Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 4 15 ago 2026 - 23:10 Estadio Jalisco

Cómo ver Atlas vs Tigres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Atlas vs Tigres se puede ver en vivo a través de VIX en Prime Video, Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para tu región están detalladas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Atlas recibe a Tigres en el Estadio Jalisco de Guadalajara en un duelo de Liga MX que llega en un momento delicado para ambos clubes. Los Rojinegros de Hernán Crespo y los felinos de Guido Pizarro necesitan sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla del Apertura.

Atlas llega a este partido con el ánimo tocado tras una participación complicada en la Leagues Cup. El equipo de Crespo perdió ante Charlotte FC y Columbus Crew en el torneo de verano, y su derrota ante Monterrey en Liga MX antes de eso confirmó una racha negativa que el técnico argentino debe revertir con urgencia en casa.

Tigres, por su parte, vuelven al fútbol doméstico después de una campaña irregular en la Leagues Cup. Guido Pizarro consiguió tres victorias en ese torneo, incluida la más reciente ante Vancouver Whitecaps, pero en Liga MX el equipo regiomontano cedió ante Querétaro FC y arrancó el Apertura sin la solidez que se espera de un club de su envergadura.

El Estadio Jalisco será el escenario de un choque entre dos equipos que se conocen bien y que en los últimos enfrentamientos han protagonizado partidos cerrados. Atlas no ha podido ganarle a Tigres en sus dos encuentros más recientes como local, lo que añade presión adicional sobre el equipo tapatío.

Con Atlas en la novena posición del Apertura y Tigres en el decimosexto lugar, los tres puntos tienen un peso específico importante para ambas escuadras. El partido promete intensidad desde el primer minuto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver Atlas vs Tigres en vivo, incluyendo canales de televisión, transmisión en línea y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Hernán Crespo dirige a Atlas para este partido de Liga MX. El cuerpo técnico no ha confirmado bajas por lesión ni suspensiones, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. La información se actualizará conforme se acerque la hora del partido.

Guido Pizarro está al frente de Tigres. Al igual que su rival, el equipo regiomontano no ha facilitado datos sobre lesionados, suspendidos ni alineación prevista. Cualquier novedad sobre el estado del plantel se reflejará aquí antes del inicio del encuentro.

Forma

Atlas ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos entre Liga MX y Leagues Cup. Su resultado más reciente fue una victoria 1-2 ante FC Cincinnati en la Leagues Cup el 12 de agosto, aunque antes de eso encadenaron tres derrotas consecutivas: ante Charlotte FC por 2-0, ante Columbus Crew por 3-1 y ante Monterrey por 0-2 en Liga MX. La única otra victoria en ese tramo fue un 0-1 a Santos Laguna el 26 de julio. Los Rojinegros han marcado cuatro goles y encajado siete en esos cinco partidos, una estadística defensiva que preocupa a Crespo.

Tigres llegan con tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue un 1-1 ante Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup el 12 de agosto, y antes de eso ganaron 0-0 ante Minnesota Stars y 1-1 ante Real Salt Lake en el mismo torneo. Su única derrota en ese periodo fue un 3-2 ante Querétaro FC en Liga MX el 1 de agosto, y el empate 2-2 con Atlético de San Luis cierra el registro. Los tres triunfos consecutivos en la Leagues Cup apuntan a un equipo que ha encontrado cierta regularidad en el corto plazo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 23 de abril de 2026 en Liga MX, cuando Atlas y Tigres empataron 0-0 en el Estadio Jalisco. Antes de ese resultado, Tigres ganó en dos ocasiones como local: 2-0 el 25 de septiembre de 2025 y 2-1 el 9 de febrero de 2025. En los cinco últimos duelos registrados, Tigres acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota, con Atlas sin ganar en ese tramo.

Clasificación

En la tabla del Apertura de Liga MX, Atlas ocupa la novena posición, mientras que Tigres se sitúan en el decimosexto lugar.