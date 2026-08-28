Sorteo de la Conference League con perspectivas para el FC Twente

El FC Twente ya conoce a sus seis rivales en la fase de liga de la Conference League. SC Freiburg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus y FC Thun serán sus oponentes europeos. El primer partido se disputará el 15 de octubre.

Los Tukkers entraron el viernes en el sorteo desde el Bombo 3. El FC Twente sabía de antemano que se mediría a seis rivales diferentes: uno de cada bombo. De esos duelos, siempre se jugará uno en casa y otro fuera. Un enfrentamiento con el Ajax estaba descartado, ya que los clubes del mismo país no pueden quedar emparejados.

El FC Twente había quedado encuadrado en el Bombo 3 junto a Lugano, Getafe, Kups, FC Twente, FK Borac, Banja Luka y Lincoln Red Imps.

Del Bombo 1 salió el SC Freiburg, con Pafos FC desde el Bombo 2. Lincoln Red Imps es el rival del Bombo 3 y Kairat Almaty procede del Bombo 4. Aarhus apareció desde el Bombo 5 y, por último, FC Thun desde el Bombo 6.

¿En qué fechas juega el FC Twente en la Conference League?

La fase de liga comienza el 15 de octubre. Los otros partidos se jugarán el 22 de octubre, 5 de noviembre, 26 de noviembre, 10 de diciembre y 17 de diciembre. Qué rival afrontará el FC Twente en cada fecha aún no se conoce este jueves por la noche. La UEFA dará a conocer el calendario definitivo, incluidas las fechas exactas y los horarios de inicio, a más tardar el sábado 29 de agosto.

Los equipos que terminen del 1 al 8 se clasificarán directamente para los octavos de final. Los que acaben del 9 al 24 disputarán un playoff por un puesto entre los últimos dieciséis. El resto quedará eliminado y verá llegar a su fin la aventura europea.

Los rivales del FC Twente en la Conference League: SC Freiburg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus, FC Thun.