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Liga MX - Jornada 2 Estadio Quintana Roo

Cómo ver Atlante vs CF América en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlante y CF América se podrá ver en México a través de TV Azteca y Disney+. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de transmisión en línea disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Atlante recibe a CF América en el Estadio Quintana Roo de Cancún en un partido correspondiente al Apertura de la Liga MX. Los Potros de Hierro, de regreso en la primera división, afrontan uno de los compromisos más exigentes de su calendario frente a un rival de mayor jerarquía.

Miguel Herrera dirige a un Atlante que todavía busca encontrar su ritmo en el máximo circuito. Los resultados recientes no han acompañado al equipo local, que llega a este encuentro con la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos bajos de la tabla.

Del otro lado, CF América llega bajo las órdenes de Guillermo Almada con la confianza que otorga un triunfo reciente en Liga MX. Las Águilas son uno de los equipos más regulares del torneo y viajan a Cancún con la intención de mantener su buen momento.

América acumula experiencia y recursos que Atlante aún está construyendo en esta nueva etapa en primera división. El contraste entre ambos planteles hace de este partido una prueba real para los locales y una oportunidad de consolidación para el visitante.

El Estadio Quintana Roo será el escenario de un duelo que enfrenta a dos realidades muy distintas del fútbol mexicano. A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Atlante, dirigido por Miguel Herrera, no cuenta con información oficial sobre bajas por lesión o suspensión de cara a este partido. El club no ha confirmado su once titular probable, por lo que los detalles del equipo se actualizarán conforme se acerque el pitazo inicial.

CF América, bajo la conducción de Guillermo Almada, tampoco ha reportado lesionados ni suspendidos de forma oficial. Al igual que en el caso local, la alineación probable no está disponible por el momento y se añadirá más información antes del inicio del encuentro.

Forma

Atlante llega a este partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos entre Liga MX y el Ascenso MX. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Necaxa en Liga MX el 17 de julio. El equipo también registró una victoria 2-0 frente a Tepatitlán FC, aunque cayó ante ese mismo rival por el mismo marcador días antes. En total, los Potros han mostrado irregularidad, con dificultades para mantener resultados positivos de forma consecutiva.

CF América presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. El resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante Querétaro FC el 19 de julio. Las Águilas también empataron en dos ocasiones consecutivas 3-3 ante Club Universidad Nacional en mayo, y ganaron 3-2 de visita ante León. Su único tropiezo en este período fue una derrota 1-0 frente a Atlas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes en Liga MX data del 1 de febrero de 2014, cuando CF América venció 1-0 a Atlante como local. En los últimos cinco partidos registrados entre ellos, América acumula tres victorias, Atlante ninguna, y se registró un empate 2-2 en agosto de 2012. Las Águilas han dominado estos cruces con claridad, incluyendo dos victorias por 4-0 y 4-2 en encuentros disputados entre 2012 y 2013.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Atlante se ubica en la posición 14 mientras que CF América ocupa el octavo lugar.