo, con un balance equilibrado que no invita al optimismo ante un rival de esta envergadura.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, en la Copa del Rey, con victoria del Barcelona por 0-2 en el campo del Racing Santander. En los cinco precedentes registrados, el Barcelona no ha perdido ninguno, acumulando cuatro victorias y un partido sin derrota, con un marcador global ampliamente favorable a los azulgranas. Los duelos de liga entre ambos se remontan a la temporada 2011-12, cuando el Barcelona ganó en todas las ocasiones.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Racing Santander se sitúa en el décimo puesto.