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Atletico de San Luis vs Cruz Azul: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atletico de San Luis vs Cruz Azul
Atletico de San Luis
Cruz Azul
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Atletico de San Luis y Cruz Azul, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 1
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Cómo ver Atletico de San Luis vs Cruz Azul en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul se podrá ver en vivo a través de las plataformas disponibles para esta región. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea.

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El Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí acoge un duelo de Liga MX entre Atlético de San Luis y Cruz Azul, dos clubes que llegan a este encuentro en momentos muy distintos de forma.

Los Rojiblancos de Guillermo Abascal atraviesan una racha irregular. Su última derrota ante FC Juárez, sumada a los tropiezos previos frente a Pumas, muestra un equipo que no termina de encontrar consistencia en casa.

Cruz Azul, en cambio, llega con impulso. La Máquina de Joel Huiqui encadena tres victorias en sus últimos cinco compromisos y viene de superar a Pumas en la jornada más reciente, lo que refuerza su posición en la tabla del Apertura.

El historial entre ambos favorece claramente al visitante. Cruz Azul ha ganado en tres de los últimos cinco enfrentamientos directos, y en el más reciente, disputado en marzo de 2026, goleó 3-0 como local.

Para San Luis, este partido representa una oportunidad de reafirmar su tercera posición en la tabla del Apertura y frenar el avance de un rival que no ha perdido en sus últimas cinco salidas.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en vivo, el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Atletico de San Luis contra Cruz Azul alineaciones probables

Atletico de San Luis crest
Atletico de San Luis
SAN
Formación
Cruz Azul crest
Cruz Azul
CRU
Cruz Azul crest
Cruz Azul
CRU

Manager

  • G. Abascal

Atlético de San Luis cuenta con Guillermo Abascal en el banquillo, aunque por el momento no se dispone de información sobre bajas por lesión ni sanciones en el plantel local. El equipo técnico no ha confirmado una alineación probable de cara a este partido.

En el lado visitante, Joel Huiqui dirige a Cruz Azul sin que se hayan reportado lesionados ni suspendidos en la plantilla. Tampoco existe una alineación oficial confirmada. Cualquier novedad sobre el estado del plantel de ambos equipos se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

SAN

SAN - Formulario

MON
W1-2
TOL
D1-1
CUN
L0-2
SAN
W2-0
JUA
L2-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CRU

CRU - Formulario

ATL
W1-0
CDG
D2-2
CDG
W1-2
CUN
D0-0
CUN
W1-2
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Atlético de San Luis acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante FC Juárez el 26 de abril. Entre sus puntos positivos destaca un triunfo 2-0 sobre Santos Laguna y una victoria a domicilio ante Monterrey por 1-2. Los potosinos han marcado seis goles y encajado seis en ese tramo, lo que refleja un equipo con cierto equilibrio ofensivo-defensivo pero sin solidez constante.

Cruz Azul llega con tres victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos. La Máquina venció más recientemente a Pumas por 1-2 el 25 de mayo, y antes había superado a Chivas también por 1-2. El único punto que se le escapó fue un empate sin goles ante Pumas el 22 de mayo. En total, Cruz Azul ha anotado seis goles y recibido cuatro en ese período, con una tendencia clara de solidez en los últimos encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

SAN

Últimos partidos

CRU

1

Victoria

0

Empates

4

Victorias

4

Goles marcados

12
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 7 de marzo de 2026 en Liga MX, con Cruz Azul como local y resultado de 3-0. En los últimos cinco duelos directos, Cruz Azul suma tres victorias por una de Atlético de San Luis, con otro encuentro que también terminó 3-0 a favor de La Máquina en marzo de 2025. El único triunfo reciente de San Luis fue un 3-1 en casa en septiembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TijuanaTijuanaTIJ
110031+23
W
2
NecaxaNecaxaNEC
110021+13
W
3
AtlasAtlasATL
00000000
4
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
00000000
5
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
00000000
6
CF AméricaCF AméricaCFA
00000000
7
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
00000000
8
Cruz AzulCruz AzulCRU
00000000
9
FC JuárezFC JuárezJUA
00000000
10
LeónLeónLEO
00000000
11
MonterreyMonterreyMON
00000000
12
PachucaPachucaPAC
00000000
13
PueblaPueblaPUE
00000000
14
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
00000000
15
Santos LagunaSantos LagunaSAN
00000000
16
TolucaTolucaTOL
00000000
17
AtlanteAtlanteATL
100112-10
L
18
TigresTigresTIG
100113-20
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura de Liga MX, Atlético de San Luis ocupa la tercera posición, mientras que Cruz Azul se sitúa en el séptimo lugar.

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