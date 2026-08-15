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Atlante vs Toluca: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlante vs Toluca
Atlante
Toluca
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Atlante y Toluca, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 4
Estadio Quintana Roo
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Cómo ver Atlante vs Toluca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlante y Toluca se puede ver en México a través de TV Azteca y Disney+. A continuación se listan las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

TV Azteca

TV Azteca (México)

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Disney+

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Atlante recibe a Toluca en el Estadio Quintana Roo en un duelo de Liga MX que enfrenta a dos clubes con trayectorias muy distintas en este Apertura 2026. Los Potros de Hierro buscan consolidarse en la primera división tras su regreso al máximo circuito del fútbol mexicano, mientras que Los Diablos Rojos llegan desde Toluca con ambiciones de título.

Miguel Herrera dirige a un Atlante que viene de una participación complicada en la Leagues Cup. El equipo capitalino cayó ante Minnesota Stars y Real Salt Lake en sus últimos dos compromisos del torneo continental, aunque antes había sumado victorias ante Vancouver Whitecaps y Cruz Azul que mantuvieron viva su confianza en la Liga MX.

Toluca, por su parte, ha tenido un verano de altibajos bajo las órdenes de Antonio Mohamed. Los Diablos Rojos arrancaron la Leagues Cup con paso firme, pero una derrota ante Los Ángeles FC frenó su momentum. En Liga MX, el equipo mexiquense viene de superar a Necaxa 3-1, lo que les permite llegar a Cancún con la moral alta.

En la tabla del Apertura, Toluca ocupa la tercera posición, lo que habla de la solidez que han mostrado en el torneo doméstico. Atlante, en cambio, se ubica en el décimo lugar, una posición que refleja los retos de adaptación propios de un equipo recién ascendido que aún busca su mejor versión en la primera división.

El historial entre ambos clubes es escaso en los últimos años, con sus encuentros más recientes disputados en la Copa MX hace más de una década. Eso convierte este partido en una oportunidad para establecer nuevas referencias entre dos instituciones con historia en el fútbol mexicano.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Atlante vs Toluca en vivo, incluyendo el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Atlante contra Toluca alineaciones probables

Atlante crest
Atlante
ATL
Formación
Toluca crest
Toluca
TOL
Toluca crest
Toluca
TOL

Manager

  • M. Herrera

Miguel Herrera está al frente del banquillo de Atlante para este partido de Liga MX. El club no ha confirmado bajas por lesión ni por suspensión, y tampoco se ha dado a conocer un once probable de cara al encuentro. La información se actualizará conforme se acerque el pitazo inicial.

Antonio Mohamed dirige a Toluca sin que el equipo haya revelado novedades en cuanto a lesionados o suspendidos. Tampoco existe una alineación proyectada confirmada por parte del club en este momento. Cualquier actualización relevante se añadirá antes del inicio del partido.

Forma

ATL

ATL - Formulario

CFA
D1-1
CRU
W2-3
VAN
W0-1
RSL
L4-0
MIN
L3-1
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TOL

TOL - Formulario

CRU
L1-3
NEC
W3-1
SEA
W3-0
LAF
L0-1
DAL
W3-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Atlante llega a este partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante Minnesota Stars en la Leagues Cup el 12 de agosto, que se sumó a una caída previa por 4-0 frente a Real Salt Lake. Sin embargo, antes de esos dos tropiezos, Los Potros encadenaron victorias ante Vancouver Whitecaps (0-1) y Cruz Azul (2-3 en Liga MX), además de un empate 1-1 con CF América. En total, Atlante marcó seis goles y recibió nueve en ese tramo.

Toluca presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un triunfo 3-1 sobre FC Dallas en la Leagues Cup el 13 de agosto, que siguió a una derrota 0-1 ante Los Ángeles FC. Antes de eso, Los Diablos Rojos ganaron 3-0 al Seattle Sounders y 3-1 al Necaxa en Liga MX, aunque también cayeron 1-3 ante Cruz Azul en la Final del Campeonato. Toluca anotó 10 goles y encajó seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AtlanteEmpateToluca
1
1
3
Copa MX
Toluca badge
Toluca
TOL
1
Atlante badge
Atlante
ATL
1
F
Copa MX
Atlante badge
Atlante
ATL
1
Toluca badge
Toluca
TOL
1
F
Copa MX
Toluca badge
Toluca
TOL
3
Atlante badge
Atlante
ATL
1
F
Copa MX
Atlante badge
Atlante
ATL
0
Toluca badge
Toluca
TOL
3
F
Copa MX
Toluca badge
Toluca
TOL
3
Atlante badge
Atlante
ATL
2
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes se disputó el 25 de octubre de 2017 en la Copa MX, con Toluca como local, y terminó en empate 1-1. En los cinco antecedentes disponibles, todos correspondientes a la Copa MX entre 2014 y 2017, Toluca acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente a Atlante. Los resultados incluyen triunfos de Toluca por 3-1 y 3-2, así como victorias del conjunto azulgrana por 0-3 de visitante.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
321051+47
W
D
W
2
TijuanaTijuanaTIJ
321041+37
D
W
W
3
TolucaTolucaTOL
320163+36
W
L
W
4
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
320175+26
W
W
L
5
MonterreyMonterreyMON
320164+26
W
L
W
6
Cruz AzulCruz AzulCRU
320176+16
L
W
W
7
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
320154+16
W
W
L
8
NecaxaNecaxaNEC
32015506
L
W
W
9
AtlasAtlasATL
32014406
L
W
W
10
AtlanteAtlanteATL
31115504
W
D
L
11
PueblaPueblaPUE
31113304
D
L
W
12
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
311123-14
D
W
L
13
PachucaPachucaPAC
310243+13
L
L
W
14
LeónLeónLEO
310234-13
W
L
L
15
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
302145-12
D
D
L
16
TigresTigresTIG
301258-31
L
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
300327-50
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
300317-60
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, Toluca marcha en la tercera posición, mientras que Atlante se ubica en el décimo lugar.

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