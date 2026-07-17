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Liga MX - Jornada 1 Estadio Alfonso Lastras

Cómo ver Atletico de San Luis vs Cruz Azul en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul se podrá ver en vivo a través de las plataformas disponibles para esta región. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí acoge un duelo de Liga MX entre Atlético de San Luis y Cruz Azul, dos clubes que llegan a este encuentro en momentos muy distintos de forma.

Los Rojiblancos de Guillermo Abascal atraviesan una racha irregular. Su última derrota ante FC Juárez, sumada a los tropiezos previos frente a Pumas, muestra un equipo que no termina de encontrar consistencia en casa.

Cruz Azul, en cambio, llega con impulso. La Máquina de Joel Huiqui encadena tres victorias en sus últimos cinco compromisos y viene de superar a Pumas en la jornada más reciente, lo que refuerza su posición en la tabla del Apertura.

El historial entre ambos favorece claramente al visitante. Cruz Azul ha ganado en tres de los últimos cinco enfrentamientos directos, y en el más reciente, disputado en marzo de 2026, goleó 3-0 como local.

Para San Luis, este partido representa una oportunidad de reafirmar su tercera posición en la tabla del Apertura y frenar el avance de un rival que no ha perdido en sus últimas cinco salidas.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en vivo, el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Atlético de San Luis cuenta con Guillermo Abascal en el banquillo, aunque por el momento no se dispone de información sobre bajas por lesión ni sanciones en el plantel local. El equipo técnico no ha confirmado una alineación probable de cara a este partido.

En el lado visitante, Joel Huiqui dirige a Cruz Azul sin que se hayan reportado lesionados ni suspendidos en la plantilla. Tampoco existe una alineación oficial confirmada. Cualquier novedad sobre el estado del plantel de ambos equipos se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Atlético de San Luis acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante FC Juárez el 26 de abril. Entre sus puntos positivos destaca un triunfo 2-0 sobre Santos Laguna y una victoria a domicilio ante Monterrey por 1-2. Los potosinos han marcado seis goles y encajado seis en ese tramo, lo que refleja un equipo con cierto equilibrio ofensivo-defensivo pero sin solidez constante.

Cruz Azul llega con tres victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos. La Máquina venció más recientemente a Pumas por 1-2 el 25 de mayo, y antes había superado a Chivas también por 1-2. El único punto que se le escapó fue un empate sin goles ante Pumas el 22 de mayo. En total, Cruz Azul ha anotado seis goles y recibido cuatro en ese período, con una tendencia clara de solidez en los últimos encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 7 de marzo de 2026 en Liga MX, con Cruz Azul como local y resultado de 3-0. En los últimos cinco duelos directos, Cruz Azul suma tres victorias por una de Atlético de San Luis, con otro encuentro que también terminó 3-0 a favor de La Máquina en marzo de 2025. El único triunfo reciente de San Luis fue un 3-1 en casa en septiembre de 2024.

Clasificación

En la tabla del Apertura de Liga MX, Atlético de San Luis ocupa la tercera posición, mientras que Cruz Azul se sitúa en el séptimo lugar.