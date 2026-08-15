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Atlas vs Tigres: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlas vs Tigres
Atlas
Tigres
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Atlas y Tigres, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 4
Estadio Jalisco
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Cómo ver Atlas vs Tigres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Atlas vs Tigres se puede ver en vivo a través de VIX en Prime Video, Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para tu región están detalladas a continuación.

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Atlas recibe a Tigres en el Estadio Jalisco de Guadalajara en un duelo de Liga MX que llega en un momento delicado para ambos clubes. Los Rojinegros de Hernán Crespo y los felinos de Guido Pizarro necesitan sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla del Apertura.

Atlas llega a este partido con el ánimo tocado tras una participación complicada en la Leagues Cup. El equipo de Crespo perdió ante Charlotte FC y Columbus Crew en el torneo de verano, y su derrota ante Monterrey en Liga MX antes de eso confirmó una racha negativa que el técnico argentino debe revertir con urgencia en casa.

Tigres, por su parte, vuelven al fútbol doméstico después de una campaña irregular en la Leagues Cup. Guido Pizarro consiguió tres victorias en ese torneo, incluida la más reciente ante Vancouver Whitecaps, pero en Liga MX el equipo regiomontano cedió ante Querétaro FC y arrancó el Apertura sin la solidez que se espera de un club de su envergadura.

El Estadio Jalisco será el escenario de un choque entre dos equipos que se conocen bien y que en los últimos enfrentamientos han protagonizado partidos cerrados. Atlas no ha podido ganarle a Tigres en sus dos encuentros más recientes como local, lo que añade presión adicional sobre el equipo tapatío.

Con Atlas en la novena posición del Apertura y Tigres en el decimosexto lugar, los tres puntos tienen un peso específico importante para ambas escuadras. El partido promete intensidad desde el primer minuto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver Atlas vs Tigres en vivo, incluyendo canales de televisión, transmisión en línea y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Atlas contra Tigres alineaciones probables

Atlas crest
Atlas
ATL
Formación
Tigres crest
Tigres
TIG
Tigres crest
Tigres
TIG

Manager

  • H. Crespo

Hernán Crespo dirige a Atlas para este partido de Liga MX. El cuerpo técnico no ha confirmado bajas por lesión ni suspensiones, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. La información se actualizará conforme se acerque la hora del partido.

Guido Pizarro está al frente de Tigres. Al igual que su rival, el equipo regiomontano no ha facilitado datos sobre lesionados, suspendidos ni alineación prevista. Cualquier novedad sobre el estado del plantel se reflejará aquí antes del inicio del encuentro.

Forma

ATL

ATL - Formulario

SAN
W0-1
MON
L0-2
COL
L3-1
CLT
L2-0
CIN
W1-2
Gol marcado (encajado)
4/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TIG

TIG - Formulario

SAN
D2-2
QFC
L3-2
RSL
W1-1
MIN
W0-0
VAN
W1-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Atlas ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos entre Liga MX y Leagues Cup. Su resultado más reciente fue una victoria 1-2 ante FC Cincinnati en la Leagues Cup el 12 de agosto, aunque antes de eso encadenaron tres derrotas consecutivas: ante Charlotte FC por 2-0, ante Columbus Crew por 3-1 y ante Monterrey por 0-2 en Liga MX. La única otra victoria en ese tramo fue un 0-1 a Santos Laguna el 26 de julio. Los Rojinegros han marcado cuatro goles y encajado siete en esos cinco partidos, una estadística defensiva que preocupa a Crespo.

Tigres llegan con tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue un 1-1 ante Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup el 12 de agosto, y antes de eso ganaron 0-0 ante Minnesota Stars y 1-1 ante Real Salt Lake en el mismo torneo. Su única derrota en ese periodo fue un 3-2 ante Querétaro FC en Liga MX el 1 de agosto, y el empate 2-2 con Atlético de San Luis cierra el registro. Los tres triunfos consecutivos en la Leagues Cup apuntan a un equipo que ha encontrado cierta regularidad en el corto plazo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AtlasEmpateTigres
0
3
2
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
0
Tigres badge
Tigres
TIG
0
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
2
Atlas badge
Atlas
ATL
0
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
2
Atlas badge
Atlas
ATL
1
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
1
Tigres badge
Tigres
TIG
1
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
1
Atlas badge
Atlas
ATL
1
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 23 de abril de 2026 en Liga MX, cuando Atlas y Tigres empataron 0-0 en el Estadio Jalisco. Antes de ese resultado, Tigres ganó en dos ocasiones como local: 2-0 el 25 de septiembre de 2025 y 2-1 el 9 de febrero de 2025. En los cinco últimos duelos registrados, Tigres acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota, con Atlas sin ganar en ese tramo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
321051+47
W
D
W
2
TijuanaTijuanaTIJ
321041+37
D
W
W
3
TolucaTolucaTOL
320163+36
W
L
W
4
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
320175+26
W
W
L
5
MonterreyMonterreyMON
320164+26
W
L
W
6
Cruz AzulCruz AzulCRU
320176+16
L
W
W
7
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
320154+16
W
W
L
8
NecaxaNecaxaNEC
32015506
L
W
W
9
AtlasAtlasATL
32014406
L
W
W
10
AtlanteAtlanteATL
31115504
W
D
L
11
PueblaPueblaPUE
31113304
D
L
W
12
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
311123-14
D
W
L
13
PachucaPachucaPAC
310243+13
L
L
W
14
LeónLeónLEO
310234-13
W
L
L
15
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
302145-12
D
D
L
16
TigresTigresTIG
301258-31
L
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
300327-50
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
300317-60
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura de Liga MX, Atlas ocupa la novena posición, mientras que Tigres se sitúan en el decimosexto lugar.

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