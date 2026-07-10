Sorpresa: un bulo creado con inteligencia artificial... ¡Mané no se ha retirado de la selección!

Fuentes cercanas a Sadio Mané desmienten su supuesta retirada de la selección senegalesa. Las declaraciones atribuidas al futbolista son falsas y fueron generadas con inteligencia artificial.

El periódico senegalés «Le Quotidien» publicó este viernes, días después de la eliminación de Senegal en dieciseisavos del Mundial 2026, unas supuestas declaraciones de Mané sobre su retirada, que luego reconoció como falsas y generadas con IA.

Varios medios internacionales reprodujeron la noticia antes de rectificar, lo que muestra la rapidez con que se difunde la desinformación.

El periodista Malang Sani, de la agencia «Sport News Africa», desmintió el rumor tras hablar con el entorno del jugador y confirmó que Mané no ha anunciado nada sobre su futuro con la selección.

Cabe recordar que Mané, de 32 años, había dicho durante la última Copa Africana de Naciones que podría ser su último torneo continental, sin tomar aún una decisión definitiva sobre su futuro con los «Leones de Teranga», lo que hace dudosas cualquier otra declaración que se le atribuya.