Sorpresa mayúscula: Van Dijk podría dejar el Liverpool

En las últimas horas se ha producido un giro inesperado en el futuro del holandés Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, después de que su nombre haya entrado con fuerza en las conversaciones del Beşiktaş, en una maniobra que podría allanar el camino para uno de los fichajes más destacados de la liga turca durante el actual mercado de fichajes.

Los grandes clubes de Estambul siguen buscando estrellas europeas y, según medios turcos, las negociaciones con el veterano defensa están muy avanzadas.

Su futuro genera especulaciones tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026. Aunque su contrato dura hasta 2027, Liverpool podría dejarlo marchar este verano por la oferta correcta.

Van Dijk, de 34 años, llegó al Liverpool en 2018 y se erigió como uno de los mejores defensas de la historia del club, contribuyendo a múltiples títulos nacionales y continentales.

Según el diario turco «Fanatik», el Beşiktaş lo tiene entre sus prioridades y ya ha contactado con su agente para cerrar su fichaje.

Según el informe, el jugador ha dado su visto bueno preliminar al traspaso y la directiva ha citado a su agente en Estambul para cerrar los términos del acuerdo.

El informe indica que el salario anual podría alcanzar los 12 millones de euros, cifra que exige el defensa holandés para aceptar la aventura en la liga turca.

Liverpool solo lo dejará marchar por una oferta de al menos 10 millones de euros, pues solo le queda un año de contrato.

Medios británicos añaden que el Liverpool, que ya no lo ve imprescindible, podría venderlo si llega una oferta satisfactoria.