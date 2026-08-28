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Liga MX - Jornada 6 28 ago 2026 - 21:00 Estadio Quintana Roo

Cómo ver Atlante vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación encontrarás el canal de TV y las opciones de transmisión en línea disponibles para seguir este partido de Liga MX Apertura en vivo.

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Atlante recibe a León en el Estadio Quintana Roo de Cancún en un partido de la Liga MX Apertura 2026 que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de su temporada.

Miguel Herrera dirige a un Atlante que sigue adaptándose a la primera división tras su regreso al máximo circuito. Los Potros de Hierro marchan en el puesto 13 del Apertura y llegan a este duelo con el sabor amargo de una derrota 2-0 ante Tigres el pasado 22 de agosto.

El panorama de Atlante en la Leagues Cup tampoco fue alentador. Caídas consecutivas ante Real Salt Lake por 4-0 y ante Minnesota United por 3-1 dejaron al descubierto la diferencia con rivales más rodados. El empate sin goles ante Toluca el 15 de agosto fue el único punto de estabilidad en ese tramo.

León llega a Cancún con una dinámica completamente diferente. El equipo de Ignacio Ambriz encadena cinco victorias seguidas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo 2-0 sobre Monterrey en Liga MX y una contundente victoria 3-0 ante Real Salt Lake en la Leagues Cup el 26 de agosto. Los Panzas Verdes ocupan el octavo lugar del Apertura y viajan con la confianza intacta.

La campaña de León en la Leagues Cup fue especialmente llamativa. La victoria 2-3 ante Inter Miami captó la atención del continente y confirmó que Ambriz tiene un equipo capaz de competir en cualquier formato. Once goles marcados y solo tres encajados en los últimos cinco partidos respaldan ese argumento con cifras.

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Noticias del equipo y escuadras

Miguel Herrera no ha confirmado una alineación probable para este partido. Atlante no registra lesionados ni suspendidos en la lista oficial, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Ignacio Ambriz tampoco ha dado a conocer detalles del once visitante. León no tiene bajas confirmadas por lesión ni sanción en este momento. Se actualizará la información con las últimas novedades del equipo antes del partido.

Forma

Atlante acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la derrota 2-0 ante Tigres en Liga MX el 22 de agosto, precedida por el empate 0-0 con Toluca el 15 de agosto. Los Potros marcaron apenas un gol y encajaron diez a lo largo de esos cinco encuentros, con la única victoria llegando ante Vancouver Whitecaps por 1-0 el 5 de agosto.

León, por su parte, ha ganado los cinco últimos partidos que ha disputado. La victoria más reciente fue el 3-0 ante Real Salt Lake en la Leagues Cup el 26 de agosto, que siguió al 2-0 sobre Monterrey en Liga MX cuatro días antes. En ese mismo periodo, los Panzas Verdes también se impusieron al Necaxa 2-1, a Inter Miami 2-3 y al Orlando City 2-1. Once goles a favor y tres en contra en cinco partidos reflejan un equipo en pleno estado de forma.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente registrado entre ambos clubes data de la Copa MX del 24 de agosto de 2016, cuando León recibió a Atlante y perdió 1-3. Ese resultado invirtió el marcador del duelo anterior de esa misma Copa MX, disputado en julio de 2016, donde Atlante visitó a León y cayó 1-0. En el total de los cinco encuentros registrados, León acumula tres victorias por una de Atlante, con un empate, aunque todos esos partidos se remontan al periodo comprendido entre 2013 y 2016.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, Atlante ocupa la posición 13 y León se sitúa en el octavo lugar.