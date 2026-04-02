Sospechas de corrupción... Dos años de cárcel para el exseleccionador de Túnez

Un tribunal tunecino ha dictado hoy jueves una sentencia en rebeldía de dos años de prisión contra Sami Trabelsi, exseleccionador de la selección tunecina, además de una cuantiosa multa.

Esto se produce a raíz de acusaciones relacionadas con las leyes de aduanas y las transacciones en moneda extranjera, según la emisora tunecina «Jawhara FM».

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Trabelsi ha sido remitido a juicio junto con otras personas, y las multas económicas que se le han impuesto superan el medio millón de dinares tunecinos, debido a que creó una empresa y luego la cerró sin saldar las deudas ni las infracciones financieras que se le imputaban, lo que ha llevado al exentrenador de Túnez a enfrentarse a acusaciones de corrupción financiera.

Cabe recordar que el entrenador franco-tunecino Sabri Lamouchi es quien dirige actualmente a la selección de las «Águilas de Cartago», que se prepara para disputar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.