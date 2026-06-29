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Cómo ver Alemania vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

VIX, disponible a través de Prime Video, transmitirá el partido en directo. A continuación encontrarás las opciones para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Alemania y Paraguay se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Boston, Foxborough, en un partido que definirá quién avanza a la siguiente ronda del torneo más grande en la historia de la Copa del Mundo.

Die Mannschaft llega como líder del Grupo E tras acumular diez goles en la fase de grupos, aunque la derrota ante Ecuador en la última jornada dejó dudas sobre su solidez defensiva. Julian Nagelsmann mantiene su confianza en Jamal Musiala y Florian Wirtz para este duelo, a pesar de que ambos estuvieron lejos de su mejor versión contra los ecuatorianos.

La figura de Deniz Undav sobresale como uno de los grandes protagonistas del torneo para Alemania. El delantero del Stuttgart suma tres goles sin haber arrancado de titular, y su impacto desde el banco puede ser determinante en la fase eliminatoria.

Paraguay llegó a esta instancia por la puerta de atrás, clasificando como uno de los mejores terceros del Grupo D. La Albirroja sufrió una goleada de 4-1 ante los Estados Unidos en su debut, pero se repuso con una victoria ajustada sobre Turquía y un empate sin goles ante Australia que le bastó para seguir con vida.

El entrenador Gustavo Alfaro apuesta por un bloque defensivo compacto en un 4-5-1, con dos porterías a cero en sus últimos dos partidos. Paraguay buscará frustrar a un rival más favorito y salir de contragolpe con la velocidad de Julio Enciso.

La ausencia de Diego Gómez por sanción es un golpe para el mediocampo paraguayo, mientras que Alemania deberá reorganizar su zaga tras la lesión de Nico Schlotterbeck. El ganador de este partido se medirá al vencedor del duelo entre Francia y Suecia el 4 de julio.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Julian Nagelsmann no podrá contar con Nico Schlotterbeck, quien se perderá el resto del torneo tras sufrir una lesión en los ligamentos de la rodilla. El resto del once probable de Alemania incluye a Manuel Neuer bajo palos, con Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah y David Raum en defensa, y la dupla creativa formada por Florian Wirtz y Jamal Musiala en el mediocampo ofensivo junto a Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha. Leroy Sané y Kai Havertz completan el ataque.

Por el lado paraguayo, el técnico Gustavo Alfaro no podrá contar con Diego Gómez, quien cumple sanción. El once probable de La Albirroja sitúa a Orlando Gill en portería, con una línea defensiva formada por Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Juan Cáceres y Junior Alonso. Mauricio, Andrés Cubas y Matías Galarza conforman el centro del campo, mientras que Miguel Almirón, Julio Enciso y Gabriel Ávalos forman el tridente ofensivo.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 15 N. Schlotterbeck Lesiones y suspensiones 8 Diego Gómez

Forma

Alemania llega con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Ecuador el 25 de junio, que rompió una racha de triunfos consecutivos. Antes de eso, los alemanes vencieron a Costa de Marfil por 2-1 y golearon a Curazao por 7-1 en la fase de grupos. En amistosos previos al torneo, derrotaron a Estados Unidos por 2-1 y a Finlandia por 4-0, sumando 15 goles anotados y tres encajados en esos cinco encuentros.

Paraguay presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente fue un empate sin goles ante Australia el 26 de junio, resultado que les valió el pase a octavos como terceros. Previamente, La Albirroja venció a Turquía por 1-0 y sufrió una dura caída de 4-1 ante Estados Unidos en el arranque del Mundial. En amistosos, golearon a Nicaragua por 4-0 pero cayeron ante Marruecos por 2-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

ALE Últimos partidos PAR 1 Victoria 1 Empate 0 Victorias Alemania 3 - 3 Paraguay

Alemania 1 - 0 Paraguay 4 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos seleccionados se han enfrentado en dos ocasiones dentro del registro disponible. El duelo más reciente fue un amistoso disputado el 14 de agosto de 2013, que terminó en empate 3-3. El único antecedente en una Copa del Mundo data del 15 de junio de 2002, cuando Alemania se impuso por 1-0 en la fase de grupos. El balance global otorga una victoria a Alemania y un empate, con cuatro goles para cada equipo en el cómputo total.

Clasificación

Alemania finalizó primera en el Grupo E del Mundial, mientras que Paraguay avanzó desde el Grupo D como uno de los mejores terceros clasificados.