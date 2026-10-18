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Serie A - Jornada 7 18 oct 2026 - 12:00 San Siro

Cómo ver AC Milán vs Atalanta en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El AC Milán vs Atalanta se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al live stream del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El AC Milán recibe al Atalanta en San Siro en un duelo de Serie A que enfrenta a dos equipos con dinámicas muy distintas en este tramo de la temporada. Los rossoneri buscan consolidar su posición en la tabla después de una semana marcada por sensaciones encontradas en el campeonato y en Europa.

Ruben Amorim apostó fuerte en Europa League ante el Salzburgo, dando minutos a varios jugadores que habían tenido escaso protagonismo. El resultado fue una goleada por 4-0 en la que Alphadjo Cisse firmó una tripleta histórica y Gonçalo Ramos anotó tras varias semanas sin ver puerta. Omari Hutchinson, Ardon Jashari y Davide Bartesaghi también salieron reforzados de esa noche en Austria.

Sin embargo, el técnico portugués dejó claro tras el partido que nadie tiene su plaza asegurada, con un mensaje directo a toda la plantilla. Francesco Camarda, titular ante el Salzburgo, deberá mejorar en varios aspectos según el propio Amorim, aunque el club confía en el joven delantero como referencia del futuro.

El Atalanta llega a San Siro después de abrir su participación en la Conference League con una victoria por 3-1 ante el Pafos, aunque la noche dejó una mala noticia: Giacomo Raspadori se retiró lesionado tras apenas 21 minutos, después de transformar el penalti del 2-0. Maurizio Sarri afronta este partido con una lista de bajas considerable que condiciona sus opciones.

Los nerazzurri han sumado tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga, lo que sitúa este desplazamiento a Milán como una prueba exigente para un equipo que necesita estabilizar su rendimiento fuera de casa.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo: canal de TV, live stream y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ruben Amorim no podrá contar con Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers ni Matteo Gabbia por lesión. El entrenador del Milan proyecta un once con Mike Maignan bajo palos, una defensa formada por Strahinja Pavlovic, Koni De Winter y Mario Gila, y Adrien Rabiot junto a Yunus Musah en el centro del campo. Pervis Estupiñán, Diego Moreira, Samuel Chukwueze y Christian Pulisic acompañarían a Gonçalo Ramos en el ataque.

Maurizio Sarri llega con una enfermería bien poblada: Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Giorgio Scalvini, Raoul Bellanova y Kamaldeen Sulemana están todos fuera por lesión, y Eljif Elmas cumple sanción. El técnico italiano apunta a un once con Marco Carnesecchi en portería y una línea formada por Nicola Zalewski, Thomas Kristensen, Davide Zappacosta y Sead Kolasinac. Franck Kessie y Ederson formarían el doble pivote, con Charles De Ketelaere, Giacomo Raspadori y Jonathan Rowe apoyando a Nikola Krstovic, aunque la disponibilidad de Raspadori está en duda tras el problema muscular sufrido ante el Pafos.

Forma

El Milan llega con un balance de tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la goleada por 4-0 al Salzburgo en Europa League, aunque en liga el equipo no logró pasar del empate a uno ante el Sassuolo. En total, los rossoneri han anotado diez goles y encajado cinco en ese período, con la derrota por 2-0 ante el Benfica como única mancha europea.

El Atalanta presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los nerazzurri vienen de superar al Pafos por 3-1 en su debut en la Conference League y al Venezia por el mismo resultado en Serie A, pero antes encadenaron tres derrotas consecutivas ante Juventus, Cagliari y Roma. En ese tramo han marcado siete goles y recibido ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos refleja una rivalidad muy igualada. En el último enfrentamiento, disputado en mayo de 2026 en San Siro, el Atalanta se impuso por 2-3. De los cinco duelos anteriores en Serie A, el Atalanta ha ganado dos, el Milan uno y los otros dos terminaron en empate, con un total de diez goles anotados por el Atalanta y seis por el Milan en esos encuentros.

Clasificación

En la tabla de Serie A, el Milan ocupa la sexta posición y el Atalanta la décima, lo que convierte este partido en un enfrentamiento entre dos equipos que aspiran a escalar posiciones en la primera mitad de la clasificación.