¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga MX
team-logoAtlante
Estadio Quintana Roo
team-logoLeón
¡Mira aquí! Disney+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Atlante vs León: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Atlante vs León
Atlante
León
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Atlante y León, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga MX - Jornada 6
Estadio Quintana Roo
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Atlante vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación encontrarás el canal de TV y las opciones de transmisión en línea disponibles para seguir este partido de Liga MX Apertura en vivo.

Disney+

Disney+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Atlante recibe a León en el Estadio Quintana Roo de Cancún en un partido de la Liga MX Apertura 2026 que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de su temporada.

Miguel Herrera dirige a un Atlante que sigue adaptándose a la primera división tras su regreso al máximo circuito. Los Potros de Hierro marchan en el puesto 13 del Apertura y llegan a este duelo con el sabor amargo de una derrota 2-0 ante Tigres el pasado 22 de agosto.

El panorama de Atlante en la Leagues Cup tampoco fue alentador. Caídas consecutivas ante Real Salt Lake por 4-0 y ante Minnesota United por 3-1 dejaron al descubierto la diferencia con rivales más rodados. El empate sin goles ante Toluca el 15 de agosto fue el único punto de estabilidad en ese tramo.

León llega a Cancún con una dinámica completamente diferente. El equipo de Ignacio Ambriz encadena cinco victorias seguidas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo 2-0 sobre Monterrey en Liga MX y una contundente victoria 3-0 ante Real Salt Lake en la Leagues Cup el 26 de agosto. Los Panzas Verdes ocupan el octavo lugar del Apertura y viajan con la confianza intacta.

La campaña de León en la Leagues Cup fue especialmente llamativa. La victoria 2-3 ante Inter Miami captó la atención del continente y confirmó que Ambriz tiene un equipo capaz de competir en cualquier formato. Once goles marcados y solo tres encajados en los últimos cinco partidos respaldan ese argumento con cifras.

Sigue leyendo para conocer toda la información sobre dónde ver Atlante vs León, incluyendo el canal de TV, las opciones de transmisión en línea y la hora de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Atlante contra León alineaciones probables

Atlante crest
Atlante
ATL
Formación
León crest
León
LEO
León crest
León
LEO

Manager

  • M. Herrera

Miguel Herrera no ha confirmado una alineación probable para este partido. Atlante no registra lesionados ni suspendidos en la lista oficial, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Ignacio Ambriz tampoco ha dado a conocer detalles del once visitante. León no tiene bajas confirmadas por lesión ni sanción en este momento. Se actualizará la información con las últimas novedades del equipo antes del partido.

Forma

ATL

ATL - Formulario

VAN
W0-1
RSL
L4-0
MIN
L3-1
TOL
D0-0
TIG
L2-0
Gol marcado (encajado)
2/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
LEO

LEO - Formulario

ORL
W1-2
MIA
W2-3
NEC
W1-2
MON
W2-0
RSL
W3-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Atlante acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la derrota 2-0 ante Tigres en Liga MX el 22 de agosto, precedida por el empate 0-0 con Toluca el 15 de agosto. Los Potros marcaron apenas un gol y encajaron diez a lo largo de esos cinco encuentros, con la única victoria llegando ante Vancouver Whitecaps por 1-0 el 5 de agosto.

León, por su parte, ha ganado los cinco últimos partidos que ha disputado. La victoria más reciente fue el 3-0 ante Real Salt Lake en la Leagues Cup el 26 de agosto, que siguió al 2-0 sobre Monterrey en Liga MX cuatro días antes. En ese mismo periodo, los Panzas Verdes también se impusieron al Necaxa 2-1, a Inter Miami 2-3 y al Orlando City 2-1. Once goles a favor y tres en contra en cinco partidos reflejan un equipo en pleno estado de forma.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AtlanteEmpateLeón
1
1
3
Copa MX
León badge
León
LEO
1
Atlante badge
Atlante
ATL
3
F
Copa MX
Atlante badge
Atlante
ATL
0
León badge
León
LEO
1
F
Liga MX
Atlante badge
Atlante
ATL
1
León badge
León
LEO
1
F
Liga MX
León badge
León
LEO
1
Atlante badge
Atlante
ATL
0
F
Liga MX
León badge
León
LEO
1
Atlante badge
Atlante
ATL
0
F
4Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último antecedente registrado entre ambos clubes data de la Copa MX del 24 de agosto de 2016, cuando León recibió a Atlante y perdió 1-3. Ese resultado invirtió el marcador del duelo anterior de esa misma Copa MX, disputado en julio de 2016, donde Atlante visitó a León y cayó 1-0. En el total de los cinco encuentros registrados, León acumula tres victorias por una de Atlante, con un empate, aunque todos esos partidos se remontan al periodo comprendido entre 2013 y 2016.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
5410102+813
W
W
W
D
W
2
AtlasAtlasATL
540185+312
W
W
L
W
W
3
TolucaTolucaTOL
531184+410
W
D
W
L
W
4
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
531185+310
W
W
D
W
L
5
PueblaPueblaPUE
531197+210
W
W
D
L
W
6
TijuanaTijuanaTIJ
531187+110
L
W
D
W
W
7
MonterreyMonterreyMON
5302127+59
L
W
W
L
W
8
LeónLeónLEO
530275+29
W
W
W
L
L
9
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
522186+28
D
D
W
W
L
10
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
52126607
L
D
W
W
L
11
NecaxaNecaxaNEC
521278-17
D
L
L
W
W
12
Cruz AzulCruz AzulCRU
5203810-26
L
L
L
W
W
13
AtlanteAtlanteATL
512257-25
L
D
W
D
L
14
PachucaPachucaPAC
51137704
D
L
L
L
W
15
TigresTigresTIG
5113810-24
W
L
L
D
L
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
503259-43
D
L
D
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
5005411-70
L
L
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
5005315-120
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, Atlante ocupa la posición 13 y León se sitúa en el octavo lugar.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google