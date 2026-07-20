Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
imago-sport-1077890140.jpgAnadolu Agency
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Sorpresa mayúscula: Italia va a por Guardiola

Italia
World Cup
P. Guardiola
P. Maldini
Italia
España

¿Lo aceptará el español?

Paolo Maldini, nuevo director técnico de la Federación Italiana, busca fichar a Pep Guardiola como seleccionador de cara a la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda, con la esperanza de devolver a la «Azzurri» a la élite tras años de declive.

Según «Sky Italia», el fin de semana se reunieron en Barcelona Maldini y el técnico español —aún sin equipo tras dejar el Manchester City—, con la presencia de Leonardo, integrante del staff azzurro.

Fue un primer contacto para su posible fichaje. Hace días, el técnico catalán admitió llevar una vida tranquila tras dejar el City, aunque Italia siempre le ha atraído desde su etapa con Brescia y Roma.

Guardiola es el favorito para dirigir a Italia, aunque también se barajan Roberto Mancini y Andrea Pirlo. La Federación Italiana confía en que el técnico catalán rescate a una selección que lleva años marginada y se perdió el Mundial 2026 por tercera vez consecutiva.

Maldini, recién nombrado director técnico de la Federación Italiana, busca reconstruir el equipo de cara a los próximos torneos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google