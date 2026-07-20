Paolo Maldini, nuevo director técnico de la Federación Italiana, busca fichar a Pep Guardiola como seleccionador de cara a la Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda, con la esperanza de devolver a la «Azzurri» a la élite tras años de declive.

Según «Sky Italia», el fin de semana se reunieron en Barcelona Maldini y el técnico español —aún sin equipo tras dejar el Manchester City—, con la presencia de Leonardo, integrante del staff azzurro.

Fue un primer contacto para su posible fichaje. Hace días, el técnico catalán admitió llevar una vida tranquila tras dejar el City, aunque Italia siempre le ha atraído desde su etapa con Brescia y Roma.

Guardiola es el favorito para dirigir a Italia, aunque también se barajan Roberto Mancini y Andrea Pirlo. La Federación Italiana confía en que el técnico catalán rescate a una selección que lleva años marginada y se perdió el Mundial 2026 por tercera vez consecutiva.

Maldini, recién nombrado director técnico de la Federación Italiana, busca reconstruir el equipo de cara a los próximos torneos.