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Cómo ver Alemania vs Curacao en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Alemania y Curazao se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles del canal y el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Alemania abre su camino en la Copa del Mundo 2026 ante Curazao en el NRG Stadium de Houston, en un duelo del Grupo E que enfrenta a uno de los grandes favoritos del torneo con el debutante más pequeño en la historia de la competición.

Julian Nagelsmann llega a este Mundial con la presión habitual que acompaña a Die Mannschaft. Alemania no ha pasado de la fase de grupos en sus dos últimas participaciones, y el técnico sabe que un tropiezo ante Curazao pondría en riesgo desde el primer día cualquier ambición de título.

Por su parte, Curazao escribe historia con solo pisar el césped de Houston. La isla caribeña, con una población de aproximadamente 156.000 habitantes, es la nación más pequeña en términos de población y extensión territorial que ha clasificado jamás para una Copa del Mundo.

Dick Advocaat, con 78 años el seleccionador de mayor edad en la historia del torneo, dirige a un equipo que llegó invicto a la fase de clasificación de la CONCACAF, con siete victorias en diez partidos. No obstante, los resultados recientes en amistosos han sido una llamada de atención: derrotas ante Escocia y Australia, y una goleada encajada frente a esta última por 5-1, muestran la diferencia de nivel que Curazao deberá afrontar.

Alemania, en cambio, llega con una racha de cinco victorias consecutivas en todos los formatos. El triunfo ante Estados Unidos el pasado 6 de junio, en territorio norteamericano, fue un ensayo general que Nagelsmann aprovechó para afinar su once. La incorporación de última hora del centrocampista del RB Leipzig Assan Ouedraogo, tras la lesión de Lennart Karl, añade un punto de interés a la convocatoria alemana.

El partido se disputa en el NRG Stadium, con capacidad para 72.000 espectadores y uno de los recintos más modernos del torneo gracias a su techo retráctil. A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Alemania está dirigida por Julian Nagelsmann, aunque el cuerpo técnico no ha confirmado un once titular oficial de cara a este encuentro. No hay lesionados ni sancionados registrados en los datos disponibles, si bien la convocatoria incorporó a Assan Ouedraogo como sustituto del lesionado Lennart Karl. Se añadirán más novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Curazao llega bajo las órdenes de Dick Advocaat. Al igual que en el caso alemán, no hay datos confirmados sobre bajas por lesión o sanción, ni sobre el once probable. La información se actualizará antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Alemania presenta un registro impecable en sus últimos cinco partidos, con cinco victorias y ninguna derrota. La más reciente fue un triunfo por 1-2 ante Estados Unidos el 6 de junio, seguida de una goleada por 4-0 a Finlandia el 31 de mayo. En total, Die Mannschaft ha marcado 16 goles y encajado 7 en ese tramo, con una victoria por 6-0 ante Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial como resultado más abultado del período.

Curazao llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 4-0 ante Aruba el 7 de junio, pero antes de eso acumuló derrotas ante Escocia (4-1) y Australia (5-1). El equipo de Advocaat ha marcado 5 goles y encajado 14 en ese período, lo que refleja la irregularidad defensiva que deberá corregir ante un rival de la entidad de Alemania.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Alemania y Curazao. El partido del 14 de junio en Houston será el primer duelo oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo E de la Copa del Mundo, Curazao ocupa la primera posición antes del inicio del torneo, mientras que Alemania figura en el tercer puesto según la clasificación de arranque facilitada por los datos oficiales de la competición.