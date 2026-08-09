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Austin FC vs Puebla: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Austin FC vs Puebla
Austin FC
Puebla
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Austin FC y Puebla, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Austin FC vs Puebla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Austin FC y Puebla se transmite en exclusiva a través de Apple TV en Estados Unidos. El encuentro forma parte de la Leagues Cup 2026, cuya cobertura completa está disponible mediante el MLS Season Pass, incluido en una suscripción estándar de Apple TV sin costo adicional. Los suscriptores actuales pueden ver el partido directamente desde la aplicación en cualquier dispositivo compatible.

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Austin FC recibe a Puebla en la Leagues Cup 2026, con ambos equipos buscando sumar su primer triunfo en el torneo y mejorar su posición en la tabla general del certamen continental.

El equipo de Davy Arnaud llega a este partido tras una victoria importante. Los Verdes derrotaron a Tijuana 2-0 en su debut en la Leagues Cup, un resultado que les dio oxígeno después de un tramo complicado en la MLS, donde acumularon tres derrotas en sus últimas cuatro jornadas de liga.

Puebla, por su parte, arrastra el peso de una primera jornada negativa. La escuadra de Gerardo Espinoza cayó 5-2 ante Portland Timbers, un resultado que complica su panorama en el grupo y que llega después de un arranque irregular en la Liga MX.

La situación doméstica de La Franja tampoco genera confianza. En sus últimas cinco jornadas de liga, Puebla apenas pudo ganar un partido, empató con CD Guadalajara y perdió ante Cruz Azul, lo que refleja una racha que el técnico Espinoza necesita revertir.

Austin FC tiene la ventaja de jugar en casa y de llegar con algo de inercia positiva tras el triunfo del jueves. Sin embargo, sus números en la MLS durante las últimas semanas muestran a un equipo que todavía busca consistencia.

El ganador de este duelo dará un paso importante hacia la siguiente ronda de la Leagues Cup. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Austin FC contra Puebla alineaciones probables

Austin FC crest
Austin FC
AUS
Formación
Puebla crest
Puebla
PUE
Puebla crest
Puebla
PUE

Manager

  • D. Arnaud

Austin FC está dirigido por Davy Arnaud. No hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local, y tampoco se ha anunciado un once inicial probable. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

Puebla está bajo las órdenes de Gerardo Espinoza. Al igual que el equipo local, La Franja no tiene bajas confirmadas por lesión ni sanción en este momento, y no se ha publicado una alineación probable. Cualquier novedad sobre el estado del plantel visitante se reflejará antes del partido.

Forma

AUS

AUS - Formulario

STL
L3-0
SEA
W3-1
HOU
L3-0
CLR
L1-0
TIJ
W2-0
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
PUE

PUE - Formulario

QFC
L1-2
JUA
W0-1
CRU
L2-1
CDG
D1-1
POT
L5-2
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Austin FC llega con un registro de dos victorias, cero empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre MLS y Leagues Cup. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Tijuana en la Leagues Cup el 7 de agosto, mientras que antes de eso cayeron 1-0 ante Colorado Rapids y 3-0 ante Houston Dynamo en liga. Su único otro triunfo en ese tramo fue un 3-1 sobre Seattle Sounders el 23 de julio. En total, Los Verdes marcaron seis goles y recibieron cuatro en esos cinco compromisos.

Puebla suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas entre Liga MX y Leagues Cup. El partido más reciente fue la derrota 5-2 ante Portland Timbers el 7 de agosto. Antes de esa fecha, La Franja empató 1-1 con CD Guadalajara y perdió 2-1 ante Cruz Azul. Su única victoria en ese período fue un 1-0 sobre FC Juárez como visitante. En conjunto, Puebla anotó cinco goles y encajó once en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos anteriores entre Austin FC y Puebla. Este duelo en la Leagues Cup 2026 podría representar el primer encuentro competitivo entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
2
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
3
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
4
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
5
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
6
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
7
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
8
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
211051+44
W
L
9
TigresTigresTIG
20201104
W
W
10
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
11
Portland TimbersPortland TimbersPOT
110052+33
W
12
CF AméricaCF AméricaCFA
110031+23
W
13
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
14
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
15
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
16
Austin FCAustin FCAUS
110020+23
W
17
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
110020+23
W
18
New York City FCNew York City FCNYC
110020+23
W
19
AtlanteAtlanteATL
210114-33
L
W
20
Cruz AzulCruz AzulCRU
110010+13
W
21
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
22
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
23
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
100124-20
L
24
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
25
PueblaPueblaPUE
100125-30
L
26
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
100113-20
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
29
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
30
Nashville SCNashville SCNSC
100101-10
L
31
NecaxaNecaxaNEC
100102-20
L
32
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
100101-10
L
33
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
100102-20
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
100102-20
L
35
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
100103-30
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
100102-20
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla general de la Leagues Cup 2026, Austin FC ocupa la décima posición, mientras que Puebla se ubica en el puesto 24.

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