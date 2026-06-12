Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

Sorpresa sobre la posición de Mbappé en la selección francesa

K. Mbappe
O. Dembele
D. Deschamps
Francia
Real Madrid
Paris Saint-Germain
World Cup
Francia
España

¿Dará marcha atrás Deschamps?

La posición de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ha generado controversia en los últimos años.

En su última temporada en el París Saint-Germain y desde su llegada al Real Madrid, Mbappé ha actuado como delantero centro, aunque brilló más como extremo izquierdo.

Según la emisora francesa «Mont Carlo», el debate se repite ahora en la selección, igual que sucedió en París y en el Real Madrid.

Tras la retirada de Olivier Giroud, máximo goleador histórico de Francia, Mbappé asumió el liderazgo del ataque.

La posición de Mbappé ante Senegal acapara la conversación en Francia antes del debut del martes.

Mbappé prefiere jugar en la izquierda, pero Deschamps lo mantiene como punta.

Dembélé brilló como segundo punta en el PSG, pero sus opciones de ocupar ese rol con Francia se esfumaron por la presencia del capitán.

Anuncios