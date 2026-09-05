Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 7 5 sept 2026 - 19:00 Estadio Alfonso Lastras

Cómo ver Atletico de San Luis vs CD Guadalajara en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético de San Luis y CD Guadalajara se podrá seguir en vivo por televisión y en streaming. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí recibe este fin de semana uno de los duelos más atractivos del Apertura 2026: Atlético de San Luis frente a CD Guadalajara en la Liga MX.

Los Rojiblancos atraviesan un momento delicado. Diego Mejía dirige a un equipo que marcha en la posición 14 de la tabla y que llega a este partido con una victoria y tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones en todas las competencias. La Leagues Cup fue especialmente dura para San Luis, que encajó goles con facilidad ante rivales de la MLS.

La más reciente alegría para los potosinos llegó el 31 de agosto, cuando vencieron de visita a Monterrey por 3-1 en Liga MX. Ese resultado fue un balón de oxígeno, aunque no cambia por completo el panorama de un equipo que sigue necesitando puntos para alejarse de los puestos bajos.

Chivas llega en condiciones distintas. Gabriel Milito conduce a un Guadalajara que ocupa el quinto lugar del Apertura y que suma tres victorias en sus últimas cinco salidas. Los tapatíos golearon 5-2 al Tijuana el 23 de agosto y ganaron 1-0 en casa de Santos Laguna, mostrando solidez tanto en ataque como en defensa.

El empate 1-1 ante Pachuca el 29 de agosto frenó levemente el ritmo del Rebaño, pero el balance general sigue siendo positivo. Milito ha logrado estabilizar al equipo tras un inicio de torneo irregular.

El historial reciente entre ambos clubes añade emoción al encuentro. Los últimos cinco enfrentamientos han sido parejos y llenos de goles, lo que anticipa un partido abierto en el Alfonso Lastras.

A continuación, te contamos dónde ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Mejía no ha confirmado alineación probable para el Atlético de San Luis. No hay registros de lesionados ni de jugadores suspendidos en el equipo local de cara a este partido. La información se actualizará conforme se acerque el pitazo inicial.

Gabriel Milito tampoco ha dado a conocer el once titular de CD Guadalajara. Al igual que en el caso del equipo local, no existen reportes de bajas por lesión o sanción en el Rebaño. Se agregarán novedades a medida que estén disponibles.

Forma

Atlético de San Luis acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones entre Liga MX y Leagues Cup. Su resultado más reciente fue la victoria 3-1 de visita ante Monterrey el 31 de agosto en Liga MX. Antes de eso, Los Rojiblancos empataron 1-1 con Pachuca y cayeron 3-0 ante el América. En la Leagues Cup, San Luis perdió ante Orlando City y Nashville SC, concediendo cinco goles en esos dos encuentros.

Chivas suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas en todas las competencias. El resultado más reciente del Rebaño fue el empate 1-1 ante Pachuca el 29 de agosto en Liga MX. La victoria más contundente de este período fue el 5-2 sobre Tijuana el 23 de agosto. Guadalajara también ganó en casa de Santos Laguna y ante Seattle Sounders en la Leagues Cup, aunque cayó 1-0 ante FC Dallas. En total, los tapatíos marcaron nueve goles y recibieron cinco en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 31 de enero de 2026 en el Estadio Alfonso Lastras, con victoria de Chivas por 3-2 en partido de Liga MX. En los cinco últimos enfrentamientos directos, el balance es favorable a Guadalajara con tres victorias frente a dos de San Luis. Los cinco partidos acumulan un total de 18 goles, con victorias que han oscilado entre el 4-3 y el 0-2, lo que refleja la tendencia de duelos con muchas anotaciones entre estos dos rivales.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, CD Guadalajara marcha quinto, mientras que Atlético de San Luis se ubica en el puesto 14.