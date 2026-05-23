Tras el partido entre el FC Volendam y el Willem II, John Stegeman se molestó por un comentario de Hans Kraay Jr. El periodista de ESPN había criticado el estilo de juego del recién ascendido de Tilburg.

«¡Tus aficionados son realmente increíbles!», le elogia Kraay. «Lo he comparado con el estadio del Atlético de Madrid, con 60 000 aficionados. Esos aficionados lo apoyan todo. Como exdelantero, ¿vas a ofrecer a los aficionados del Willem II un fútbol más ofensivo? Porque eso también está bien, ¿no?».

Stegeman sonríe ante el comentario y responde: «Me parece extraño. Ya sabes que buscamos rendir al máximo con las cualidades de nuestros jugadores».

Recuerda que con el Heracles Almelo llegó a Europa jugando al fútbol, no replegándose, y subraya que todo depende de la calidad de la plantilla. Como asistente de Mark van Bommel en el Royal Antwerp FC, aprendió mucho.

«He trabajado tres años en Bélgica. Allí es distinto: aquí hay que ganar y allá no se quiere perder. Trabajé con Mark van Bommel y me transmitió lecciones de Milán y Múnich. Así que sí», afirma el técnico que devuelve al Willem II a la máxima categoría tras un año ausente.

«Hemos jugado con sinceridad, aprovechando nuestras posibilidades. Queremos subir en la tabla, pero para eso Freek Heerkens deberá invertir la próxima temporada», concluye Stegeman dirigiéndose al director técnico del Willem II.

Poco después del partido, Stegeman se mostró muy emocionado en el campo al hablar con Kraay. El entrenador atribuyó sus sentimientos al fallecimiento de su padre el año pasado y al título que su hijo obtuvo este sábado con el SV Epe.