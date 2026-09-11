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Liga MX
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Cómo ver Atlante vs Pachuca: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Atlante vs Pachuca
Atlante
Pachuca
Liga MX

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga MX entre Atlante y Pachuca. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Atlante recibe a Pachuca en el Estadio Quintana Roo de Cancún en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX que enfrenta a un equipo recién ascendido contra uno de los clubes con mayor historia en el fútbol mexicano. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga MX - Jornada 8
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Cómo sintonizar el Atlante vs Pachuca

El partido entre Atlante y Pachuca se puede ver en vivo en México a través de TV Azteca, y en streaming a través de Disney+.

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Acerca del encuentro

Miguel Herrera dirige a un Atlante que sigue buscando su primera victoria en la liga. Los Potros de Hierro han sumado dos empates consecutivos ante León y Atlas, pero los tres puntos siguen sin llegar. Con el equipo instalado en el 14.° lugar, Herrera necesita que su plantilla convierta esa solidez defensiva en resultados concretos.

Pachuca llega a Cancún con la confianza renovada tras su victoria 2-0 ante FC Juárez, resultado que cortó una racha de tres partidos sin ganar en la liga. Benjamin Mora tiene a Los Tuzos en el 12.° puesto y ve este partido como una oportunidad real de seguir escalando posiciones.

El historial entre ambos clubes no arroja un favorito claro. En sus últimos cinco enfrentamientos, los resultados se han repartido con equilibrio, lo que añade incertidumbre a un partido que, sobre el papel, parece favorable para el visitante.

Para Herrera, el desafío es claro: aprovechar la localía en Cancún y romper la sequía goleadora que tiene a Atlante sin victorias en lo que va del torneo. Pachuca, por su parte, querrá mantener la dinámica positiva y consolidar su posición en la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Atlante vs Pachuca en vivo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Atlante contra Pachuca alineaciones probables

Manager

  • M. Herrera

Miguel Herrera no ha confirmado el once titular de Atlante para este partido. No hay lesionados ni suspendidos registrados en el equipo local de momento, y se añadirán novedades más adelante.

Benjamin Mora tampoco ha revelado la alineación prevista para Pachuca. Los Tuzos no cuentan con bajas confirmadas, y el técnico visitante guardará sus cartas hasta más cerca del encuentro.

Forma

ATL

ATL - Formulario

MIN
L3-1
TOL
D0-0
TIG
L2-0
LEO
D1-1
ATL
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
PAC

PAC - Formulario

CLT
W0-1
PUE
L2-3
SAN
D1-1
CDG
D1-1
JUA
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Atlante llega al partido con un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Atlas en Liga MX, al que precedió otro empate 1-1 frente a León. En ese período, Los Potros marcaron tres goles y encajaron siete, reflejo de las dificultades que atraviesa el equipo en su regreso a la primera división.

Pachuca acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. Los Tuzos vienen de imponerse 2-0 a FC Juárez, su resultado más reciente, y previamente ganaron 1-0 al Charlotte FC en la Leagues Cup. En esos cinco partidos, el equipo de Mora anotó cinco goles y recibió seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AtlanteEmpatePachuca
2
1
2
Copa MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
0
Atlante badge
Atlante
ATL
1
F
Copa MX
Atlante badge
Atlante
ATL
1
Pachuca badge
Pachuca
PAC
2
F
Copa MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
2
Atlante badge
Atlante
ATL
0
F
Copa MX
Atlante badge
Atlante
ATL
3
Pachuca badge
Pachuca
PAC
2
F
Copa MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
1
Atlante badge
Atlante
ATL
1
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 30 de enero de 2019 en la Copa MX, cuando Atlante ganó 1-0 como visitante en el estadio de Pachuca. En los últimos cinco duelos registrados, Atlante y Pachuca se han repartido dos victorias cada uno, con un empate 1-1 en Pachuca en julio de 2015 que completa el balance.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
7421126+614
W
D
W
W
D
3
TolucaTolucaTOL
6411124+813
W
W
D
W
L
4
TijuanaTijuanaTIJ
6411107+313
W
L
W
D
W
5
AtlasAtlasATL
7412109+113
D
L
W
W
L
6
Cruz AzulCruz AzulCRU
74031211+112
W
W
L
L
L
7
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
7322119+211
W
L
D
D
W
8
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
631297+210
W
L
D
W
W
9
PueblaPueblaPUE
631299010
L
W
W
D
L
10
LeónLeónLEO
731399010
L
D
W
W
W
11
MonterreyMonterreyMON
63031310+39
L
L
W
W
L
12
PachucaPachucaPAC
7223108+28
W
D
D
L
L
13
NecaxaNecaxaNEC
7223912-38
D
L
D
L
L
14
AtlanteAtlanteATL
714279-27
D
D
L
D
W
15
TigresTigresTIG
7133911-26
D
D
W
L
L
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
7133813-56
L
W
D
L
D
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
7016412-81
L
D
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
7007321-180
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, Atlante ocupa el 14.° lugar mientras que Pachuca se sitúa en el 12.°.

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