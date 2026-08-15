Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 4 15 ago 2026 - 19:00 Estadio Quintana Roo

Cómo ver Atlante vs Toluca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlante y Toluca se puede ver en México a través de TV Azteca y Disney+. A continuación se listan las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Atlante recibe a Toluca en el Estadio Quintana Roo en un duelo de Liga MX que enfrenta a dos clubes con trayectorias muy distintas en este Apertura 2026. Los Potros de Hierro buscan consolidarse en la primera división tras su regreso al máximo circuito del fútbol mexicano, mientras que Los Diablos Rojos llegan desde Toluca con ambiciones de título.

Miguel Herrera dirige a un Atlante que viene de una participación complicada en la Leagues Cup. El equipo capitalino cayó ante Minnesota Stars y Real Salt Lake en sus últimos dos compromisos del torneo continental, aunque antes había sumado victorias ante Vancouver Whitecaps y Cruz Azul que mantuvieron viva su confianza en la Liga MX.

Toluca, por su parte, ha tenido un verano de altibajos bajo las órdenes de Antonio Mohamed. Los Diablos Rojos arrancaron la Leagues Cup con paso firme, pero una derrota ante Los Ángeles FC frenó su momentum. En Liga MX, el equipo mexiquense viene de superar a Necaxa 3-1, lo que les permite llegar a Cancún con la moral alta.

En la tabla del Apertura, Toluca ocupa la tercera posición, lo que habla de la solidez que han mostrado en el torneo doméstico. Atlante, en cambio, se ubica en el décimo lugar, una posición que refleja los retos de adaptación propios de un equipo recién ascendido que aún busca su mejor versión en la primera división.

El historial entre ambos clubes es escaso en los últimos años, con sus encuentros más recientes disputados en la Copa MX hace más de una década. Eso convierte este partido en una oportunidad para establecer nuevas referencias entre dos instituciones con historia en el fútbol mexicano.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Atlante vs Toluca en vivo, incluyendo el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Miguel Herrera está al frente del banquillo de Atlante para este partido de Liga MX. El club no ha confirmado bajas por lesión ni por suspensión, y tampoco se ha dado a conocer un once probable de cara al encuentro. La información se actualizará conforme se acerque el pitazo inicial.

Antonio Mohamed dirige a Toluca sin que el equipo haya revelado novedades en cuanto a lesionados o suspendidos. Tampoco existe una alineación proyectada confirmada por parte del club en este momento. Cualquier actualización relevante se añadirá antes del inicio del partido.

Forma

Atlante llega a este partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante Minnesota Stars en la Leagues Cup el 12 de agosto, que se sumó a una caída previa por 4-0 frente a Real Salt Lake. Sin embargo, antes de esos dos tropiezos, Los Potros encadenaron victorias ante Vancouver Whitecaps (0-1) y Cruz Azul (2-3 en Liga MX), además de un empate 1-1 con CF América. En total, Atlante marcó seis goles y recibió nueve en ese tramo.

Toluca presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un triunfo 3-1 sobre FC Dallas en la Leagues Cup el 13 de agosto, que siguió a una derrota 0-1 ante Los Ángeles FC. Antes de eso, Los Diablos Rojos ganaron 3-0 al Seattle Sounders y 3-1 al Necaxa en Liga MX, aunque también cayeron 1-3 ante Cruz Azul en la Final del Campeonato. Toluca anotó 10 goles y encajó seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes se disputó el 25 de octubre de 2017 en la Copa MX, con Toluca como local, y terminó en empate 1-1. En los cinco antecedentes disponibles, todos correspondientes a la Copa MX entre 2014 y 2017, Toluca acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente a Atlante. Los resultados incluyen triunfos de Toluca por 3-1 y 3-2, así como victorias del conjunto azulgrana por 0-3 de visitante.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, Toluca marcha en la tercera posición, mientras que Atlante se ubica en el décimo lugar.