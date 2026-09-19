Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 9 19 sept 2026 - 19:00 Estadio Alfonso Lastras

Cómo ver Atletico de San Luis vs Necaxa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético de San Luis y Necaxa se puede ver en vivo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás las opciones de transmisión para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Atlético de San Luis recibe a Necaxa en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí en un duelo de la Liga MX Apertura con implicaciones directas en la tabla para ambos equipos.

Los Rojiblancos llegan en un momento complicado. Diego Mejia no ha podido encontrar regularidad en su equipo, que acumula dos derrotas consecutivas en el torneo tras caer ante CD Guadalajara y luego ante León. El único punto positivo reciente fue el triunfo 3-1 en casa de Monterrey a finales de agosto, que mostró la capacidad del equipo cuando funciona.

Necaxa, por su parte, tampoco atraviesa su mejor momento. Martin Varini dirige a un conjunto que no ha ganado en sus últimas cinco salidas en Liga MX, con dos empates y tres derrotas en ese tramo. La caída ante Puebla fue la más reciente, y el equipo necesita reaccionar.

Ambos clubes se encuentran en la parte media-baja de la clasificación del Apertura, lo que convierte este partido en una oportunidad para alejarse de la zona de peligro y ganar confianza de cara a la recta final del torneo.

Con dos equipos necesitados de puntos y el morbo propio de un duelo directo entre rivales de zona, el partido promete tensión desde el primer minuto. A continuación, toda la información sobre cómo seguirlo en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Mejia aún no ha confirmado el once titular de Atlético de San Luis para este partido. No hay lesionados ni suspendidos registrados en el equipo local de momento, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

En el lado visitante, Martin Varini tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. Necaxa no reporta bajas por lesión ni sanción en este momento, aunque se esperan actualizaciones más cercanas al partido.

Forma

Atlético de San Luis llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. La derrota más reciente fue ante León por 2-0, resultado que prolonga una racha negativa que también incluyó la goleada 3-0 recibida frente a CD Guadalajara. El único triunfo del período fue el convincente 3-1 a domicilio ante Monterrey. En total, el equipo ha marcado cinco goles y encajado nueve en ese tramo.

Necaxa acumula cero victorias en sus últimas cinco jornadas, con dos empates y tres derrotas. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Puebla, y antes de eso igualó 1-1 con Tigres. Las caídas ante Cruz Azul por 3-1 y ante León por 2-1 también forman parte de este período. Los visitantes han anotado cuatro goles y recibido ocho durante esta racha.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos clubes favorece claramente a Necaxa. En el encuentro más reciente, disputado en febrero de 2026, Los Rayos ganaron 4-1 como locales. A lo largo de los últimos cinco enfrentamientos, Necaxa ha salido victorioso en tres ocasiones, con un empate y una sola victoria para Atlético de San Luis. Los visitantes han demostrado ser el equipo dominante en esta serie, incluyendo un triunfo 3-0 en San Luis Potosí en enero de 2025.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Atlético de San Luis ocupa la posición 16 y Necaxa la 13, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación. Para los dos, ganar este partido sería un paso importante para salir de esa zona y acercarse a los puestos de liguilla.