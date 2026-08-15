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Primera División - Jornada 1 15 ago 2026 - 13:30 Estadio Mendizorroza

Cómo ver Alavés vs Getafe en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan las opciones de televisión y streaming en directo disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Deportivo Alavés recibe al Getafe en el Estadio Mendizorroza de Vitoria en el arranque de la temporada de Primera División. Dos equipos con objetivos similares en la tabla se miden en un duelo que puede marcar el tono de sus respectivos comienzos de campaña.

El equipo de Quique Sánchez Flores llega al partido con una pretemporada sólida a sus espaldas. Tres victorias consecutivas en amistosos, incluida una ante el Castellón por 3-0 y otra ante el Girona, dan al técnico motivos para el optimismo de cara al inicio liguero.

Sin embargo, el Alavés tendrá que gestionar algunas ausencias en su plantilla. Las bajas por lesión y la sanción de Nicolás Valentini condicionan las opciones de Sánchez Flores en el once inicial.

El Getafe de Pepe Bordalás llega con una pretemporada más irregular. Los de Azulones acumularon dos derrotas ante el Mónaco y el Atlético de Madrid, aunque cerraron su preparación con un empate ante el Tottenham que ofrece cierta estabilidad.

Bordalás también afronta el partido con bajas importantes. Las lesiones de Juanmi y Christantus Uche, sumadas a la sanción de Johan Mojica, reducen las alternativas del técnico valenciano en varios sectores del campo.

Ambos conjuntos aparecen en los puestos altos de la clasificación inicial, lo que añade peso a este enfrentamiento desde la primera jornada. Para saber cómo y dónde seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información.

Noticias del equipo y escuadras

En el Alavés, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Tomás Mendes ni con Lucas Boyé por lesión, mientras que Nicolás Valentini cumple sanción y tampoco estará disponible. El once proyectado sitúa a Antonio Sivera bajo palos, con una defensa formada por Ville Koski, Youssef Enríquez, Ángel Pérez y Nahuel Tenaglia, y una línea de mediocampo y ataque donde figuran Jonny Otto, Carles Aleñá, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Antonio Martínez y Aitor Mañas.

El Getafe de Pepe Bordalás llega con las bajas de Juanmi y Christantus Uche por lesión, además de la ausencia de Johan Mojica por sanción. El once previsto apunta a David Soria en portería, con Djene, Kiko, Davinchi y Zaid Abner Romero en defensa, y Abdelkabir Abqar, Ramón Terrats, Orel Mangala, Mario Martín, Andrés García y Martín Satriano completando el equipo. Se irá actualizando cualquier novedad conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Alavés llega al partido con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro amistosos de pretemporada, con la única derrota registrada en la última jornada de la temporada anterior ante el Rayo Vallecano por 2-1. Los babazorros ganaron al Castellón por 3-0 y al Girona por 0-1, sumando un total de seis goles a favor en esos cinco partidos y encajando cuatro.

El Getafe acumula un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. La derrota más abultada llegó ante el Atlético de Madrid por 4-1 en amistoso, aunque el equipo azulón respondió con un empate ante el Tottenham por 1-1 en su último partido. En total, los de Bordalás marcaron cuatro goles y recibieron siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en Mendizorroza, con victoria del Getafe por 0-2 en Primera División. En los cinco últimos duelos directos, el Getafe acumula tres victorias por una del Alavés, con un empate a un gol registrado en septiembre de 2025. Los visitantes han marcado ocho goles en esos cinco partidos, por cuatro del conjunto vitoriano.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Alavés ocupa la quinta posición, mientras que el Getafe se sitúa en el noveno puesto.