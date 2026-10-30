Dónde ver AC Milán vs Inter Milán: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Derby della Madonnina llega en un momento de máxima tensión. Milan e Inter se miden en San Siro este sábado 31 de octubre, en el encuentro más esperado de la décima jornada de la Serie A 2026/27. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 10 31 oct 2026 - 15:45 San Siro

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Acerca del encuentro

El Milan llega al derby en una situación delicada. La derrota en casa ante el Bologna por 4-2 dejó al equipo de Ruben Amorim a siete puntos del líder y fuera de los puestos de Champions League, el objetivo declarado de la temporada. Amorim reconoció el golpe sin evasivas: demasiados jugadores fuera, acumulación de partidos, y una oportunidad desperdiciada de recortar distancias.

Los problemas rossoneri van más allá del resultado. Las carencias en todos los sectores del equipo quedaron expuestas ante el Bologna, y el rendimiento de Goncalo Ramos continúa siendo una preocupación real. El derby llega en el peor momento posible para el Milan, aunque la vuelta de Mario Gila, Adrien Rabiot y Diego Moreira al grupo ofrece algo de alivio.

El Inter, en cambio, llega como líder de la Serie A y con la confianza de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El triunfo en Venezia no fue sencillo, y el portero Ivan Provedel tuvo que realizar paradas determinantes para que Cristian Chivu sumara los tres puntos. Lautaro Martínez sigue sin estar disponible, pero el equipo nerazzurri ha demostrado que sabe ganar incluso sin su capitán.

La forma de Federico Dimarco también genera dudas en el bando interista. El lateral izquierdo no está rindiendo al nivel que se le conoce, y su estado será uno de los factores a observar en el derby.

Noticias de los equipos y escuadras

El Milan recupera para el derby a Mario Gila, Adrien Rabiot y Diego Moreira, los tres ausentes en los últimos dos partidos de liga por problemas musculares. Sin embargo, Ruben Amorim no podrá contar con Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze ni Pietro Terracciano. El once probable del Milan contempla a Mike Maignan bajo palos, con Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Pervis Estupiñán y Fikayo Tomori en defensa, Omari Hutchinson, Ardon Jashari, Alphadjo Cisse y Yunus Musah en el centro del campo, y Davide Bartesaghi junto a Goncalo Ramos en ataque.

El Inter de Cristian Chivu llega con las bajas de Lautaro Martínez, Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones y Luis Henrique. El once probable nerazzurri sitúa a Ivan Provedel en portería, con Yann Bisseck, Alessandro Bastoni y Carlos Augusto en defensa, y una línea de cinco en el mediocampo formada por Andy Diouf, Petar Sucic, Aleksandar Stankovic, Federico Dimarco y Piotr Zielinski, con Ange-Yoan Bonny y Marcus Thuram como dupla atacante.

Forma

El Milan llega al derby con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota en casa ante el Bologna por 2-4, un golpe duro que sigue al triunfo en Udinese por 0-2. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Amorim ha marcado doce goles y encajado once, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

El Inter presenta una forma notablemente más sólida, con cuatro victorias y una derrota en los últimos cinco encuentros. Los nerazzurri ganaron más recientemente en Venezia por 0-2 y anteriormente se impusieron al Fiorentina por 2-1. En ese período, el equipo de Chivu ha anotado diez goles y concedido ocho, con la única derrota llegando ante el Brujas en la Liga de Campeones por 3-4.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en Serie A, con victoria del Milan por 1-0 en San Siro. En los últimos cinco cruces entre ambos clubes, el Milan acumula tres victorias, incluyendo un triunfo por 0-1 en el campo del Inter en noviembre de 2025 y una victoria por 0-3 en Copa Italia en abril de 2025. El Inter no ha ganado ninguno de los últimos cuatro partidos oficiales ante su rival ciudadano.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Inter ocupa el primer puesto mientras que el Milan se sitúa quinto. La distancia entre ambos equipos es de siete puntos, lo que convierte este derby en un partido con implicaciones directas sobre las aspiraciones del Milan de mantenerse en la pelea por los puestos europeos.