Cómo ver Atlante vs Pachuca: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Atlante recibe a Pachuca en el Estadio Quintana Roo de Cancún en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX que enfrenta a un equipo recién ascendido contra uno de los clubes con mayor historia en el fútbol mexicano. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga MX - Jornada 8 11 sept 2026 - 23:00 Estadio Quintana Roo

Cómo sintonizar el Atlante vs Pachuca

El partido entre Atlante y Pachuca se puede ver en vivo en México a través de TV Azteca, y en streaming a través de Disney+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual.

Acerca del encuentro

Miguel Herrera dirige a un Atlante que sigue buscando su primera victoria en la liga. Los Potros de Hierro han sumado dos empates consecutivos ante León y Atlas, pero los tres puntos siguen sin llegar. Con el equipo instalado en el 14.° lugar, Herrera necesita que su plantilla convierta esa solidez defensiva en resultados concretos.

Pachuca llega a Cancún con la confianza renovada tras su victoria 2-0 ante FC Juárez, resultado que cortó una racha de tres partidos sin ganar en la liga. Benjamin Mora tiene a Los Tuzos en el 12.° puesto y ve este partido como una oportunidad real de seguir escalando posiciones.

El historial entre ambos clubes no arroja un favorito claro. En sus últimos cinco enfrentamientos, los resultados se han repartido con equilibrio, lo que añade incertidumbre a un partido que, sobre el papel, parece favorable para el visitante.

Para Herrera, el desafío es claro: aprovechar la localía en Cancún y romper la sequía goleadora que tiene a Atlante sin victorias en lo que va del torneo. Pachuca, por su parte, querrá mantener la dinámica positiva y consolidar su posición en la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Atlante vs Pachuca en vivo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Miguel Herrera no ha confirmado el once titular de Atlante para este partido. No hay lesionados ni suspendidos registrados en el equipo local de momento, y se añadirán novedades más adelante.

Benjamin Mora tampoco ha revelado la alineación prevista para Pachuca. Los Tuzos no cuentan con bajas confirmadas, y el técnico visitante guardará sus cartas hasta más cerca del encuentro.

Forma

Atlante llega al partido con un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Atlas en Liga MX, al que precedió otro empate 1-1 frente a León. En ese período, Los Potros marcaron tres goles y encajaron siete, reflejo de las dificultades que atraviesa el equipo en su regreso a la primera división.

Pachuca acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. Los Tuzos vienen de imponerse 2-0 a FC Juárez, su resultado más reciente, y previamente ganaron 1-0 al Charlotte FC en la Leagues Cup. En esos cinco partidos, el equipo de Mora anotó cinco goles y recibió seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 30 de enero de 2019 en la Copa MX, cuando Atlante ganó 1-0 como visitante en el estadio de Pachuca. En los últimos cinco duelos registrados, Atlante y Pachuca se han repartido dos victorias cada uno, con un empate 1-1 en Pachuca en julio de 2015 que completa el balance.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, Atlante ocupa el 14.° lugar mientras que Pachuca se sitúa en el 12.°.