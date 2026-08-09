Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 9 ago 2026 - 21:00

Cómo ver Austin FC vs Puebla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Austin FC y Puebla se transmite en exclusiva a través de Apple TV en Estados Unidos. El encuentro forma parte de la Leagues Cup 2026, cuya cobertura completa está disponible mediante el MLS Season Pass, incluido en una suscripción estándar de Apple TV sin costo adicional. Los suscriptores actuales pueden ver el partido directamente desde la aplicación en cualquier dispositivo compatible.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Austin FC recibe a Puebla en la Leagues Cup 2026, con ambos equipos buscando sumar su primer triunfo en el torneo y mejorar su posición en la tabla general del certamen continental.

El equipo de Davy Arnaud llega a este partido tras una victoria importante. Los Verdes derrotaron a Tijuana 2-0 en su debut en la Leagues Cup, un resultado que les dio oxígeno después de un tramo complicado en la MLS, donde acumularon tres derrotas en sus últimas cuatro jornadas de liga.

Puebla, por su parte, arrastra el peso de una primera jornada negativa. La escuadra de Gerardo Espinoza cayó 5-2 ante Portland Timbers, un resultado que complica su panorama en el grupo y que llega después de un arranque irregular en la Liga MX.

La situación doméstica de La Franja tampoco genera confianza. En sus últimas cinco jornadas de liga, Puebla apenas pudo ganar un partido, empató con CD Guadalajara y perdió ante Cruz Azul, lo que refleja una racha que el técnico Espinoza necesita revertir.

Austin FC tiene la ventaja de jugar en casa y de llegar con algo de inercia positiva tras el triunfo del jueves. Sin embargo, sus números en la MLS durante las últimas semanas muestran a un equipo que todavía busca consistencia.

El ganador de este duelo dará un paso importante hacia la siguiente ronda de la Leagues Cup. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Austin FC está dirigido por Davy Arnaud. No hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local, y tampoco se ha anunciado un once inicial probable. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

Puebla está bajo las órdenes de Gerardo Espinoza. Al igual que el equipo local, La Franja no tiene bajas confirmadas por lesión ni sanción en este momento, y no se ha publicado una alineación probable. Cualquier novedad sobre el estado del plantel visitante se reflejará antes del partido.

Forma

Austin FC llega con un registro de dos victorias, cero empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre MLS y Leagues Cup. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Tijuana en la Leagues Cup el 7 de agosto, mientras que antes de eso cayeron 1-0 ante Colorado Rapids y 3-0 ante Houston Dynamo en liga. Su único otro triunfo en ese tramo fue un 3-1 sobre Seattle Sounders el 23 de julio. En total, Los Verdes marcaron seis goles y recibieron cuatro en esos cinco compromisos.

Puebla suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas entre Liga MX y Leagues Cup. El partido más reciente fue la derrota 5-2 ante Portland Timbers el 7 de agosto. Antes de esa fecha, La Franja empató 1-1 con CD Guadalajara y perdió 2-1 ante Cruz Azul. Su única victoria en ese período fue un 1-0 sobre FC Juárez como visitante. En conjunto, Puebla anotó cinco goles y encajó once en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos anteriores entre Austin FC y Puebla. Este duelo en la Leagues Cup 2026 podría representar el primer encuentro competitivo entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla general de la Leagues Cup 2026, Austin FC ocupa la décima posición, mientras que Puebla se ubica en el puesto 24.