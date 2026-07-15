«Soy un gran admirador de Messi, pero he llegado a odiarlo»

Jack van Gelder admira a Lionel Messi, pero en este Mundial algo menos. Al periodista le molesta que los árbitros protejan al mediapunta argentino de 39 años.

«En los últimos días me he dado cuenta de que pienso: “Vaya, soy un gran admirador de Messi, y he llegado a odiarlo un poco”», reconoce Van Gelder este miércoles en Radio 538.

«No por su comportamiento, sino porque se le protege. Eso me parece molesto y extraño. Así que, en realidad, le deseas la victoria a Inglaterra esta noche», señala Van Gelder sobre la semifinal de Atlanta.

Como comentarista de 75 años, admira a Inglaterra y, en especial, a Jude Bellingham. «Ha destacado muchísimo. Y Harry Kane es, por supuesto, un futbolista fantástico. Pero fíjate también esta noche —y ya verás que, como siempre que lo digo, esta noche no va a pasar—, en Elliot Anderson. Es un centrocampista que acaba de fichar el Manchester City por 135 millones de euros. Sí, aún les sobraba algo».

«Pero también es un futbolista fantástico, en ese centro del campo de Inglaterra. Siempre insisto en ello, sea cual sea el nivel: si el centro del campo está bien posicionado, y si el centro de tu mediocampo está bien organizado y hay equilibrio, entonces cualquier equipo puede funcionar bien», concluye Van Gelder sobre el equipo de Thomas Tuchel.

El ganador se medirá a España en la final del domingo, tras su victoria 0-2 sobre Francia.