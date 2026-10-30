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Dónde ver Aston Villa vs Fulham hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Aston Villa vs Fulham
Aston Villa
Fulham
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Aston Villa y Fulham hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Aston Villa recibe al Fulham en Villa Park en un duelo de Premier League que llega en un momento de forma contrastante para ambos equipos. Unai Emery busca que su equipo recupere el ritmo ganador tras una semana intensa de competiciones. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 9
Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Fulham en directo

El partido entre Aston Villa y Fulham se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Peacock.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Birmingham viene de encadenar victorias notables en la liga, incluyendo un triunfo 2-1 ante el líder Manchester City, con un doblete de Nicolas Jackson que ha disparado la confianza en el vestuario. Sin embargo, la eliminación en la Carabao Cup ante Bournemouth por 3-0 ha dejado un sabor amargo en la semana.

Jackson atraviesa un momento de inspiración. El delantero senegalés, que llegó procedente del Chelsea por 65 millones de libras, ha anotado en tres partidos consecutivos y pone en evidencia por qué los Blues se preguntan si acertaron con su venta.

El Fulham de Álvaro Arbeloa llega en un estado de ánimo positivo después de encadenar victorias consecutivas en la liga, con el gol tardío de Oscar Bobb en Coventry como el más reciente ejemplo de su capacidad para decidir partidos. No obstante, la derrota ante Crystal Palace en la Carabao Cup ha frenado parte del impulso del equipo.

En la tabla, los de Craven Cottage ocupan la decimoquinta posición, lo que convierte este desplazamiento a Birmingham en un partido de enorme importancia para alejarse de la zona de peligro. Arbeloa necesita puntos, y Villa Park no es el destino más sencillo para conseguirlos.

Alineación titular

Aston Villa contra Fulham alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formación
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresM. CashM. CashVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. ManzambiJ. ManzambiN. JacksonN. JacksonB. LenoB. LenoT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeS. CharlesS. CharlesO. BobbO. BobbA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Fulham

Manager

  • U. Emery
  • Álvaro Arbeloa

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Matteo Ruggeri ni Aaron Wan-Bissaka por lesión. El técnico español tiene previsto alinear un once con Zion Suzuki bajo palos, una defensa formada por Ian Maatsen, Pau Torres, Matty Cash y Victor Nilsson Lindelöf, y un centro del campo con Boubacar Kamara, John McGinn y Joao Gomes. En ataque, Emiliano Buendia y Johan Manzambi apoyarán a Nicolas Jackson.

Por parte del Fulham, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Ryan Sessegnon, que cumple sanción. El resto del equipo visitante llega sin problemas de lesiones, con Bernd Leno en portería y un once proyectado que incluye a Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey y Antonee Robinson en defensa, mientras que Joshua King, Sander Berge, Shea Charles y Oscar Bobb formarán el centro del campo, con Alex Iwobi y Gonzalo Garcia en ataque.

Forma

AVL

AVL - Formulario

FB
W6-0
NEW
W0-1
VIK
W3-1
MCI
W2-1
BOU
L3-0
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FUL

FUL - Formulario

MUN
D1-1
IPS
L2-1
HUL
W1-0
COV
W0-1
CRY
L0-1
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Aston Villa llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Emery viene de caer 3-0 ante el Bournemouth en la Carabao Cup, pero antes de eso firmó triunfos ante Manchester City (2-1), Viking (3-1) en la Liga de Campeones, Newcastle (1-0) y Fenerbahce (6-0). En ese tramo, los villanos han anotado 12 goles y encajado cuatro.

El Fulham presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los de Arbeloa cayeron 1-0 ante Crystal Palace en la Carabao Cup en su partido más reciente, pero antes sumaron victorias ante Coventry (1-0) y Hull (1-0) en la liga. En ese período, el equipo londinense ha marcado cuatro goles y ha recibido tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateFulham
4
0
1
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Fulham badge
Fulham
FUL
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
F
9Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos conjuntos tuvo lugar el 25 de abril de 2026 en Craven Cottage, con victoria del Fulham por 1-0. En los últimos cinco duelos directos, el Aston Villa acumula tres victorias frente a dos del Fulham, con el Villa Park siendo escenario de triunfos clareadores como el 3-1 de septiembre de 2025 y el 1-0 de mayo de ese mismo año.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Aston Villa ocupa la novena posición, mientras que el Fulham se sitúa en el decimoquinto lugar, lo que añade presión extra al conjunto visitante en este desplazamiento.

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