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Cómo ver Arabia Saudí vs Uruguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de VIX en Prime Video. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de streaming para seguir Arabia Saudí vs Uruguay en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Arabia Saudí y Uruguay abren su camino en el Mundial 2026 en el Miami Stadium, en un duelo del Grupo H que puede definir el rumbo de ambas selecciones en el torneo.

Los Halcones Verdes llegan a esta cita bajo las órdenes de Georgios Donis, con un bloque construido casi en su totalidad por jugadores de la Saudi Pro League. Salem Al-Dawsari, dos veces elegido mejor jugador de Asia, sigue siendo el motor creativo del equipo, mientras que el joven centrocampista Musab Al-Juwayr promete ser una pieza determinante en el mediocampo.

Uruguay, en cambio, afronta el partido con la solidez táctica que ha impuesto Marcelo Bielsa. La Celeste ha transformado su juego desde la salida de Luis Suárez y Edinson Cavani, apostando por la intensidad y el trabajo colectivo. Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur forman una sala de máquinas capaz de asfixiar a cualquier rival.

Los uruguayos llegaron al Mundial por la puerta estrecha, terminando cuartos en la clasificación sudamericana, pero Bielsa ha construido un equipo que registró 147 recuperaciones en zonas altas durante la fase clasificatoria, más que cualquier otra selección de CONMEBOL.

Arabia Saudí también tuvo que pelear para estar aquí. Tercera en su grupo de clasificación asiática, tuvo que superar una fase de play-off que incluyó una victoria crucial por 3-2 ante Indonesia antes de sellar su plaza con un empate sin goles frente a Irak.

Ambos equipos conocen bien lo que se juegan en este primer partido. Una derrota complica seriamente las opciones de avanzar en un grupo que también incluye a España.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Arabia Saudí llega al partido sin bajas ni sanciones confirmadas. El técnico Georgios Donis no ha dado a conocer su once probable de cara a este debut mundialista, por lo que se esperan actualizaciones en las horas previas al encuentro.

Uruguay tampoco registra lesiones ni suspensiones conocidas en este momento. Marcelo Bielsa no ha revelado su alineación titular, aunque el peso del equipo recaerá previsiblemente en la dupla de centrales formada por Ronald Araújo y José María Giménez, con Valverde, Ugarte y Bentancur en el centro del campo. Se añadirá más información conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 1 N. Alaqidi Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

Forma

Arabia Saudí llega al torneo con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Senegal el 9 de junio, mientras que antes de eso golearon a Puerto Rico por 3-0 el 5 de junio. Sin embargo, las tres derrotas anteriores ante Ecuador (2-1), Serbia (2-1) y Egipto (4-0) evidencian una fragilidad defensiva preocupante: los saudíes encajaron nueve goles en esos tres partidos y solo marcaron tres.

Uruguay presenta un perfil más consistente. La Celeste suma tres empates, una victoria y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Sus dos choques más recientes, el 0-0 ante Argelia y el 1-1 ante Inglaterra, confirman una solidez defensiva creciente. La única derrota en este tramo fue la goleada 5-1 encajada ante Estados Unidos en noviembre de 2025, un resultado que contrasta con el nivel mostrado en los meses posteriores. En total, Uruguay ha marcado tres goles y encajado seis en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en el Mundial de Rusia 2018, donde Uruguay se impuso 1-0. Antes de ese partido, los dos equipos se habían visto las caras en un amistoso en octubre de 2014 que terminó con empate a uno, con Arabia Saudí como local. El único otro precedente registrado data de marzo de 2002, cuando Arabia Saudí venció 3-2 a Uruguay en otro amistoso. En los tres enfrentamientos disputados, cada equipo se ha llevado una victoria y hay un empate.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, Arabia Saudí ocupa la segunda posición, mientras que Uruguay se encuentra en el cuarto puesto.