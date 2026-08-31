Sorpresa mayúscula: el Al-Ittihad estudia el regreso de Moussa Diaby

El futuro del francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad, afronta un giro inesperado que podría dar la vuelta por completo al rumbo del traspaso, después de que su fichaje por el Bayer Leverkusen alemán se complicara durante las últimas horas, convirtiéndose el regreso del jugador a las filas del "Decano" en una posibilidad muy latente durante la presente temporada.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", el Al-Ittihad está a punto de definir su postura final sobre el futuro de Diaby durante las próximas 24 horas, ante la falta hasta ahora de una fórmula definitiva con el jugador respecto a su traspaso al Leverkusen.

El diario aclaró que la posibilidad de que Diaby continúe en el Al-Ittihad y no se marche al club alemán se ha vuelto factible, sobre todo porque las negociaciones no han alcanzado un acuerdo definitivo hasta el momento, algo que amenaza con paralizar la operación y mantener al extremo francés dentro de la plantilla de los "Tigres".

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Este giro llega después de que Diaby estuviera cerca de regresar a la Bundesliga a través del Bayer Leverkusen, antes de que surgieran obstáculos en las últimas horas que impidieron completar el traspaso, dejando el futuro del jugador en el aire hasta que se resuelvan los detalles pendientes entre las partes implicadas.

El Al-Ittihad afronta ahora una decisión determinante sobre el jugador, ya que estará obligado a definir su postura final durante las próximas horas, ya sea completando los trámites de su traspaso al Leverkusen o manteniéndolo y aprovechando sus servicios en las competiciones de la temporada actual.

Y en caso de que no se logre alcanzar un acuerdo definitivo, Diaby podría volver a entrar en los planes del cuerpo técnico del Al-Ittihad, sobre todo porque el jugador está vinculado por contrato con el club y el asunto de su traspaso no se ha cerrado de forma oficial hasta ahora.

Estos acontecimientos ponen también en entredicho el fichaje del japonés Ritsu Doan, dado que su traspaso al Al-Ittihad está ligado al cierre del asunto de Diaby, lo que convierte las próximas horas en decisivas para determinar la configuración de la plantilla del "Decano" durante la presente temporada.

De este modo, la salida de Moussa Diaby hacia el Bayer Leverkusen ya no está garantizada como parecía anteriormente, sino que el escenario de su regreso para vestir la camiseta del Al-Ittihad se ha vuelto muy latente, quedando la afición del "Decano" a la espera de la decisión final que se anunciará durante las próximas 24 horas y que definirá el futuro del extremo francés.