Sorpresa: Tuchel privó al Chelsea de Cristiano Ronaldo

Todd Boehly, expropietario del Chelsea, intentó fichar a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo durante su segunda etapa en el Manchester United, antes de su traspaso al Al-Nassr saudí.

El sitio "The Athletic" señaló que Boehly se reunió entonces con el agente de futbolistas Jorge Mendes en Portugal, y salió del encuentro muy interesado en la posibilidad de fichar a Ronaldo.

En aquel momento, Ronaldo no estaba satisfecho durante su segunda etapa en el Manchester United, pero Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea entonces, dejó clara en varias ocasiones su firme oposición a cualquier operación para incorporar al delantero portugués.

Las tensiones con Tuchel aumentaron después de que Boehly no lograra fichar a ninguno de Matthijs de Ligt, Raphinha, Frenkie de Jong y Presnel Kimpembe.

Hubo mayor consenso respecto a Raheem Sterling, cuyas negociaciones para su fichaje desde el Manchester City dirigió el propio Boehly, en una operación que alcanzó un valor de 47,5 millones de libras esterlinas.

En sus declaraciones durante un evento el pasado febrero, Boehly reconoció que su estrategia de fichajes no fue lo suficientemente científica.

Y dijo: "Me encontré atrapado en el puesto de director deportivo interino durante el verano, sin saber qué hace bueno a un futbolista. Pero sabía que a Marc Cucurella, si el Manchester City lo quería, yo lo quería. Las cosas eran así de simples".

Todd Boehly dejó el cargo de director deportivo interino de los Blues en enero de 2023.

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