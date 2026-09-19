El Riyadh Air Metropolitano acoge uno de los partidos más intensos del calendario de La Liga, con el Atlético Madrid recibiendo al Real Madrid en el derbi de la capital. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Cómo sintonizar el Atlético Madrid vs Real Madrid

El Atlético Madrid vs Real Madrid se puede seguir en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes. Consulta las opciones disponibles según tu región para no perderte el derbi madrileño.

Cómo ver en el extranjero con VPN

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Acerca del encuentro

Diego Simeone llega al encuentro con su equipo en cuarta posición, pero con la moral alta tras golear al Osasuna por 4-0 en su último partido de liga. Los rojiblancos saben que una victoria los catapultaría hacia los puestos de arriba de la tabla.

El Real Madrid, segundo en la clasificación, llega al Metropolitano con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. José Mourinho ha conseguido que su equipo funcione como un bloque sólido, con Kylian Mbappé liderando el ataque a pesar de las críticas recibidas tras una temporada anterior sin títulos.

La figura de Mbappé vuelve a estar en el centro del debate. El delantero francés ha respondido públicamente a quienes lo señalan como un jugador que no eleva a su equipo colectivamente, y llega a este derbi con ganas de demostrar lo contrario sobre el césped.

El Atlético tiene sus propias bajas que gestionar, con Pablo Barrios y Alexander Sørloth fuera por lesión. Simeone, fiel a su estilo, ha pedido a los suyos que se concentren en su propio juego sin distraerse con el ruido mediático que rodea al rival.

Hansi Flick, desde el banquillo del Barcelona, sigue el partido con atención. El técnico alemán ha reconocido que el resultado del derbi puede tener implicaciones directas en la carrera por el título de La Liga, aunque ha insistido en que su equipo se centra en sus propios objetivos.

¿Qué canal transmite el Atletico Madrid vs Real Madrid en español en los Estados Unidos?

La cobertura en español de este partido es por ESPN Deportes.

¿Quiénes son los comentaristas en ESPN Deportes?

Fernando Palomo y Eduardo Biscayart narran para ESPN Deportes, con el reportero Martín Ainstein aportando a pie de campo desde el Riyadh Air Metropolitano.

Mauricio Pedroza presenta la cobertura de ESPN Deportes desde el Riyadh Air Metropolitano junto a Rodrigo Fáez y Mario Suárez.

Forma

El Atlético Madrid llega al derbi con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, sumando ocho goles a favor y seis en contra. Los de Simeone vienen de una goleada por 4-0 ante el Osasuna y de ganar 3-0 en el campo de la Real Sociedad, aunque también han encajado una derrota por 3-0 frente al Athletic Club en liga. En competición europea, cayeron 2-1 ante el Liverpool en la Champions League.

El Real Madrid presenta un registro más regular, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco encuentros, anotando 12 goles y recibiendo cinco. Los blancos vienen de ganar 2-3 en el campo del Elche y de golear 4-1 al Rayo Vallecano. Su única derrota en este periodo llegó ante el Real Betis por 1-0. En la Champions, se impusieron al Inter de Milán por 2-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de marzo de 2026 en La Liga, con el Real Madrid imponiéndose por 3-2 como local. En los cinco últimos duelos directos, el Real Madrid acumula tres victorias por una del Atlético, con un empate pendiente de registrar en el conjunto de datos. El Atlético logró su victoria más abultada en el Metropolitano en septiembre de 2025, cuando se impuso por 5-2 en liga.