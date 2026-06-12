Sorpresa sobre la posición de Mbappé en la selección francesa

La posición de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ha generado controversia en los últimos años.

En su última temporada en el París Saint-Germain y desde su llegada al Real Madrid, Mbappé ha actuado como delantero centro, aunque brilló más como extremo izquierdo.

Según la emisora francesa «Mont Carlo», el debate se repite ahora en la selección, igual que sucedió en París y en el Real Madrid.

Tras la retirada de Olivier Giroud, máximo goleador histórico de Francia, Mbappé asumió el liderazgo del ataque.

La posición de Mbappé ante Senegal acapara la conversación en Francia antes del debut del martes.

Mbappé prefiere jugar en la izquierda, pero Deschamps lo mantiene como punta.

Dembélé brilló como segundo punta en el PSG, pero sus opciones de ocupar ese rol con Francia se esfumaron por la presencia del capitán.