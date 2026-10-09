Cómo ver Aston Villa vs Brentford: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

Aston Villa recibe a Brentford en Villa Park en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para los locales. El equipo de Unai Emery busca recuperar terreno en la tabla después de un arranque de temporada irregular. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 10:00 Villa Park

Cómo sintonizar el Aston Villa vs Brentford

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Acerca del encuentro

Los villanos llegan con cierta confianza tras encadenar victorias ante Tottenham en la liga y ante el Club Brujas en la Champions League. Sin embargo, la derrota ante el Nottingham Forest y el empate sin goles ante el Hull City son señales de que la consistencia sigue siendo una deuda pendiente.

Emery afronta el partido con una lista de bajas considerable. Amadou Onana, Leon Goretzka, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse y Matty Cash están fuera de la convocatoria, lo que limita las opciones del técnico español en varias líneas.

Brentford, dirigido por Keith Andrews, llega en un estado de forma muy diferente. Los Bees han ganado dos de sus últimos cinco partidos y vienen de una contundente victoria por 3-0 ante el Chelsea, lo que les sitúa en una posición cómoda en la tabla.

El equipo visitante también tiene sus propias ausencias. Antoni Milambo, Sepp van den Berg, Joshua Dasilva, Nathan Collins, Mathias Jensen y Mikkel Damsgaard no podrán participar, aunque la plantilla de Andrews mantiene suficiente profundidad para competir.

Noticias de los equipos y escuadras

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Leon Goretzka, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse ni Matty Cash por lesión. El once probable del Aston Villa apunta a Zion Suzuki en portería, con Victor Nilsson Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, Matteo Ruggeri y Tyrone Mings en defensa, y Boubacar Kamara, Joao Gomes, John McGinn y Johan Manzambi en el centro del campo, con Emiliano Buendia y Nicolas Jackson como referentes ofensivos.

En el bando visitante, Keith Andrews tiene seis bajas confirmadas: Antoni Milambo, Sepp van den Berg, Joshua Dasilva, Nathan Collins, Mathias Jensen y Mikkel Damsgaard. El once proyectado sitúa a Caoimhin Kelleher bajo palos, con Michael Kayode, Jannik Schuster, Kristoffer Vassbakk Ajer y Keane Lewis-Potter en defensa, Mamadou Sangare, Vitaly Janelt, Jaidon Anthony y Yehor Yarmoliuk en el medio, y Kevin Schade e Igor Thiago en ataque.

Forma

El Aston Villa llega con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue un triunfo por 1-3 ante el Sevilla, y antes habían ganado 2-3 en el campo del Tottenham en la Premier League. En total, los de Emery han marcado doce goles y encajado ocho en ese tramo, aunque la derrota ante el Nottingham Forest por 1-2 rompe una racha que de otro modo sería muy sólida.

Brentford presenta un historial más modesto en sus últimos cinco encuentros: dos victorias, tres empates y ninguna derrota. Su resultado más reciente fue el contundente 3-0 ante el Chelsea en la Premier League, y antes habían igualado 2-2 con el Bournemouth. Los visitantes han anotado ocho goles y recibido cinco en ese período, con tres empates consecutivos antes de la victoria ante los blues.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de febrero de 2026 en Villa Park, con victoria del Brentford por 0-1 en la Premier League. En los últimos cinco precedentes, el Brentford acumula tres victorias por una del Aston Villa, con un empate en la Carabao Cup de septiembre de 2025. El único triunfo reciente de los villanos en esta serie fue el 3-1 en Villa Park en diciembre de 2024.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Aston Villa ocupa el puesto 16, una posición que refleja las dificultades de un equipo que necesita puntos para alejarse de la zona de descenso. Brentford, en cambio, se encuentra cuarto, lo que convierte este partido en un choque entre dos realidades muy distintas de la tabla.