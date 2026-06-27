Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J Kansas City Stadium

Cómo ver Algeria vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de transmisión en línea para ver Argelia vs Austria en directo se detallan a continuación. El partido se puede seguir en vivo a través de VIX en Prime Video.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argelia y Austria se miden este 27 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City en un partido decisivo del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. El clasificado directo a la ronda de 32 se decide esta noche, con Argentina ya confirmada en el primer puesto del grupo.

Ambos equipos llegan igualados a tres puntos tras remontar sus respectivas derrotas ante los campeones defensores. La clasificación está en manos de cada uno, aunque los incentivos para ganar no son tan simples como parecen.

Argelia se repuso de la goleada 3-0 ante Argentina con una victoria trabajada ante Jordania. Amine Gouiri marcó a ocho minutos del final para mantener vivas las esperanzas de los Fennecs, y Riyad Mahrez, descansado en el primer partido, lidera ahora el ataque de Vladimir Petkovic.

Austria también rebotó tras caer 2-0 ante Lionel Messi en Dallas, recordando que habían arrancado el torneo con un 3-1 ante Jordania. Su diferencia de goles es superior a la de Argelia, lo que significa que un empate les basta para pasar como segundos. Marcel Sabitzer, que disputó su partido número 100 con la selección ante Argentina, será el motor creativo del equipo de Ralf Rangnick.

El partido lleva consigo una paradoja táctica poco habitual. El segundo clasificado del Grupo J se enfrenta probablemente a España en los octavos de final, mientras que el tercero podría acceder a un cruce más asequible. Con ambos equipos conociendo de antemano las implicaciones del marcador, los incentivos para ganar se complican de una forma que recuerda a episodios oscuros de la historia del fútbol.

Sigue leyendo para saber cómo ver Argelia vs Austria en directo, a qué hora empieza el partido y en qué canal se transmite.

Noticias del equipo y escuadras

Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic, no registra bajas por lesión ni sanción confirmadas. El once proyectado tiene a Luca Zidane bajo palos, con Ramy Bensebaini, Rafik Belghali, Aissa Mandi y Rayan Ait Nouri en la defensa. Nabil Bentaleb y Hicham Boudaoui forman el doble pivote, Fares Chaibi e Ibrahim Maza actúan como interiores, y Riyad Mahrez junto a Amine Gouiri encabezan el ataque.

Austria, bajo las órdenes de Ralf Rangnick, tampoco presenta bajas confirmadas. El once probable sitúa a Alexander Schlager en portería, con Konrad Laimer, Stefan Posch, David Alaba y Kevin Danso en defensa. Nicolas Seiwald y Romano Schmid componen el centro del campo, con Paul Wanner, Marcel Sabitzer y Xaver Schlager por detrás de Michael Gregoritsch. Se añadirán actualizaciones si se produce alguna novedad antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argelia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Jordania el 23 de junio, con el gol tardío de Gouiri como protagonista. Antes de eso, cayeron 3-0 ante Argentina. En amistosos previos al torneo, los Fennecs golearon 4-0 a Bolivia y vencieron 1-0 a Países Bajos, sumando ocho goles anotados y cuatro encajados en esos cinco encuentros.

Austria también acumula tres victorias en sus últimos cinco partidos, con una derrota y un empate. Su salida más reciente fue la derrota 2-0 ante Argentina el 22 de junio en Dallas. Antes de eso, se impusieron 3-1 a Jordania en la jornada inaugural. En amistosos, ganaron 1-0 a Túnez y a Corea del Sur, y aplastaron 5-1 a Ghana en marzo, con un total de nueve goles marcados y tres encajados en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre Argelia y Austria. Este partido del Grupo J en Kansas City representa el registro más actual entre ambas selecciones, y se añadirá información histórica adicional si estuviera disponible.

Clasificación

En el Grupo J de la Copa del Mundo, Austria ocupa actualmente la segunda posición y Argelia la tercera antes de este decisivo partido de la tercera jornada.